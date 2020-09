Pablo Iglesias ha dejado ver este martes que no está de acuerdo con la decisión del Gobierno del que forma parte en lo que toca a la fusión de Caixabank y Bankia, sobre la que el presidente, Pedro Sánchez, no informó a su socio de coalición, como ha reconocido el propio Sánchez, defendiendo que era una operación "sensible".

"Lo mínimo", decía, Iglesias, es "mantener la participación pública" y "que haya elementos de control público" tras esta operación

El vicepresidente segundo del Gobierno ha dejado ver este martes que esta cuestión está hoy entre las principales discrepancias entre los socios de coalición, pero ha evitado criticarla de forma directa: "Si me molesta algo que ha hecho el presidente se lo digo en privado"; "Sobre cuestiones de este tipo no voy a hablar en los medios"; "No voy a responder a esta pregunta por responsabilidad" y por "lealtad", afirmaba Iglesias en entrevista en la Cadena SER.

Así, y como hiciera con las preguntas sobre cómo su socio en el Gobierno no le avisó del destino pactado con el rey emérito, que abandonó España en agosto -"Tuvimos una discusión fuerte"-, el vicepresidente segundo ha afirmado que cree que Sánchez no le oculta temas de calado -"Quiero pensar que no"-. También ha reconocido que le habría gustado que el "destino de Bankia fuera diferente".

"Lo mínimo", decía, es "mantener la participación pública" y "que haya elementos de control público" tras esta operación. Evitaba, además pronunciarse sobre si el Instituto de Crédito Oficial (ICO), es "banca pública" en opinión de Unidas Podemos, como lo ha defendido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño -y el propio Sánchez-: "Voy a reservarme mi opinión al respecto".

Iglesias ha reiterado también que, a su entender, el Ejecutivo debe priorizar el apoyo de sus socios de investidura para pactar los Presupuestos Generales del Estado para 2021, y ha respondido a la vicepresidenta primero del Gobierno, Carmen Calvo, que sí es relevante con quién decidan pactar las cuentas públicas.

Precisamente, Calviño ha justificado este martes que Iglesias y los ministros de Unidas Podemos no estuvieran al tanto de la operación, amparándose en la necesaria confidencialidad, en la misma línea que Sánchez.



En otro orden de cosas, sobre los frentes judiciales de Podemos, el líder de la coalición en la que se integra el partido morado ha defendido "que se investigue hasta el final", y ha asegurado que seguirán colaborando con la Justicia. "Que nos pidan cada papel, cada documento".

Precisamente, al hilo del cerco sobre la corrupción del PP en el caso Kitchen, hoy en instrucción en la Audiencia Nacional, Iglesias ha reiterado que, si al Partido Popular se le hubiera investigado una cuarta parte de lo que se han fiscalizado las cuentas de Podemos, "a lo mejor buena parte de su bancada [en el Congreso de los Diputados] estaría en prisión".