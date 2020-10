El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que fue un error asistir al acto organizado por El Español al que acudieron decenas de personajes del mundo de la política y los negocios de este país. Illa ha explicado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles su presencia en dicha gala celebrada el pasado lunes tras las críticas recibidas: "La mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino porque los ciudadanos tienen razón", ha añadido.

Antes de comenzar su respuesta a una interpelación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, el ministro ha defendido que el evento "cumplía con las reglas y las distancias", pero -ha añadido- "los ciudadanos tienen razón". Asimismo, ha explicado que solo estuvo "en representación institucional el tiempo estrictamente necesario para arropar a uno de los premiados por la pandemia, las fuerzas armadas", ha justificado.

"Tras la entrega del galardón me fui, no me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido, pero quiero decirles que tienen razón", ha apostillado. "Fíjense, hasta en los actos que cumplen con los requisitos, hasta en esos casos, es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno, la mejor distancia es no estar y todos debemos guiarnos por ese camino porque los ciudadanos tienen razón", ha rematado.

El evento, celebrado en pleno estado de alarma, contó con la presencia de unas 150 personas. El ministro de Sanidad, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado o Inés Arrimadas fueron algunas de las personalidades que asistieron al acto presentado por el director del periódico Pedro J. Ramírez.