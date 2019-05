El Parlament ha rechazado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta, sea senador por designación autonómica, lo que en consecuencia le impedirá aspirar a la Presidencia del Senado la semana que viene, como quería el presidente Pedro Sánchez.

La votación se ha saldado sin sorpresas: 25 votos a favor, 39 abstenciones y 65 votos en contra y, pese a que ha sido secreta, permite deducirse que los votos a favor han sido del PSC y los comuns, las abstenciones de PP y Cs, y los votos en contra de JxCat, ERC y la CUP.

Iceta ha lamentado la decisión de la Cámara, pero ha asegurado que no le afectará en su apuesta política: "No me restará ni un ápice de voluntad de encontrar soluciones –a la situación de Catalunya– a través del diálogo, la negociación y el pacto".

Iceta: "No me restará un ápice de voluntad de diálogo"

Durante el pleno, el líder socialista ha asegurado que el veto de ERC y JxCat no le restará "un ápice de voluntad de hallar soluciones acordadas" a través "del diálogo, la negociación y el pacto". "Sea cual sea el resultado de la votación, por doloroso que pueda parecer, no me restará un ápice de voluntad de hallar soluciones acordadas a través del único camino que tenemos, que es el del diálogo, la negociación y el pacto", ha asegurado el primer secretario de los catalanes.

Iceta ha pedido la palabra "por alusiones reiteradísimas" en el pleno específico. Asimismo, el líder socialista ha recordado que la primera vez que habló del Senado en el Parlament fue cuando se ofreció "a acompañar a Puigdemont para evitar la aplicación del 155".

Con todo, ha manifestado su "respeto" hacia todas las opiniones políticas y ha lamentado que el próximo 21 de mayo el Senado se vaya a constituir con la ausencia de un senador socialista en representación de la Generalitat.

Tras el pleno –en rueda de prensa–, el primer secretario del PSC ha anunciado que este mismo jueves presentarán un recurso de amparo al TC: "El sectarismo se ha impuesto por encima de la ley y el sentido común". "Las relaciones entre grupos se han enrarecido y pueden dificultar el inicio de la legislatura española al haberse roto las reglas de respeto institucional", ha explicado, aunque se ha comprometido a continuar apostando por el diálogo entre Cataluña y el resto de España.