Todos los grupos del Congreso, a excepción del PSOE, han recriminado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su decisión de dimitir este martes, tal como ha anunciado Moncloa, para centrarse en la campaña de las elecciones catalanas, a las que se presenta como candidato por el PSC. Con su salida del Gobierno, el titular de Sanidad esquiva su última comparecencia en el Congreso prevista para este jueves para rendir cuentas sobre la evolución de la pandemia.

El decreto del estado de alarma por el que se prorroga esta situación excepcional hasta mayo contempla que el ministro comparecerá en la comisión de Sanidad de la Cámara Baja una vez al mes para "dar cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su Departamento en relación a la aplicación del estado de alarma", según establece el artículo 14 de la norma. En este sentido, estaba previsto que el ministro acudiera este jueves al Congreso, en la que sería su última comparecencia en sede parlamentaria.

El anuncio de Moncloa sobre la fecha de la dimisión del ministro planeada para este martes contrasta con las afirmaciones de Illa, quien señaló que cumpliría con sus responsabilidad en el ministerio "hasta el último minuto", esto es, el jueves, a escasas horas de que de comienzo la campaña electoral de las catalanas. A falta que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirme si suspende o no la cita electoral prevista para el 14 de febrero, todo apunta a que la fecha se mantendrá, ya que el órgano judicial esgrimió en un auto el pasado viernes que los comicios tienen "un interés público especialmente intenso, pues pone en marcha un mecanismo basilar para garantizar la continuidad en el normal funcionamiento de las instituciones".

Otras tres peticiones de comparecencia para esta semana

Este anuncio coincide con la decisión de la Diputación Permanente del Congreso, que ha aprobado este lunes hasta tres peticiones de comparecencia del ministro de Sanidad para esta semana sobre su dedicación a la campaña de las elecciones catalanas pese al aumento de contagios y para explicar las gestiones de su departamento en relación con el estado de alarma, como había solicitado el PP. La tercera petición de comparecencia de Sanidad que se ha aprobado es la registrada por ERC y el Grupo Mixto para que de explicaciones sobre el previsible impacto que tendrá la celebración de los comicios electorales en plena tercera ola de la covid-19. Con su dimisión, Illa esquivará rendir cuentas sobre estas cuestiones y tendrá que ser su sustituta, probablemente Carolina Darias, la que responda ante estas peticiones antes de que termine enero.

La salida del ministro ha centrado las críticas de todos los grupos de la oposición y de Unidas Podemos, que hasta ahora no había ahondado sobre la decisión de los socialistas de proponer a Illa como presidente de la Generalitat. Los diferentes portavoces que han hablado tanto en la sala de rueda de prensa de la Cámara Baja como en la Diputación Permanente han afeado este gesto del titular de Sanidad y le han acusado de "dejación de funciones".

Podemos tilda de "error" la dimisión de Illa

Así, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha pedido al ministro que aplace su dimisión hasta este jueves para que pueda comparecer antes en la Comisión de Sanidad del Congreso e informar de la evolución de la tercera ola de la covid-19: "La dimisión se debería producir después de la comisión. No puede ser que el ministro salga por la puerta de atrás sin antes dar explicaciones", ha aseverado.

Por ello, Asens ha calificado de "error" su dimisión dos días antes de la fecha prevista: "Mucha gente se puede pensar que se priorizan los criterios electorales a los sanitarios", ha apostillado. En este sentido, el diputado de Unidas Podemos sostiene que, además de informar sobre la evolución de la pandemia, Illa "debería dar explicaciones y tranquilizar a toda esa gente que piensa que a lo largo de este mes ha ejercido como ministro siendo candidato", ha señalado. Asimismo, le ha pedido que acuda al Congreso para "romper su silencio" en torno a la idoneidad o no de celebrar elecciones en Catalunya con hospitales y UCIs "al borde del colapso".

La diputada de ERC Carolina Telechea ha cargado contra Salvador Illa y le ha acusado de "dejación de funciones". Asimismo, ha afeado que tome "decisiones partidistas", como no oponerse a la celebración de los comicios del 14-F, como así hizo con las elecciones celebradas en Euskadi y Galicia, que se aplazaron con motivo de la primera ola. También, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha lamentado que Illa se libre de comparecer en sede parlamentaria: "No entendemos cómo en un momento como el actual decide dimitir antes de comparecer". Y ha avisado: "El interés de partido ha prevalecido sobre la razón de Estado. Yo no sé qué van a deparar las urnas a los ciudadanos y ciudadanas catalanas. No sé si el tan manoseado efecto Illa no se va a convertir en un efectillo con actuaciones como las últimas que está llevando a cabo".

"El Gobierno ha demostrado tener las prioridades invertidas. Para el Gobierno, primero debería ir el país y luego el partido, y el caso de Illa demuestra que para el Gobierno es al revés", ha apostillado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. "Uno se debe de centrar en una cosa o en la otra, y en el caso de un ministro que ahora está asumiendo la tarea más importante de este país, que es la lucha contra la pandemia, o el ministro está de ministro o se tenía que haber ido en el momento en el que se anunció su candidatura", ha sostenido el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

El PP acusa a Illa de "burlar" el Congreso

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado que "Illa burlará esta Cámara dimitiendo mañana", asegurando que "está utilizando su posición de ministro como trampolín para ser candidato en la Generalitat". "El efecto Illa son la mentira, la descoordinación y el caos en la gestión", ha valorado.

La diputada de Vox Macarena Olona ha señalado que el ministro se va "por la puerta de atrás", mientras que el portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha denunciado su comportamiento "antiético" por no rendir cuentas en el Congreso. También le ha acusado de "dejación de sus responsabilidades" y de haber "cambiado la comparecencia por el mitin".

El PSOE ha sido el único partido que ha salido en defensa de su candidato a las elecciones de Catalunya. "Llevan días solicitando su dimisión y ahora que dimite dicen que es una burla a la Cámara, quien los entienda que los compre", ha reprochado el diputado socialista Guillermo Meijón. También, ha recordado las múltiples comparecencias de Illa durante estos meses en sede parlamentaria para dar cuenta de la pandemia.