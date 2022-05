JxCat abandona definitivamente el acuerdo para reformar la ley de Política Lingüística por falta de consenso

Junts per Catalunya (JxCat) se ha desmarcado definitivamente del pacto por la reforma de la ley de Política Lingüística por acuerdo "unánime" de la dirección porque no hay "consenso político" ni tampoco con las entidades. "No es cierto que esta reforma sirva para proteger a la inmersión", ha aseverado el portavoz del partido, Josep Rius, en una rueda de prensa extraordinaria para informar de la decisión.

El partido ha trasladado la decisión al socio de Gobierno este mediodía. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamó este lunes "unidad" a los partidos para impulsar de forma urgente la reforma. ERC ha tildado de "irresponsabilidad" la decisión y ha acusado a JxCat de hacer partidismo.

En contrapartida, JxCat trasladará en los próximos días una propuesta al Govern, así como al resto de partidos y entidades educativas y por la lengua, para hacer frente al auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que insta a cumplir la sentencia del 25% de castellano en las aulas en los próximos días, aunque el portavoz no ha aclarado cómo. La decisión se ha tomado por la dirección "en colaboración" con los miembros del grupo parlamentario, quienes en primera instancia habían llegado al acuerdo con el resto de formaciones.

JxCat niega que se trate de una medida para proteger la inmersión

JxCat había sido uno de los grupos, junto a ERC, PSC y Comuns, que habían llegado a finales de marzo a un acuerdo para reformar esta ley para sortear la sentencia del TSJC. Tras la polémica generada en las redes y el posicionamiento contrario de algunas entidades y figuras políticas, sin embargo, se dejó el acuerdo en stand by, pendiente de tomar una decisión definitiva que ha llegado un mes y medio después.

Según el partido, el auto de este lunes que da 15 días para el cumplimiento de la sentencia demuestra que el cambio en la ley no serviría para blindar la inmersión. "El TSJC ya conocía la propuesta de modificación y, sin embargo, ha seguido adelante", ha afirmado Rius.

El portavoz ha explicado que no se han aceptado las tres condiciones que el partido había pedido a las demás formaciones para volver al acuerdo, que eran mantener el catalán como lengua vehicular, proteger a direcciones y docentes y mantener las aulas de acogida. Esto, sumado a la falta de consenso, ha provocado la marcha atrás definitiva del partido.

Durante el mes y medio en el que han mantenido silencio sobre el acuerdo, Rius ha criticado las "lecciones" recibidas por parte de otros partidos, que habían criticado duramente el bloqueo. El portavoz cargó en concreto contra el PSC, al que reprochó que hubiera podido hacer más para proteger la inmersión desde Madrid. "Lo que no vamos a hacer seguro es cambiar la ley para acatar una sentencia", ha concluido.

ERC lo califica de "irresponsabilidad"

Poco rato después de la comparecencia de Rius, el socio de Govern también ha convocado una rueda de prensa para explicar su posicionamiento. ERC ha criticado duramente la "irresponsabilidad" de JxCat por desvincularse de la propuesta: "Les pesa más el partido que el país". En rueda de prensa este jueves desde el Parlament, la portavoz, Marta Vilalta, ha acusado a JxCat de dejar la lengua en la escuela "a merced de los tribunales", y de poner una "alfombra roja" para que se aplique el 25% de castellano en las aulas.

ERC plantea aprobar la reforma sin JxCAT mientras la CUP propone modificar la Ley de Educación de Catalunya

La dirigente de ERC ha añadido que estudiarán "todas las opciones", por lo que el grupo explorará las posibilidades de aprobar la reforma sin Junts: "Es una herramienta a trabajar, no tiraremos la toalla porque es una oportunidad", ha constatado Vilalta, que ha subrayado que lo que no hará ERC es "no hacer nada".

Por su parte, la CUP reclama abandonar la reforma y propone modificar la Ley de Educación de Catalunya (LEC) para que sólo el catalán sea lengua vehicular. La diputada de la CUP Nogay Ndiaye ha argumentado que la reforma no evita la ejecución de la sentencia sobre el 25% en castellano y que, además, le da "cobertura política". En este contexto, Ndiaye ha instado a ERC, JxCat y Comuns a sumarse a su propuesta. De esta forma, asegura, se blindaría el catalán en la escuela ante la sentencia.