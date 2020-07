La Junta de Andalucía admite ahora 33 muertes por covid durante la alarma sanitaria en una residencia en Sevilla

En la residencia de mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) murieron 33 personas por covid-19 y se registraron 130 casos confirmados positivos entre los residentes desde que el 14 de marzo "la paciente cero" fuera ingresada en un hospital con una patología respiratoria hasta el 18 de junio pasado. Así consta en la respuesta por escrito que ha dado la consejería de Salud a una petición de información pública de Más País Andalucía a la que ha tenido acceso Público. El pasado 6 de abril el consejero de Salud, Jesús Aguirre, había cifrado las muertes en 24 y ahora la administración autonómica las eleva hasta las 33.

Esta residencia es una de las cinco del país en la que más fallecimientos se produjeron en los peores momentos de la expansión del coronavirus y lo sucedido allí causó una gran angustia en las familias de los mayores durante el estado de alarma, que se incrementó por lo que muchas de ellas sintieron como un trato deshumanizado y una total falta de transparencia por parte de los gestores de esta residencia –privada, con plazas concertadas con la Junta de Andalucía– y del propio Gobierno andaluz.

Adelante Andalucía llevó a los tribunales la actuación del director del centro y de la cúpula de la Consejería de Salud. La denuncia fue desestimada el 24 de abril pasado por el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla, pero la coalición ha recurrido el archivo. En esta batalla, cuenta de momento con el apoyo de la Fiscalía, que también quiere saber qué sucedió exactamente en esa residencia y ha pedido al juzgado que reclame los informes pertinentes a la Junta de Andalucía.

PP y Ciudadanos se han opuesto también a una comisión de investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en las residencias andaluzas promovida por Adelante. El 15% se vio afectada por la pandemia y en ellas fallecieron 559 personas por covid durante la alarma. Hoy, según el Gobierno andaluz, están todas controladas por los servicios sanitarios.

Lo que sigue es la cronología de las actuaciones llevadas a cabo por la administración en la residencia Joaquín Rosillo, según consta en la respuesta oficial a la solicitud de información pública de Más País Andalucía.

"La primera notificación de la existencia de posibles casos de contagios en este centro residencial no proviene de llamadas telefónicas ni escritos de familiares o allegados de los residentes, sino que proviene de la Red de Alerta donde, con fecha el 17 de marzo de 2020, se confirma el resultado positivo de la paciente cero en la Residencia. Una vez que tuvo conocimiento la Delegación Territorial de Sevilla, lo trasladó a la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios mediante correo electrónico, remitiendo carta del gerente del centro residencial dirigida a la enfermera gestora de casos y al inspector de servicios sanitarios, con fecha 23 de marzo".

"Primera residente ingresada por Covid-19 positivo confirmado por PCR: 14 de marzo. Ingresada en el hospital de referencia por presentar una patología respiratoria".

"Confirmación del Covid-19 positivo: el día 17 de marzo se comunica desde el hospital al epidemiólogo de guardia del distrito, el que lo comunica a la residencia".

"Desde principios de marzo, de manera generalizada, la Consejería de Salud y Familias y el Servicio Andaluz de Salud activan un protocolo a través del Equipo de Enfermeras Gestoras de Casos para trabajar en los centros residenciales y se elabora el primer documento Recomendaciones de actuación en centros residenciales".

"En concreto, en la residencia Joaquín Rosillo, la enfermera Gestora de Casos realizó la formación a los profesionales el día 4 de marzo: información sobre las recomendaciones de atención, higiene de manos y respiratoria, verificación de cartelería. Hasta la aparición del primer caso se sigue realizando algunas verificaciones relacionadas, sobre todo, con la reducción de las visitas al centro, que llegan a prohibirse alrededor del día 10 de marzo".

"Día 17 de marzo: el epidemiólogo de guardia del distrito comunica a la residencia la confirmación del Covid-19 positivo, instando a la residencia a extremar las medidas de aislamiento".

"Día 18 de marzo: asistencia de un facultativo del distrito sanitario para valoración de los residentes y tomar muestras en los que presentaban sintomatología, plan de sectorización, organización e intensificación de la presencia de personal sanitario del Distrito de Atención Primaria".

"Días 19-22 de marzo: Se toman 63 muestras y se dota a la residencia de soporte de oxigenoterapia, en coordinación con el hospital de referencia".

"Día 23 de marzo: Dotación de profesionales facultativos de forma permanente en el centro residencial".

"Día 25 de marzo: Visita de la inspección de servicios sanitarios y directivos del Distrito y se decide el traslado de residentes al centro habilitado para uso sanitario".

"Día 26 de marzo: Medicalización de la residencia, una vez comprobado y recogido en acta que la residencia cuenta con los medios estructurales, organizativos, de equipamiento, de procedimientos y recursos humanos para llevar a cabo dicha medicalización".

"Día 27 de marzo: Traslado de 31 residentes sintomáticos al centro habilitado para uso sanitario Hotel Ilunion Alcora, con el objetivo de permitir la sectorización y aislamiento adecuados del resto de residentes en el centro residencial".

"Día 29 de marzo: Traslado de 22 residentes sintomáticos más al mismo centro habilitado y presencia permanente de profesionales sanitarios del Distrito Aljarafe-Sevilla Norte en el centro residencial".

"Día 7 de abril: Reevaluación del centro residencial por parte de la inspección de servicios sanitarios, dirección del Distrito y dirección del centro residencial de la adecuación de la medicalización y valoración de necesidades".

"Día 2 de mayo: Se procede al alta de los últimos usuarios del centro habilitado para uso sanitario del hotel Ilunion Alcora".

"Día 12 de mayo: Desmedicalización del centro residencial".

La Consejería de Salud, al respecto de la información recibida por las familias, afirma lo siguiente: "La Dirección General de Cuidados Sociosanitarios ha verificado que los familiares de las personas trasladadas al centro habilitado [el hotel Ilunion Alcora] han recibido información sobre la situación de sus familiares ingresados. Para el resto de residentes del centro, esta Dirección General de Cuidados Sociosanitarios no dispone de la información, por no tener competencias en esa materia".

Falta de transparencia

"El Gobierno andaluz ha demostrado una nula capacidad de previsión ante la crisis y una nula capacidad de respuesta. A pesar de que Moreno Bonilla [el presidente de la Junta de Andalucía] ha pasado gran parte de la pandemia criticando la gestión del Gobierno central, en Andalucía se encuentra una de las residencias con más fallecidos de toda España. Ineficacia en la gestión y falta de transparencia. Un cóctel muy peligroso para la ciudadanía andaluza", afirma a Público Esperanza Gómez, coportavoz de Más País Andalucía.

"Andalucía es la Comunidad Autónoma con un porcentaje mayor de personal sanitario contagiado. Recordemos cómo al inicio de la crisis se dio orden en algún hospital de no utilizar mascarilla para no alarmar a la población. El marketing antes que la salud pública. No nos extraña. No sólo se ha abandonado al personal sanitario. Los celadores y celadoras de centros hospitalarios han arriesgado su salud y su vida sin que se les haya proporcionado el material de protección suficiente", agrega Gómez.

"El gobierno andaluz ha utilizado la pandemia para hacer política, confrontando con el gobierno de la Nación. Mientras, se ha abandonado a nuestros mayores en las residencias que la Junta gestiona y se ha puesto en riesgo la vida del personal sanitario y no sanitario que trabajan en nuestros hospitales. Nada extraño de un gobierno que no para de incrementar el gasto en conciertos con la sanidad privada, demostrando así, una vez más, que no cree en la sanidad pública", remacha Gómez.

En una entrevista reciente en el diario El Mundo, el consejero de Salud Jesús Aguirre (PP), hizo este balance de lo sucedido durante la alarma en las residencias de mayores en Andalucía. "En las residencias de mayores, hemos hecho en tres meses lo que íbamos a hacer en tres años. Cuando pusimos en marcha la estructura de la consejería, lo primero que hicimos fue crear una Dirección General de Cuidados Socio-Sanitarios, la primera en toda España. Nuestra idea era abordar las residencias desde el punto de vista sanitario, vincularlas directamente a la sanidad pública. Nosotros desde el día 3 de marzo ya habíamos medicalizado las 1.107 residencias andaluzas que vinculamos a un centro de salud. Con esta medida, se empezaron a aplicar los mismos protocolos y todo esto ha venido para quedarse. Si vemos la estadística de Andalucía en comparación con otras comunidades, quizá el éxito de Andalucía, entre comillas, ha sido la menor incidencia en las residencias porque nuestro abordaje fue positivo, lo más precoz posible, con 20 días de antelación. El volumen de fallecidos por detrás nuestro sólo está Canarias […] Cualquier residencia, en el momento en el que tenga un solo positivo, la aíslo. Yo sé que las residencias son el eslabón más débil en la cadena de epidemiología".