Elon Musk quiere comprar Twitter y tiene al planeta el vilo. Los ricos dominan el mundo. Compiten por ver quien encabeza las listas de ricos. Compiten en excentricidades. Sus coches, sus peinados, su filantropía, sus cosas de super ricos... Financian al partido demócrata y al partido republicano porque son gente ecuánime. Piensan en los problemas de la humanidad y en cómo resolverlos gracias a la tecnología y a sus grandes ideas. Buena gente los ricos... Aunque jaleen golpes de estado como hizo Musk con el de Bolivia.

A los ricos nadie les tose. Presidentes y líderes políticos que representan a millones de ciudadanos que les han votado trabajan por ser sus amigos y atraer sus inversiones y su cariño. El otro día Musk decía en un un tuit lo que España debía hacer en materia de energías renovables y nuestro presidente le respondía diciéndole que ya estamos en ello y le invitaba a que invirtiera en España. Gracias señor Musk, a sus pies señor Musk... Aquí su admirador, su siervo, su esclavo.

Yo qué quieren que les diga… Quizá me estoy haciendo viejo, pero creo que algo tan delicado como la economía, como la energía, como las finanzas o como la supervivencia de la humanidad no puede estar en manos un selecto grupo de multimillonarios. Que no digo yo que sean mala gente… Pero pienso que quizá sería más razonable que las cosas importantes estuvieran en manos de algún tipo de poder democrático, de representantes elegidos por la ciudadanía y que tengan que rendir cuentas.

¿Ah ya? Que lo que estoy proponiendo es el socialismo… Pues sí. Eso y un buen gulag para para los comisionistas de las mascarillas.