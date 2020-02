El actor Willy Toledo se ha enfrentado este lunes a un juicio como acusado por cargarse en Dios y en la virgen. Ante los medios, el actor declaró "soy ateo y me cago en Dios todos los días" o "a mi me ofenden los discursos homófobos, racistas, machistas, pero no voy por la vida denunciando". En Público hemos hecho una recopilación de sus mejores frases.

"No quería ofender ni a los católicos ni al monstruo del espagueti volador", dijo Toledo en referencia al pastafarismo, una especie de religión parodia inventada en EEUU. "Si yo me cago en los seguidores del pastafarismo y niego que el monstruo del espagueti volador sea el creador del cielo y de la tierra, como sostienen los pastafarianos, pues igual me tendrían que llevar a la cárcel", comparó el actor.

Toledo aclaró que no tenía intención de herir a ninguna colectivo religioso de este modo: "No tuve la intención de ofender a los católicos ni a los musulmanes, ni a los hebreos ni a los seguidores de la secta del espagueti volador, pues cada creencia es libre".

Por otro lado, el actor aclaró que seguirá cagándose en Dios como "la mayoría de ciudadanos" de España: "Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días, cada vez que se me cae un plato en el dedo gordo del pie y me hace daño, como hacemos la mayoría de ciudadanos de este país. Y voy a a seguir diciendo todo lo que me salga de las orejas decir".

En referencia a la acusación por un delito de persecución contra los católicos, el actor declaró: "Se me acusa también de perseguir a los católicos, o sea, el delirio es máximo, tanto como creer en la santidad y la virginidad de la virgen María".

Willy Toledo está siendo juzgado por escribir en Facebook: "Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea". Y por otra publicación del 5 de julio de 2017: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María".



"Como si yo me cago en Mortadelo y Filemón"

En unas jornadas sobre la libertad de expresión celebradas en 2018, Toledo aseguró que la libertad de expresión tiene que tener coherencia: "Ven delito en cagarse en un dogma de fe, que es como si yo me cago en Mortadelo y Filemón. No me cuenten películas de indios. Si ustedes se las quieren creer, me parece estupendo, pero no nos obliguen al resto a creer en los dogmas".

En el mismo acto, el actor comentó la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario: "No existe en toda la ciudad de Cádiz ni una sola persona que merezca una medalla más que la Virgen María".

Respecto a la procesión del coño insumiso en Sevilla, el actor publicó en su Facebook: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".