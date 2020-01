Ser o no ser. He ahí la cuestión. Teresa Rodríguez, la coordinadora de Podemos en Andalucía, habita estos días en la hamletiana duda: Presentarse o no presentarse.

El próximo mes de marzo, Podemos Andalucía celebrará su III Asamblea Ciudadana, donde se decidirá el futuro del partido que irrumpió con fuerza hace un lustro en el Parlamento de Andalucía con la frescura de la calle y la ambición de mejorar las prácticas democráticas.

Rodríguez y su equipo sopesan estos días presentarse de nuevo a la reelección en Podemos Andalucía. La hoy coordinadora manifestó que la decisión no es únicamente personal, sino del equipo de dirección y que tiene que ver también con el proyecto político: "Todavía estamos debatiendo cómo vamos a participar, qué iniciativa presentar en la Asamblea", dijo Rodríguez en rueda de prensa, según recoge Europa Press.

"Hay debates muy profundos y cuando esta dirección accedió al cargo adoptó dos compromisos muy claros, la defensa de la autonomía frente al PSOE de Andalucía y ser muro de contención de las derechas y construir un sujeto propio andaluz. Ahora tenemos que hacer balance de esos compromisos, ver hasta dónde hemos llegado y hasta dónde podemos llegar", explicó Rodríguez.

Rodríguez abundó en que, en cualquier caso, se presente o no, "son los inscritos en Podemos" los que decidirán.

Un día antes de que Rodríguez manifestase que se está pensando qué hacer, IU hizo público un documento en el que el socio de Podemos en Adelante Andalucía, la marca con la que han concurrido, junto a otras organizaciones andalucistas, a las últimas citas electorales, hace balance del año político.

En ese documento, que IU someterá a mediados de febrero a discusión en sus órganos de decisión, entre otras cosas, se afirma lo siguiente: "Tras el 10N nuestra militancia en IULV-CA y los inscritos e inscritas de Podemos Andalucía han apoyado masivamente el acuerdo de cogobierno con el PSOE, en este sentido, creemos que las posiciones políticas de AA no deben entrar en colisión con la voluntad de la mayoría de la militancia que sostiene dicho espacio de confluencia".

Este mensaje se puede interpretar perfectamente –y así se ha hecho– como una andanada dirigida directamente hacia Rodríguez, quien ha defendido siempre y defiende hoy –la última vez este mismo sábado /enlace al Twitter de Rodríguez– que es mejor no entrar en un gobierno con el PSOE, por razones hondas, que tienen que ver, considera, con la autonomía del proyecto de Podemos y con las diferencias en los objetivos de transformación social que persiguen una y otra fuerza.

El documento de IU recoge, además, esto: "En IU estamos convencidos de que Adelante Andalucía debe de ser un sujeto político andaluz en tanto articule política, cultural, social e institucionalmente los intereses de las capas populares en Andalucía, se sustente en el arraigo y tradición propia de la izquierda andaluza y, a su vez, se constituya con fuerzas políticas andalucistas, siempre desde una concepción federalista del espacio político, y siendo parte de Unidas Podemos como espacio de confluencias estatal".

"Adelante Andalucía –agrega el documento– debe ser la expresión singular en Andalucía de una confluencia estatal plural y heterogénea como hoy representa UP. No es compatible esta concepción con aquellos proyectos que pretendan constituir Adelante Andalucía como fuerza política independiente y, de facto, sin vertebración con Izquierda Unida y Podemos".

Respeto a los debates de IU

Rodríguez rehusó valorar el contenido del documento de IU. "Respeto absoluto a los debates internos de las organizaciones que la componen", dijo. "Si IU tiene un debate sobre el año que llevamos construyendo la confluencia, no tenemos que entrar en él. No vamos a entrar en los debates internos de nuestros socios", agregó.

"Para nosotros es tan importante darle vida y que esta iniciativa tenga futuro, por su utilidad para la mayoría social de esta tierra, que será en los órganos internos de Adelante donde tengamos las discusiones acerca de nuestras sanas, legítimas y normales discrepancias sobre lo que hay que hacer", remachó Rodríguez.

La llegada de Toni Valero a la dirección de IU en Andalucía, tras la marcha de Antonio Maíllo, quien, con su empeño personal –junto al de Rodríguez– fue una de las claves que explican el surgimiento de Adelante Andalucía, ha cambiado cosas en la confluencia. Si antes, con Maíllo, lo que emitían las direcciones de IU y Podemos en Andalucía era unidad de acción, ahora emergen discrepancias de cierto calado.

Esto dice el documento de IU: "Al día de hoy, no hemos podido avanzar suficientemente en ninguno de los acuerdos establecidos en el mes de julio, una vez que se convocaron las elecciones generales del 10N hay varias diferencias en Adelante Andalucía que ralentizan el impulso de la confluencia andaluza".

Añade la organización de izquierdas: "Torceduras en la horizontalidad del espacio: la salida a medios de comunicación con posiciones políticas sin consenso previo en Adelante Andalucía y las decisiones derivadas de mayorías aritméticas sin alcanzar consenso en el grupo parlamentario entorpecen la coherencia y solidez de la confluencia como espacio plural y sustentado en el consenso".