Infiltrar al PP

Cuando estaba en el gobierno hice al ministro de Interior una propuesta. Teniendo en cuenta la inmensidad de asuntos delictivos que afectaban al Partido Popular y teniendo en cuenta la cantidad de antiguos ministros, cargos públicos y dirigentes del PP que acabaron en la cárcel, propuse a Fernando lo siguiente: ¿Por qué no infiltramos agentes del CNP en el PP?

Pocas organizaciones políticas han cometido tantos delitos como el PP en España. Debemos infiltrarnos, ministro. Tenemos que obtener información, cueste lo que cueste, incluso si hay que forzar un poquito la ley. Te propongo infiltrar hombres y mujeres de la Policía y de la Guardia Civil que consigan tener relaciones sexuales con los jefes del PP. En la cama estos corruptos de mierda van a cantar la traviata. Y si nuestros agentes les ofrecen drogas ni te cuento. Que los del PP son unos viciosos.

Si hacemos que unos cuantos agentes se hagan pasar por peperos de toda la vida y engañan a Pablo Casado, a Feijóo, a Cospedal, a Ayuso y a Margallo para que follen con ellos, seguro que pueden contarles cosas que nos resulten útiles, ministro, para defender la democracia y el Estado de Derecho.

¿Que es un poco fuerte engañar a dirigentes políticos para que tengan sexo contigo? ¿Que eso es un abuso sexual? Venga, Fernando, joder, no te pongas tiquismiquis. Tenemos agentes entrenados para eso y para mucho más. Estamos defendiendo la democracia y el Estado de Derecho, Fernando. No me vengas con que si la democracia, con que si la libertad sexual. La democracia se defiende también en la cloacas, coño. Ya lo decía Felipe.

Supongo que no hace falta que aclare que no propuse esto a Marlaska. Pero esto es lo que se ha hecho con colectivos sociales de izquierdas; infiltrar a un agente que engañó a varias mujeres para que tuvieran sexo con él, con la única intención de obtener información para una supuesta investigación policial. Todo esto presuntamente. Creo que Interior debería aclarar si tenía conocimiento de esto y me gustaría saber qué opinan Carmen Calvo y las feministas del PSOE de que un policía engañe a mujeres para que tengan sexo con él, con la cobertura de un ministerio suyo, todo presuntamente.