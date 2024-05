La izquierda defiende la amnistía en la campaña electoral del 9J frente a la confrontación que proponen PP y Vox

La aprobación definitiva de la ley de amnistía este jueves en el Congreso ha marcado gran parte de la jornada en la campaña electoral para el 9 de junio. El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado el resultado de la votación y ha proclamado el "gran día para la democracia" que supone.

Ya por la tarde, el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE ha arropado de nuevo a Teresa Ribera, candidata socialista. Lo ha hecho en Barakaldo (Bizkaia), en un acto que no se confirmó hasta este miércoles. Sánchez ha sumado a su agenda varios actos más no previstos y tendrá intervenciones electorales casi todos los días hasta la cita con las urnas.

Para el líder socialista, este jueves se ha visto una "prueba" de que pasaría si gobernaran PP y Vox. "¿Qué sería de este país si aquellos que hoy han insultado, montado bronca y chillado gobernaran con Feijóo como presidente y Abascal como vicepresidente?", ha señalado Sánchez. "Lo que ha ganado hoy son los valores del PSOE, el avance social y la convivencia", ha añadido.

"Gracias a la apuesta por la convivencia hemos superado la mayor crisis territorial", ha insistido en referencia a Catalunya y la amnistía. Para Sánchez, ahora "España está más unida que en 2017". "Lo que rompe España, lo que no garantiza la unidad de España son los pactos de derecha y ultraderecha", ha afirmado Sánchez. El presidente del Gobierno ha sacado pecho de las políticas implantadas desde que llegó a Moncloa, que son lo que hace estar a este país más unido.

El PSOE continúa con su estrategia de presentarse como única alternativa para frenar a la "ola reaccionaria" o "internacional ultra" que recorre el mundo. Los dardos contra PP y Vox no han parado durante el acto. "Apelan a la patria y la venden por una foto con los que insultan a España, Milei, y con los que amenazan a España, Netanyahu", ha señalado.

Sumar y Podemos

Por su parte, en Sumar, su candidata Estrella Galán ha tenido actividad por la mañana en Euskadi y La Rioja. La vicepresidenta segunda y líder del espacio, Yolanda Díaz, ha acudido a la sesión parlamentaria del Congreso y por la tarde ha participado en un acto en Valladolid.

"Votamos hoy con orgullo", ha destacado Díaz en ese acto. "No estamos de acuerdo en que una maestra que ha abierto su escuela en Catalunya para que la gente pudiera votar esté procesada. No lo compartimos, hemos votado con orgullo y dignidad para mejorar la democracia", ha destacado. Díaz ha arremetido contra la estrategia del PP de "enfrentar a una parte de españoles contra otra parte". "No queremos dividir. Queremos justamente lo contrario: convivencia y paz", ha añadido.

Desde Podemos, la candidata Irene Montero ha participado por la tarde en un acto electoral en Irún. Antes del mismo se ha referido a la aprobación de la ley de amnistía. "Es un acto de reparación y fraternidad con Catalunya y también una lección democrática importante y que yo espero que nunca olvidemos que los problemas políticos se tienen que resolver exclusivamente en el marco de la política. Que la judicialización y la represión no sirven para resolver los problemas políticos", ha afirmado.



ERC celebra y reivindica referéndum

Los partidos independentistas catalanes, por razones obvias, han sido los principales protagonistas del día. En el Congreso se han podido ver gestos de afecto entre los dirigentes de ERC y Junts, con Oriol Junqueras o Jordi Turull, entre otros. La fuerza republicana ha convocado un gran acto de celebración por la amnistía en Vic (Barcelona) el próximo sábado.

Allí estará su candidata, Diana Riba. "Es un gran día para celebrar un paso decisivo que ayuda a posicionar el conflicto entre España y Cataluña en el terreno político. Empezamos con indultos, la reforma de la sedición y, hoy, la amnistía. Ahora, referéndum. La lucha no termina. Queremos votar y ganar", ha escrito en sus redes sociales.



Otros partidos que han votado a favor de la amnistía e integrados en la coalición junto a ERC de Ahora Repúblicas como EH Bildu o BNG también han celebrado el paso dado. "Pese a los obstáculos y estrategias infantiles de las derechas que han quedado en evidencia, hoy aquí hay una mayoría parlamentaria que cree que los conflictos políticos no se resuelven desde los tribunales, la represión ni la venganza, sino por vías políticas", ha manifestado el diputado vasco Jon Iñarritu. Pernando Barrena, candidato el 9J, ha celebrado un acto en Laudio (Araba).

"Esta ley significa reconocer que los conflictos de naturaleza política no deben ser resueltos por la vía policial o judicial", ha dicho el diputado del BNG Néstor Rego. Su candidata para las elecciones europeas, Ana Miranda, ha participado este jueves en una entrevista emitida por Público desde Santiago.

Feijóo pide elecciones y Vox convoca a Ferraz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el encargado por la mañana de intervenir en el Congreso para mostrar su rechazo a la amnistía. Los populares han tratado de frenarla por diferentes vías y el dirigente gallego ha terminado su discurso en la Cámara Baja pidiendo a Sánchez una nueva convocatoria electoral.

Por la tarde ha estado en Pamplona junto al presidente del PP

de Navarra, Javier García y otros candidatos de la lista. La número uno de los populares para el 9J, Dolors Montserrat, ha realizado su jornada electoral en Galicia ya que llevan caravanas separadas la gran mayoría de días. Para el líder del PP, este jueves se "ha perpetrado el mayor abuso de poder" que se puede hacer desde un Gobierno. La amnistía ha sido aprobada con la participación de hasta ocho formaciones políticas diferentes.

Respecto a Vox, su aportación a la jornada de este jueves ha quedado marcada por los numerosos insultos realizados a representantes del Gobierno. También han espetado insultos xenófobos al diputado de Sumar Gerardo Pisarello. Por la tarde, algunos de sus cargos como la diputada Rocío de Meer han llamado a manifestarse frente a la sede del PSOE en Ferraz con el lema: "No habrá paz para los traidores". Durante los últimos meses más de 150 sedes socialistas han sufrido asaltos violentos.