El pleno municipal de Ferrol ha rechazado una moción presentada por el grupo de Ferrol en Común en la que instaba al resto de formaciones políticas con representación en la corporación local la retirada del busto de Juan Carlos I de la fachada del Ayuntamiento, además de la retirada de la de la medalla de oro de esta ciudad al rey emérito y que se facilitase la celebración a nivel nacional de un referéndum sobre la monarquía.

La propuesta ha sido rechazada con los votos del grupo mayoritario, el del Partido Popular; la abstención del PSOE; mientras que FeC, que propuso estas medidas, ha contado como aliado con el BNG, cuyos votos no han sido suficientes para aprobar la iniciativa.

Por parte del PP, su portavoz adjunta, Martina Aneiros, ha asegurado que "en España existe una Constitución que establece un sistema, que es el de la monarquía parlamentaria". "Y es lo que hemos defendido y defendemos", ha afirmado, además de acusar a Ferrol en Común de "oportunistas, ya que han reconvertido una moción que solo pedía la retirada del busto de la fachada del Ayuntamiento y ahora van mucho más allá", en alusión a las otras peticiones.

Por parte del gobierno municipal, el portavoz socialista Julián Reina, ha trasladado que "en el pleno de Ferrol deberían de buscar consensos sobre todo aquello que puede unir a la ciudadanía" para que la "ciudad avance, en lugar de traer debates que se van a quedar en tensiones fuera, tal y como está ocurriendo", ha apostillado. "Respetamos todo tipo de debates, pero en los que no vamos a profundizar", ha señalado para justificar la abstención del PSOE.

El encargado de defender esta moción ha sido Suso Basterrechea, edil de Ferrol en Común. "Yo nunca he presumido de ser coherente", ha manifestado, al tiempo que ha criticado la actitud del grupo socialista, a los que culpó con su abstención de que esta moción no saliera adelante. "Algún día este grupo tendrá que posicionarse, no puede mantener eternamente esta posición, tendrán que decantarse o bien por la monarquía o por la república", ha apostillado.

Temas tabú

El otro grupo que ha votado a favor de la moción, además de Ferrol en Común, ha sido el BNG, cuyo portavoz, Iván Rivas, se ha declarado abiertamente en contra de la monarquía.

Al respecto, ha saludado que "en el futuro se puedan abrir debates que hasta este momento han sido tabú", en alusión a los integrantes de la Casa Real y de todo lo que tiene que ver con su papel.

Otros ayuntamientos y las tensiones de la Corona

El PP de Cádiz ha afirmado que "no se entiende la estrategia del PSOE de quitar retratos, de esconder bustos e ir en contra de la historia de la democracia", después de que el Ayuntamiento de Rota retirara un cuadro del rey emérito del salón de plenos, así como el busto situado en el patio del Consistorio. Por su parte, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento roteño ha manifestado "su más absoluta indignación ante la actitud de rechazo y desprecio, por parte del equipo de Gobierno, hacia la figura de Juan Carlos I".

Según ha informado el PP en una nota, el secretario provincial de PP de Cádiz, Bruno García, le ha trasladado una pregunta al PSOE de Cádiz sobre si se trata de "una estrategia provincial o si es un caso concreto". "Le quiero preguntar si este mismo hecho se va a producir en todos los ayuntamientos gaditanos donde gobierna el PSOE", ha resaltado.