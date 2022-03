La rectificación anunciada por Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre enviar armas directamente a la población ucraniana ha copado gran parte de las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Al malestar creado en Unidas Podemos, se ha sumado el rechazo de otros socios habituales del Gobierno de coalición. En este sentido, tanto ERC como EH-Bildu han criticado la medida. Por contra, junto al PP, también Vox, Cs o PNV han respaldado a Sánchez en esta materia.

Para Gabriel Rufián, portavoz de ERC, Vladimir Putin "es un ultraderechista". El dirigente republicano ha cargado con dureza contra el mandatario ruso por sus acciones y lo ha calificado como "sátrapa". "Putin no ha invadido Ucrania porque ya la había invadido", ha señalado. Durante su intervención, también ha apuntado hacia la OTAN, organización de la que ha dicho "no es el séptimo de caballería" sino el "delegado comercial armamentístico de EEUU". "Que Putin sea un sátrapa no convierte a la OTAN en un ejército de liberación", ha añadido.

En su discurso, también ha criticado la "legalidad internacional a la carta" en la UE, recordando que Erdogan, presidente de Turquía, está "masacrando a kurdos", igual que hace Putin con los ucranianos. Rufián, que se ha declarado "antifascista y pacifista por encima de todo" ha señalado que "ningún arma o misil han solucionado jamás nada". "Las guerras de paz son mentira. No a la guerra aquí, ahora y siempre", ha destacado. En declaraciones posteriores a los medios, ha destacado que "nunca" va a estar de acuerdo "con el envío de más guerra a una guerra". Y ha pedido que la decisión se tome en el Congreso. "Esto no se puede tomar a la ligera, sobre todo cuando hace 48 horas has dicho lo contrario en la televisión", ha dicho.

Desde EH-Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha iniciado su intervención mostrando su solidaridad con la población ucraniana, la que "realmente sufre" las consecuencias de una guerra. La dirigente vasca ha destacado que la "diplomacia" en el marco de la ONU es la vía indicada para solucionar el conflicto. Ha recordado que Euskadi votó en contra de la integración en la OTAN. "La seguridad no pasa por armas ejércitos más grandes", ha dicho Aizpurua. Ha querido dejar claro que se puede rechazar la guerra sin "legitimar" la OTAN.

"No contará con nuestro apoyo para enviar armas letales", le ha dicho la portavoz de EH Bildu a Sánchez

"Consideramos un error y no podemos respaldar el anuncio que hoy usted ha realizado de hacer envíos de armas ofensivas. Nos preocupa su decisión", ha dicho Aizpurua. Para EH-Bildu, "compartiendo el más absoluto rechazo a la agresión militar que Putin está realizando sobre Ucrania y sus gentes", no pueden apoyar medidas que supondrían "abrir la puerta a una guerra abierta de dimensiones desconocidas". "No contará con nuestro apoyo para enviar armas letales, ni para censurar medios violando la libertad de expresión y prensa cual régimen autoritario", ha añadido.

Desde la izquierda, Íñigo Errejón, diputado de Más País, ha afeado a Abascal y a Vox que Putin es su aliado. "Es de los suyos y forma parte de la internacional reaccionaria", ha dicho desde la tribuna del Congreso. El dirigente madrileño ha pedido especial protección a las personas refugiadas. Y ha destacado que tiene que haber "mayor ambición" para desarrollar la transición energética. "Europa no va a tener soberanía política hasta que no tenga soberanía energética", ha afirmado.

Para Joan Baldoví, diputado de Compromís, "nada puede justificar una guerra ni en Ucrania, Palestina, Yemen, Sahara o el Kurdistán". "Nuestro grito sincero de no a la guerra no disuadirá al monstruo", ha añadido. El diputado valenciano ha calificado de "legítima" la resistencia armada aunque ha expresado sus dudas sobre el tema del envío de armas. Sí que han rechazado esta decisión el diputado de BNG, Néstor Rego, y Albert Botrán, de la CUP.



Completando el Grupo Plural, Miriam Nogueras, diputada de Junts x Cat, ha señalado que no se puede "proclamar no a la guerra sin nada más detrás. La diputada catalana ha señalado que los políticos "no están para proclamas" y que "Europa tiene que tener su propia seguridad y poder hacer frente a una realidad que no se ha preparado lo suficiente". Ante eso, se ha preguntado quién es el interlocutor político de Putin ante la UE. Para Ferrán Bel, diputado del PDECat, es importante dar apoyo al Gobierno en cuestiones como el envío de armamento. "Hay que dar argumentos de defensa a los pueblos agredidos", ha afirmado.

Vox y Cs señalan a Podemos

Desde la derecha, el secretario general de Vox, Santiago Abascal, ha criticado duramente al Gobierno de Sánchez. Sobre el presidente, ha dicho que no es creíble, pero especialmente ha cargado contra Unidas Podemos. "Una parte de su Gobierno no le ha aplaudido", ha dicho respecto a la rectificación de Sánchez en el envío de armas de forma directa a Ucrania. "Sus socios de Gobierno son contrarios a nuestros compromisos internacionales. Usted no está capacitado para liderar a España en este momento grave. Esto se traduce en ruina e inseguridad para los españoles", ha destacado.

El dirigente de extrema derecha ha señalado a Vladimir Putin como "culpable de una guerra que nos amenaza a todos sin que podamos evitarlo". Abascal ha señalado a Ione Belarra, Irene Montero, Adriana Lastra o Enrique Santiago como "cómplices" y "aliados" de Putin por su participación en el Grupo de Puebla.



Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, ha defendido la intervención del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el Parlamento Europeo. Y ha defendido la entrada de Ucrania en la Unión Europea. En su discurso ha defendido que el mandatario ucraniano es un "héroe" y sabe "luchar por la libertad". Sobre Putin, ha criticado su ideología ultranacionalista y totalitaria.

"El problema se llama Podemos", ha criticado Bal, por su rectificación respecto al envío de armas de forma directa al pueblo ucraniano. "Me alegro por ello. No valen sectarismos ni dogmas", ha afirmado. "La defensa de la libertad no se subcontrata, tiene que ser España la que la lidere, y si se enfadan en Podemos, que se enfaden", ha dicho. En este sentido, ha pedido a Sánchez que eche a la fuerza morada del Gobierno y que cuente con el PP y Cs para una mayoría fuerte "alejada de los extremismos" que representan Vox y Podemos.

Por su parte, Aitor Esteban, portavoz de PNV, ha recordado todas las "mentiras" de Putin. Sobre el "dilema" de enviar armas a Ucrania, el dirigente vasco ha destacado que "si Rusia deja de combatir, no hay guerra" y "si Ucrania deja de combatir, se acaba Ucrania". "No les podemos dejar solos", ha destacado Esteban. "Una cosa es intervenir directamente y otra es dejar sola a una nación", ha añadido al respecto. Esteban considera que entiende la necesidad de coordinar los envíos mediante los mecanismos de la UE, pero eso "no debe servir de excusa". "Ha rectificado su posición, me parece correcto. Porque solo con vendas y chalecos antibalas no se repele una agresión", ha añadido. También han apoyado a Sánchez en este viraje grupos minoritarios como Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y UPN.