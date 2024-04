La izquierda andaluza eleva el tono y el nivel de la crítica contra Moreno Bonilla en el ecuador de la legislatura

En el ecuador de la legislatura, con un cierto malestar social en Andalucía en Sanidad y Educación que se expresa en las calles, la oposición de izquierdas – PSOE, Por Andalucía y Adelante– ha elevado el tono contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

Además de la gestión de los servicios públicos, sobre la mesa en la sesión de control al Gobierno de este jueves, estuvieron varios asuntos que la oposición considera de "corrupción": el PP rechaza el adjetivo porque lo considera "exagerado" y cree que la izquierda trata de sacar rédito político del ruido, al calor de las polémicas en Madrid.

Entre ellos, los contratos sanitarios de emergencia que la Junta dio a dedo durante la pandemia, el caso Rubiales (hay convenios del Estadio de La Cartuja, en Sevilla que la oposición ha puesto en el punto de mira), las cuatro denuncias presentadas por la izquierda ante la Oficina Antifraude y la puerta giratoria del exviceconsejero de Salud.

Con Juan Espadas, secretario general del PSOE, el debate tuvo un trasfondo de tensión. El socialista instó a Moreno a aceptar una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia a dedo durante la pandemia, que se vota esta tarde, lo que provocó una fuerte respuesta del PP.

Espadas manifestó que el Gobierno no le daba toda la información "ni de lejos" y volvió a sembrar la sombra de la sospecha sobre esas adjudicaciones: "Hay muchísimas dudas. En Salud se han estado tomando decisiones para prorrogar contrataciones de emergencia que debían haber terminado en mayo de 2021, porque había instrucciones de Hacienda para que no siguieran ¿Por qué dice no a una comisión de investigación para ser transparente y aclarar las cosas?"

Moreno, primero, y el portavoz del PP, Toni Martín, después, replicaron a Espadas asegurando que el Gobierno andaluz tiene un compromiso con la transparencia y también, sacaron a relucir los casos que afectan al PSOE y su trato a la oposición cuando estaba en el Gobierno.

"Ya me hubiese gustado a mí tener la información de la que usted dispone cuando yo estaba en la oposición. Haga la labor de oposición, pero no critique algo que no es real, porque tenemos voluntad de transparencia. Este gobierno la tiene", dijo Moreno.

"Ustedes no nos dejaron ni acercarnos al SAS, y ahora han tenido a cinco técnicos explicando todo, algo que a lo que nosotros jamás hemos tenido ninguna opción [cuando el PP estaba en la oposición]", agregó Moreno Bonilla.

Sanidad

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, le reprochó a Moreno el estado de la sanidad. "Son unos nefastos gestores, con un descuido impropio. Somos eslabones de una cadena. Tienen la responsabilidad de resolver los problemas. Si están de acuerdo en el diagnóstico, ¿por qué no actúan?", se preguntó.

Nieto también sacó el caso Rubiales: "¿Cómo un dinero de la Junta [por el contrato del estadio de La Cartuja] había acabado pagando mojitos al señor Rubiales?", espetó Nieto.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, le echó en cara en términos de lo más contundente el fichaje por la aseguradora privada ASISA, aplazado por el momento, tras la polémica generada, del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán.

"ASISA se ha comprado un político de su Gobierno", dijo García. "¿Qué diría usted si esto lo hace otro Gobierno con ustedes en la oposición?", le planteó. Adelante exigió la dimisión de la consejera de Salud y remachó: "Esto se llama corrupción".

Moreno acudió a la ley de incompatibilidades y al informe elaborado por su Gobierno que fija el fin de la incompatiblidad de Guzmán el 21 de julio próximo. El presidente afirmó también que se cambiará la ley por que "este asunto ha revelado que tiene carencias".

"Con la ley actual, la Junta –dijo el presidente– no tiene por qué enterarse de una incompatibilidad, se hace necesario por tanto prevenir y establecer controles ante situaciones".

García recuperó además todas las denuncias que se han llevado a la Oficina Antifraude: "Su cortijo empieza a oler fatal. Eso se tiene que acabar. Tiene que acabar con esta dinámica cuanto antes".

Moreno se defendió así: "Nos hace un encendido debate sobre la moralidad y sobre la transparencia en el que usted es juez y parte. Eso no es así. No es creíble su discurso. No está basado en el rigor. Tiene la obligación de ser crítico con este gobierno porque nos equivocamos, metemos la pata, pero […] no puede hacer una causa general contra todos los altos cargos. Eso no es así. No hay corruptelas ni irregularidades".