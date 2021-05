Nuevo cambio de criterio de Pablo Casado. El presidente del Partido Popular acudirá a la manifestación contra los indultos a los líderes del procés independentista el próximo 13 de junio que se celebrará en la madrileña plaza de Colón. Este movimiento rompe con el discurso que mantuvo la pasada semana la dirección nacional del partido, que quería evitar repetir la "foto de Colón" con el líder de Vox, Santiago Abascal. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que estará presente.

Quien ha confirmado la presencia de Casado ha sido su número dos, Teodoro García Egea. "Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, , desde su presidente hasta el último afiliado", ha anunciado el secretario general del PP en la sede de Génova. En el caso de Ayuso ha sido ella misma la que ha revelado que acudirá. "El PP lo ve bien", ha dicho. Ciudadanos también ha anunciado su presencia, aunque su presidenta, Inés Arrimadas, ha evitado confirmar si ella participará.

Para García Egea este movimiento no supone un acercamiento del PP hacia la extrema derecha, aunque ha negado que el pasado mes de octubre se produjera una ruptura con los de Abascal tras la moción de censura de Vox en el Congreso. "Nosotros no hemos roto con nadie", ha aseverado. "Se puede coincidir en una votación o en un acto", ha insistido. A juicio del secretario general de los 'populares', su formación representa "la concordia, la reforma, la unión, el futuro que quiere mirar a la Unión Europea".

Preguntado sobre si teme una nueva foto de Colón, el número dos de Casado ha señalado: "Lo que temo es que se repita la foto de Bildu con Adriana Lastra. Me incomoda la foto de Sánchez firmando los indultos. O un Gobierno de coalición con la izquierda radical. Nuestros principios no dependen de quién acuda a la manifestación", ha afirmado. Asimismo, ha calificado a Vox como un partido "democrático", a diferencia de su jefe de filas, que evitó pronunciarse al respecto en una entrevista en el Financial Times.

El dirigente conservador ha señalado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, opta por conceder los indultos -total o parcialmente- a los presos independentistas que ya han cumplido más de tres años de condena, el PSOE "nunca volverá a ser lo que era": "No se van a reponer de los indultos. Esto marcará la historia del PSOE", ha profetizado.