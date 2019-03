Izquierda Unida y Anticapitalistas avanzan hacia una candidatura unitaria en Madrid, tanto para la Comunidad como para el Ayuntamiento. Este domingo celebran una asamblea abierta regional bajo el posible nombre de la candidatura, Madrid en Pie, y allí se debatirá la marca, el sistema de primarias y las medidas programáticas. A este proceso invitan a otros actores políticos, entre los que destaca Podemos, que a día de hoy se encuentra en su propio proceso de primarias para ratificar a Isabel Serra como candidata a la presidencia de la Comunidad.

"Esta decisión busca apertura y cooperación con más actores políticos", ha sostenido la candidata de IU, Sol Sánchez, durante una rueda de prensa conjunta con Raúl Camargo, líder de Anticapitalistas en la región. Desde este espacio han invitado ya formalmente a Podemos, aunque aseguran que no han recibido respuesta del partido morado.

IU Madrid mantiene así el pulso a la dirección federal y la presión a Podemos. Los secretarios de organización estatales de ambas organizaciones, Pablo Echenique e Ismael González, anunciaron un "preacuerdo" para la región. Pero la dirección madrileña no lo recibió así y asegura que fue una oferta de Podemos a IU que en ningún momento ha sido debatida ni aceptada por el órgano competente, la Coordinadora Regional. Será este jueves cuando se reúnan alrededor de las ochenta personas que forman la Coordinadora para debatir el escenario y plantear un referéndum a la militancia. Pero la consulta no será sólo sobre la oferta de Podemos, la Coordinadora debatirá las preguntas a las bases para decidir sobre todo el proceso que están llevando a cabo.

A pesar de que la decisión de las bases es imprescindible para que IU tome un camino definitivo, la organización avanza en el proceso de confluencia con Antiacapitalistas. El tiempo juega en su contra ya que sólo quedan veinte días para que tengan que registrarse como coalición para las elecciones del 26 de mayo.

"Llamamos a todo el mundo a unirse a un proceso de igualdad para que la gente elija sus candidatos. Lo haremos desde abajo y empezamos con un encuentro este domingo en el que se debatirá el nombre de la confluencia unitaria, el sistema de primarias y las medidas programáticas que lanzaremos. Después seguiremos con asambleas en cada barrio y en cada municipio", ha explicado Camargo.

🔻#UnaComunidadEnPie



Este domingo el Madrid rebelde continuamos un proceso de apertura democrática para solucionar los graves problemas de transporte, contaminación, vivienda y servicios públicos que asolan nuestra región. pic.twitter.com/RyFPNXCevH — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) 13 de marzo de 2019

Las negociaciones de Podemos e IU

Las direcciones estatales de Podemos e IU intentaron desatascar la situación en Madrid. Pero, lejos de conseguirlo, ahora hay un choque entre las direcciones de IU. Desde Madrid no reconocen ningún preacuerdo e insisten en invitar a Podemos a que se sume al proceso con Anticapitalistas. "El jueves debatiremos todo lo que ha negociado IU. En todos los territorios hay muchas diferencias y desacuerdos y no he tenido tiempo de debatir esto con federal pero tampoco es algo que se tenga que hacer porque cada paso responde a la línea política de la organización bajada al territorios y a los actores concretos de cada lugar", ha explicado Sánchez sobre el desencuentro con federal y los próximos pasos de la dirección regional.

"Serra siempre ha defendido un proceso abierto y pensamos que ser candidata no le hace abandonar estas ideas"

IU mantiene las conversaciones con Podemos aunque Sánchez apunta que el partido morado está en su propio "proceso interno" y que todavía se conoce el proyecto de Serra "más allá de lo que ha salido en la prensa". Aunque Sánchez ha señalado en que "la apuesta de IU Madrid es buscar la máxima fuerza, unidad y capacidad transformadora".



La unidad de las dos candidaturas parece muy difícil de conseguir ya que Podemos ni siquiera contestó a IU sobre la contraoferta del pacto. Y porque el partido morado quiere un reparto de puestos y no unas primarias conjuntas. Pero las dos organizaciones aseguran que todavía es posible: "La candidata de Podemos ha defendido en muchas ocasiones un proceso abierto y pensamos que el hecho de ser candidata no le hace abandonar estas ideas. Esperamos que Podemos esté el domingo y se sume a este proceso unitario", ha insistido Camargo.



Una candidatura a la izquierda de Más Madrid



IU y Anticapitalistas quieren diseñar una candidatura a la izquierda de Más Madrid: "No nos resignamos al mal mal menor para elegir entre la derecha o el centro izquierda del PSOE o Más Madrid", ha sostenido Camargo. El candidato de Anticapitalistas ha indicado que no quiere gobernar para todo el mundo, sino para "la clase trabajadora y en contra del 1% que tiene todos los recursos de la Comunidad".

Ambas organizaciones han avanzado en el modelo de Comunidad que quieren defender y que rompe con el "modelo neoliberal" del PP. "Medidas programáticas fuertes, no tibias", como un banco público madrileño, la creación de viviendas públicas, garantizar que no se despida a nadie en una empresa con beneficios, revertir recortes de educación, modelos de coparticipación de trabajadores de usuarios y servicios públicos o medidas emancipación de las mujeres. "No nos conformamos con parar a la derecha, hay que transformar las cosas de verdad y ya hemos visto que el Gobierno del PSOE no puede hacerlo".