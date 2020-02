Izquierda Confederal pide en el Senado despenalizar la blasfemia

El grupo parlamentario de Izquierda Confederal ha presentado este martes en el Senado una moción para derogar el artículo del Código Penal que castiga la ofensa a los sentimientos religiosos, la blasfemia, y ha apostado por proteger la libertad de expresión como muestra de salud democrática.

En la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Justicia, se insta al Gobierno a derogar el artículo 525 del Código Penal, el mismo por el que se ha sentado en el banquillo el actor Willy Toledo tras publicar unos mensajes en Facebook en los que se cagó en Dios y en la Virgen.

Por él ha acudido a la Cámara Alta el filósofo Javier Sádaba, quien ha considerado que el país vive una época de "auténtico retroceso" y ha abogado por una libertad de expresión "máxima", aun con sus líneas rojas.

"Que nos dejen en paz, que el laicismo no es ir persiguiendo a nadie, sino simplemente fluye de una sociedad libre, democrática y queremos que se nos respete", ha subrayado Sádaba para reclamar una separación real entre la Iglesia y el Estado.

La moción, como ha reconocido Izquierda Confederal, ha sido impulsada desde la organización Europa Laica, cuyo presidente, Antonio Gómez Movellán, ha alertado del incremento en los últimos tiempos de procesos abiertos en base a un artículo al que casi no se recurría.

Están impulsando este fenómeno, a su juicio, "organizaciones ultracatólicas al servicio de la Conferencia Episcopal" que acuden a los juzgados, aún sabiendo que no tendrán éxito, para que las causas abiertas sean contabilizadas en los informes internacionales sobre libertad religiosa, dando la impresión de que en España hay "intolerancia contra lo religioso o lo católico".

"Si se hubiera cagado en Mahoma no habría pasado nada"

"Si (Willy Toledo) se hubiera cagado en Mahoma no habría pasado nada", ha señalado el senador de Compromís Carles Mulet confiando en que los grupos progresistas de la Cámara apoyen una iniciativa que busca derogar un artículo "más propio de Estados semidictatoriales islámicos".

"A mí personalmente esas expresiones que se conocen como blasfemias no me gusta nada, preferiría un mundo que no usara ese tipo de expresiones, pero (...) no pueden ser de ninguna de las maneras delito. En mi opinión, las mayores blasfemias son las que se dan en el silencio de la jerarquía de la Iglesia respecto a actos de pederastia" en su seno, ha denunciado el senador de Geroa Bai Koldo Martínez.

La libertad de expresión, ha coincidido Teresa Aranguren, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, no ampara sólo las opiniones mayoritarias, "ampara el derecho a decir tonterías, inconveniencias" y "marca el grado de desarrollo democrático de una sociedad".