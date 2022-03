La guerra de Ucrania se ha convertido, probablemente, en la mayor amenaza para el Gobierno de coalición. El Ejecutivo ha sobrevivido e, incluso, ha salido reforzado de situaciones inesperadas y sin precedentes, como la pandemia del coronavirus.

Pese a estar conformado por dos formaciones distintas que tienen sus diferencias, el PSOE y Unidas Podemos han encontrado la manera de poner la coalición por encima de cualquier discrepancia política, desde la ley de vivienda hasta la reforma laboral, pasando por la subida del salario mínimo o por la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital.

La invasión de Rusia a Ucrania, sin embargo, ha llevado la tensión entre las dos formaciones al máximo, sobre todo después de que España y la Unión Europea apostaran por enviar armas a la resistencia ucraniana. Esta decisión no solo ha provocado malestar y división en el seno del Ejecutivo, sino que incluso en Unidas Podemos se han producido brechas entre las organizaciones, entre las dirigentes y, en algunos casos, entre las dirigentes y sus organizaciones.

Las alarmas de una crisis en el Gobierno llevan sonando semanas. De hecho, ministras como Yolanda Díaz o Alberto Garzón apoyaron el envío de armas a Ucrania bajo el pretexto, precisamente, de evitar una crisis en el seno del Ejecutivo en un momento en el que se precisa de más unidad y estabilidad que nunca.

El momento de mayor riesgo para la coalición llegó el domingo, cuando en un acto feminista con motivo del 8M la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra criticó a los "partidos de la guerra que dicen que enviemos armas" a Ucrania, una alusión que se relacionó rápidamente con el PSOE, sobre todo después de la tensión que este asunto había generado en la última semana.

En la misma línea, la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, avanzó que la formación morada defendería la posición de rechazo al envío de armas y los principios del 'no a la guerra' "cueste lo que cueste". En la organización consideran que defender esta posición es una obligación y recuerdan que, según las encuestas, un 40% de la población española rechaza el envío de armamento.

Podemos seguirá rechazando el envío de armas

Ese mismo domingo el PSOE reunía a su Comité Federal y, pese a que se esperaba algún tipo de respuesta a Belarra y a Montero que incrementara el riesgo de ruptura, las socialistas no entraron al cuerpo a cuerpo, obviaron las declaraciones sobre "los partidos de la guerra" y simplemente se centraron en defender que el envío de armas no respondía a la "falta de diplomacia", sino al exceso "de agresión" por parte de Rusia.

Este lunes, desde Podemos prosiguieron en la desescalada de la tensión y matizaron que las palabras de su secretaria general no iban dirigidas al PSOE, sino a los partidos de la derecha a nivel internacional que presionaban a gobiernos e instituciones para instalar un "fervor belicista" en torno al conflicto.

La formación morada no se quedó ahí y su portavoz Isa Serra quiso mandar un mensaje directo al presidente del Gobierno: "Sánchez sabe que cuenta con Podemos". En la organización tratan de compaginar su apuesta por las vías diplomáticas y su rechazo al rearme de la resistencia rusa (una posición que, advierten, no van a abandonar) con el cuidado de la coalición de gobierno.

En Podemos insisten en que el Ejecutivo debe seguir unido y que, precisamente por la tensión bélica y la incertidumbre provocada por la guerra, es importante garantizar la estabilidad y articular una respuesta de protección social "valiente" al terremoto económico que puede provocar el conflicto.

Serra: "Sánchez sabe que en estos momentos difíciles puede contar con Podemos"

"Sánchez sabe que en estos momentos difíciles puede contar con Podemos aunque tengamos esas diferencias sobre cuál es la forma más eficaz para obtener la paz. Esas diferencias son importantes en esta situación, pero la apuesta que tenemos por el Gobierno de coalición es enormemente importante y beneficiosa para nuestro país", insistía Isa Serra.

A nivel interno, en Unidas Podemos siguen sin consensuar una posición común, y mientras Yolanda Díaz, Alberto Garzón o los comuns respaldan el envío de armas, Podemos e Izquierda Unida lo rechazan.

El domingo, la revista de Izquierda Unida La U publicó un artículo sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia que, entre otras cuestiones, alertaba de que Yolanda Díaz podría estar sufriendo "un momento de asfixia" por parte de las fuerzas políticas que conforman UP, "cuyas presiones reducen su margen de intervención", y advertía de que esto podría alejar la posibilidad de que la vicepresidenta fuera la candidata en unas elecciones generales.

En Podemos no quieren entrar a valorar el contenido del artículo e insisten en que, pese a las diferencias y a la posición de Díaz respecto al envío de armas, la ministra de Trabajo sigue siendo su candidata y hay "conversaciones constantes" con ella.

Recuerdan, en este sentido, que las tensiones y diferencias provocadas por el envío de armas no se dan entre Yolanda Díaz y Podemos, sino que afectan a todo el espacio y han constatado diferencias incluso entre el coordinador general de IU, Alberto Garzón, y su partido.

Pese a que los tambores de guerra han hecho resonar otros tambores, los del adelanto electoral y la ruptura de la coalición, el Gobierno busca poner en práctica la experiencia adquirida de la resolución de las crisis anteriores.