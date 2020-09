Iglesias insiste en que se le reconozca como perjudicado en el caso Dina, tras los informes de los peritos

Los abogados de Pablo Iglesias han dirigido un escrito a la Audiencia Nacional en el que insiste en la petición de que se devuelva al líder de Podemos la condición de perjudicado en el llamado caso Dina, que investiga el robo del móvil y la tarjeta de su excolaboradora Dina Bousselham, y cuyo contenido fue luego publicado en varios medios a las puertas de las elecciones de 2015 y de 2016. Este caso forma parte de la macrocausa Tándem, sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El escrito, al que ha tenido acceso Público, se dirige a la Sala de lo Penal de la Audiencia (donde en su momento ya se presentó un recurso contra la decisión del juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, de retirar la condición de perjudicado a Iglesias), a la que solicita que se tengan en cuenta los recientes informes de peritos sobre los desperfectos de la citada tarjeta.

Inicialmente, Iglesias figuraba como perjudicado en el caso, pero el magistrado le retiró esta condición en mayo al apreciar contradicciones entre su versión y la segunda que dio Bousselham sobre el periplo de la tarjeta, y en base a los supuestos daños que la tarjeta habría sufrido en el tiempo en que estaba en poder del líder de Podemos.

Sobre este asunto, el juez solicitó varios informes. El primero de ellos al que se refiere el escrito de los abogados de Iglesias es el de una firma británica, Recuperación Express (con sede en Gales), que sostiene que la tarjeta del móvil estaba "físicamente intacta" y "no presentaba daños" cuando les llegó. "El dispositivo estaba físicamente intacto, no presentaba cortocircuitos; y no era accesible usando nuestro software especializado en recuperación de datos", dice el informe, citando al técnico que se ocupó de ñla tarea.

El otro informe es de la Policía Ciéntifica que apunta que los supuestos desperfectos de la tarjeta del teléfono sustraído a Dina Bousselham son compatibles con la intervención de personal especializado y con el empleo de material de precisión, por lo que, indirectamente, descarta que haya indicios para atribuir su autoría al líder de Podemos.

Concretamente, los peritos de la Policía señalan que los daños fueron provocados por "el lijado de la cubierta protectora", una acción que "sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria" mediante una técnica que coincide con la "empleada por los laboratorios especializados" en este tipo de trabajos, ya que para realizarlos se utilizan herramientas específicas.

Así, el escrito concluye con ambos informes de los peritos "ha quedado acreditado que la supuesta destrucción externa era ajena a la tesis del instructor".

Además, los abogados subrayan que, con la polémica sobre los daños de la tarjeta, el juez que se ocupa del caso sigue una línea de investigación ajena a la causa, que debería averiguar qué ocurrió en el robo del teléfono de la exasesora de Iglesias y cómo llegó su contenido a Villarejo (parte del cual apareció en el denominado informe PISA, sobre las cuentas de Podemos).