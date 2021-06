La noticia de los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve presos políticos catalanes ha tenido una considerable repercusión en la prensa internacional. La mayoría de corresponsales coinciden en señalar que la medida podría servir para reducir la tensión del conflicto político en Catalunya y abrir nuevas vías a su resolución, pero no pasan por alto las críticas del Partido Popular (PP) y Vox, por una parte, y de una parte del independentismo que reclama una amnistía general, por la otra.

"España perdona a nueve dirigentes catalanes por su papel en el fallido intento por la independencia", ha titulado el canal estadounidense CNN, que señala que la medida no se extiende al expresidente Carles Puigdemont, que podría ser arrestado si regresa a Catalunya. Este medio recoge la respuesta de la derecha asegurando que "los conservadores españoles han cargado contra los indultos, diciendo que debilitan a España". La BBC incluía, además, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La noticia del canal Al Jazeera, con un tono muy parecido al de la BBC, presentaba las declaraciones de Raül Romeva en Twitter ("¡no cederemos, amnistía y autodeterminación!").

La CBC canadiense también destacaba el carácter "controvertido" de los indultos en su mismo titular. El portal ruso RT escribe que "los políticos independentistas han rechazado el intento de reconciliación como una maniobra política, afirmando que si Sánchez fuese en serio con la voluntad de emprender pasos hacia adelante, su gobierno habría concedido la plena amnistía a todos los implicados en el esfuerzo por conseguir la independencia en 2017, permitiendo que regresen a la región". "Catalunya: ¿se encuentra el gobierno español en la vía de la reconciliación?", titula el portal FranceInfo.

En 'The New York Times', califican los indultos "de un paso importante hacia la disminución de tensiones

En The New York Times, Nicholas Casey califica los indultos "de un paso importante hacia la disminución de tensiones en un conflicto que ha dividido desde hace tiempo a España", pero añade de inmediato que la medida "ha dado pie a respuestas enfrentadas en el movimiento independentista" y significa "un riesgo" para el propio Sánchez. Casey considera también que Sánchez había utilizado "un tono conciliador" en su anuncio que supone 2un cambio respecto a las afirmaciones pasadas, más orientadas a la confrontación, realizadas por el gobierno contra los presos". "Muchos observadores, no obstante, señalan que para un gobierno que busca congraciarse con Catalunya, el timing podría ser favorable", apunta The New York Times.

El diario británico The Guardian subraya tanto el carácter "condicional" de los indultos como que los políticos continuarán inhabilitados para ejercer cargos públicos, así como el carácter "controvertido" de la medida. "La decisión del primer ministro [español] y sus palabras tranquilizadoras no han caído nada bien a sus políticos rivales, que lo acusan de hipocresía y de venderse a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación independentista, del apoyo de la cual depende su gobierno en minoría en el Parlamento".

El alemán Süddeutsche Zeitung habla de toda una "declaración de amor" de Sánchez a Catalunya y de un "signo de reconciliación" que "tendría que permitir el restablecimiento del diálogo entre Barcelona y Madrid". La corresponsal de este diario alemán, Karin Janker, se hace eco de un editorial publicado en El Mundo que critica los indultos como una "infamia política" que no hace más que ayudar a los "golpistas".

El artículo del corresponsal del Neues Deutschland, Ralf Streck, contiene unas declaraciones del diputado de La Izquierda en el Bundestag Andrej Hunko revelando las "fuertes resistencias" del gobierno español a la publicación del informe del Consejo de Europa. En el debate, según Hunko, "se hizo evidente que España usa la justicia para problemas políticos que sólo pueden ser resueltos políticamente".

El austríaco Der Standard apunta a la elección de la fecha, no sólo por la casi coincidencia con la publicación del informe del Consejo de Europa, sino porque "el gobierno en Madrid posiblemente quiere evitar que la liberación de los nueve separatistas catalanes se convierta en un acontecimiento mediático". Según las noticias de la prensa española, continua este diario, "podría ayudar al gobierno español el hecho de que el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros encarcelados no hayan de regresar a la prisión el próximo jueves, coincidiendo con San Juan".