JxCat eleva la tensión con ERC en el inicio del nuevo curso pero sin plantear la ruptura del Govern

Junts per Catalunya (JxCat) ha finalizado la auditoría sobre el acuerdo de gobierno con ERC que hacía meses que tenía entre manos y ha destacado su incumplimiento a nivel nacional. El partido considera que la acción de Gobierno está alejando a Catalunya de la independencia y ha marcado de plazo hasta el Debate de Política General, a finales de septiembre, para que haya un cambio de rumbo: "No nos estamos planteando un nuevo acuerdo de Gobierno si no que se cumpla el que hay", ha dicho el secretario general del partido, Jordi Turull, alejando la opción de romper el Ejecutivo.

Turull: "No nos estamos planteando un nuevo acuerdo de Gobierno sino que se cumpla el que hay"

El partido trabajará en las próximas semanas para "revertir esta situación" y ha lanzado un nuevo aviso a su socio, ERC: "No podemos seguir así". La auditoría se anunció cuando se formalizó la candidatura conjunta de Jordi Turull y Laura Borràs para renovar la dirección del partido, que se ratificó en el Congreso de inicios de junio.

La iniciativa, a propuesta de la presidenta suspendida del Parlamento, valora su cumplimiento en los ámbitos sectoriales, es decir, las políticas que no se vinculan con la cuestión nacional. Sin embargo, en la rueda de prensa de presentación de los resultados, celebrada en Girona este lunes, se hizo hincapié en los incumplimientos en esta materia.

Junts empieza así un curso político cuyo inicio viene marcado, como hace años, por una Diada con una manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana. Este año, con un discurso claramente antipartidos del que la formación es consciente: "Hay que volver a gustarnos para que la gente encuentre sentido a la movilización", dijo Turull.

En respuesta a la auditoría, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido a los consellers del Govern que son miembros de JxCat que hagan "propuestas concretas" sobre "la resolución del conflicto político con el Estado español". Lo ha hecho durante la reunión del Consell Executiu, que este martes ha vuelto a celebrarse después del paro por vacaciones. Así lo ha explicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior.

Según Plaja, Aragonès ha emplazado a los consellers a hacer estas propuestas y también a sus partidos a trasladarlas a los "órganos que ya existen de coordinación" entre ERC y JxCat.

Enmienda a la totalidad

Los tres puntos principales de desacuerdo son la mesa de diálogo, que Aragonès ya ha anunciado que mantendrá pero que nunca ha sido del agrado de JxCat; la falta de coordinación de los independentistas en Madrid y la dirección estratégica del 'procés'. En este último ámbito, el president ha anunciado que hará una "propuesta amplia" para la autodeterminación que vaya más allá del independentismo. La hará pública durante el Debate de Política General, que se celebrará en el Parlament del 27 al 30 de septiembre.

Aragonés hará una "propuesta amplia" en el Debate de Política General

En una entrevista reciente en la ACN, Aragonès subrayó que "es la hora de una propuesta inclusiva de solución del conflicto político y que permita que a la ciudadanía de Catalunya se la trate como mayor de edad". "Soy muy perseverante, y seguiré con una vía amplia que incluya a aquellas personas que creen que los conflictos políticos se resuelven deliberando, escuchando y tomando decisiones en las urnas", añadió hace unos días. Esto podría incluir a los Comuns, una opción que JxCat descarta y que puede abrir un nuevo frente de desacuerdo.

Junts da de margen hasta el debate para encontrar formas conjuntas de revertir la situación, y una vez se haya hecho, decidirán qué pasos seguirán después de una nueva reunión de la Ejecutiva: "La conclusión que sacamos es que no podemos seguir así porque nosotros firmamos un acuerdo pensado para que nos acercara a las condiciones para conseguir culminar el 1-O y lo que se está haciendo es justamente una dinámica que nos aleja mucho más de ello de lo que nos acerca", ha insistido Turull.

En un inicio, el partido había anunciado que, una vez obtenidos los resultados de la auditoría, las bases podrían votar a favor o en contra de romper al Govern. Sin embargo, Turull ha insistido en que no quieren un nuevo acuerdo, sino que se cumpla el actual y, por tanto, ha descartado romperlo a corto plazo.

Esta opción, apoyada fundamentalmente por el entorno de Laura Borràs, se había visto impulsada a raíz de su suspensión como presidenta del Parlament a finales de julio. Varias agrupaciones locales de la formación apostaron públicamente por la ruptura como respuesta política a la decisión tomada por ERC, PSC y CUP en la Mesa del Parlament.

El futuro de la presidencia del Parlament

La suspensión de Borràs es otro de los frentes con los que se encuentra el Govern en el inicio del curso político este septiembre. Esta semana, tanto Govern como Parlament recuperan la actividad, y la Mesa abordará el jueves la reconsideración de la suspensión a instancias de JxCat. Previsiblemente se descartará, ya que la votarán los mismos que lo decidieron en primer término. Sin embargo, también se abordarán los pasos a seguir ante la interinidad de la Presidencia, que JxCat insiste en mantener ya que reiteró que no propondrá un nombre para sustituir a Borràs, como pide ERC.

El PSC ha pedido a ERC, Junts y la CUP que acuerden una nueva Presidencia antes del 15 de septiembre, pero de momento nada indica que esto se vaya a producir. Todos los dirigentes de JxCat cierran filas con la presidenta del partido públicamente, pero hay malestar por cómo ha llevado esta cuestión y otras polémicas que ha protagonizado, como el episodio en el homenaje a las víctimas del 17-A, que la han debilitado dentro de la formación.

Pese al mal ambiente entre partidos visible de puertas afuera, en cuanto a la relación dentro del Govern, Aragonès sostiene que se está "trabajando bien" y que "hay confianza absoluta del president hacia la totalidad del Govern". "Los consellers están centrados en sus departamentos y lo que ocurre en el ámbito de los partidos no afecta a su día a día", ha subrayado.