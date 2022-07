JxCat rompe con la mesa de diálogo y llama a la reagrupación de partidos catalanes para culminar la independencia

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha hecho un llamamiento este sábado a reagrupar al movimiento independentista y trazar una nueva hoja de ruta que permita "culminar" la independencia.

Junts per Catalunya ha puesto punto y final este fin de semana a su II congreso ordinario, en el que el partido ha oficializado su ruptura definitiva con la mesa de diálogo, ha concluido su renovación de cargos y ha aprobado las ponencias que deben marcar su camino a seguir a nivel político en los próximos años.

Turull y la presidenta del partido, Laura Borràs, han sido los encargados de clausurar el congreso con sendos discursos en los que han reafirmado las líneas políticas de Junts.

"El trazado es independencia o independencia. No hay otra", ha afirmado Turull, a la par que ha defendido que el independentismo tiene que "pasar a la iniciativa", pues "ahora no hay palo y zanahoria, ahora hay cárcel y exilio". "No tenemos que esperarnos a ser más para hacer, sino empezar a hacer para ser más", ha indicado, en una crítica velada a la estrategia de ERC.

El exconseller de Presidencia, Josep Rull, también ha arremetido contra la intención del PSOE y del PP de reformar las euroórdenes y ha ironizado: "Esta es la voluntad de desjudicialización que van anunciando". Y ha dicho, refiriéndose a dichos partidos: "Si unos son unos trileros, los otros son una mezcla de Torquemada y Torrente, el brazo tonto de la ley".

Mientras Turull ha lanzado el mensaje al conjunto del independentismo, el discurso de Borràs ha sido la certificación de la ruptura de JxCat con la mesa de diálogo, que considera que "anestesia" al movimiento y que es una "coartada" del Gobierno ya que sólo la reúne cuando necesita aprobar los Presupuestos.

"No estar en la mesa de diálogo es la mejor manera de defender una negociación real cuando llegue", ha indicado Borràs, que ha agregado que el congreso de Junts supone una "enmienda a la totalidad" a quien dice que la independencia llegará dentro de 20 años, en una alusión velada a ERC.