El Congreso aprueba una histórica ley de amnistía y la pone en manos de los jueces

La ley de amnistía sale, finalmente, adelante. "Es un día histórico", ha dicho Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el inicio de su intervención. Los votos de Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos y Bloque Nacionalista gallego han votado a favor. 177 votos a favor y 172 en contra. A partir de este jueves, la ley de amnistía queda en manos de los jueces. No han sido 178 porque la diputada de Podemos Martina Velarde no se encontraba en el hemiciclo en el momento de la votación.

"Es una victoria, pero también una derrota", ha clamado Gabriel Rufián, portavoz de ERC: "Es la primera derrota del régimen del 78". Tanto él, como Nogueras han celebrado que se apruebe la ley, pero también echan el freno de mano al entusiasmo. "Esto de hoy no es un punto y final", ha remarcado Rufián: "Aún queda un partido por votar; el partido judicial español". "La lucha continúa", ha dicho Nogueras.

El debate en el hemiciclo se ha calentado cuando Vox, en el turno de intervención del PSOE, ha interrumpido de forma repetida al diputado Artemi Rallo al grito de "corrupto". La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha parado el Pleno para pedir a la formación de extrema derecha que se calmara y respetara la institución.

Armengol ha demostrado en varias ocasiones que prefiere el diálogo a la expulsión. Así ha sido en este caso. Algunos diputados, como el portavoz del PNV Aitor Esteban, han señalado que Vox ha llegado al Pleno con la voluntad de forzar su suspensión. "Es evidente que Vox ha venido con la consigna de reventar el pleno, forzar alguna expulsión de sus diputados e intentar que no se vote la amnistía", ha publicado Esteban en Twitter: "Y en campaña electoral. Esto estaba organizado".

Cuando Artemi Rallo ha podido, tras los gritos e insultos de la extrema derecha, intervenir ha clamado que "Catalunya ha dicho sí a la amnistía", en referencia al resultado socialista en las elecciones catalanas, que en el partido entienden como un refrendo de su acción de Gobierno en lo referente al procés. "En esta Cámara, lo aprobaremos todos los grupos excepto el PP y los filonazis de Vox".

El último en intervenir ha sido Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. "Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto", ha insistido el presidente del PP, en línea con la argumentación popular desde el inicio de la tramitación de la norma de olvido penal. "Es un intercambio de poder a cambio de privilegios e impunidad", ha dicho, antes de abrochar su intervención vaticinando la muerte política del PSOE: "Hoy hemos asistido a su acta de defunción".

No lo ven así en Sumar, socios del Gobierno de coalición, que creen que la aprobación de la ley de amnistía y el final del largo paréntesis electoral que culmina el domingo, día 9 de junio, con las elecciones al Parlamento Europeo puede ser la gran oportunidad para que la legislatura "arranque" de una vez por todas.

