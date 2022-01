Jordi Cuixart dejará la presidencia de Òmnium Cultural

Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, dejará el próximo 26 de febrero la presidencia de la entidad, que ha ostentado desde diciembre de 2015, cuando tomó el testigo de Muriel Casals.



Ha sido el propio Cuixart quien ha hecho público, este viernes, en una entrevista en Rac 1, que no se presentará a la reelección en el cargo y que cederá la presidencia al filósofo Xavier Antich si así lo deciden los socios de la entidad.



"Se me acaba el mandato y no me presentaré a la reelección. Termino como presidente de Òmnium , pero no abandono como activista", declaraba. Durante la entrevista, también ha manifestado que "Òmnium es una entidad que no improvisa. Hace años que decimos que se necesitan nuevos liderazgos, nadie es imprescindible y todo el mundo es importante. Esto no va de personas, va de colectivos" y ha subrayado que "soy activista y me pongo a disposición de la entidad y del país desde el activismo, no tengo ningún tipo de voluntad de hacer política".

De esta forma, Cuixart cumplirá su objetivo de dejar la presidencia de Òmnium en libertad. En su momento, cuando fue detenido, advirtió que no sería el Estado español quien decidiría la cúpula de la entidad: "Entré en prisión como presidente de Òmnium y salgo como presidente de Òmnium", proclamó cuando fue indultado.

Antich (La Seu d'Urgell, 1962), quien parece que le sucederá en el cargo, es filósofo, escritor y profesor de la Universidad de Girona, así como presidente de la Fundació Tàpies.