La Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal está pendiente de debatirse en el Congreso. El plazo para que los grupos registraran las enmiendas parciales finalizó en diciembre del año pasado y, de momento, tal como han confirmado fuentes parlamentarias a Público, la mesa de la Comisión de Hacienda no ha convocado fecha para la ponencia, donde se comenzarán a debatir las 250 propuestas para modificar la norma. La ley contempla la prohibición de las amnistías fiscales, pone el foco en los grandes patrimonios y las multinacionales que prestan servicios digitales, amplía la lista de morosos de la Agencia Tributaria, recoge la prohibición la utilización del software de doble uso y un mayor control de las criptomonedas.

Al margen de la tramitación de esta ley, la polémica surgida en torno a la marcha a Andorra de algunos conocidos youtubers y streamers, como ElRubius, para pagar menos impuestos atravesó hace unos días la Puerta de los Leones. En esta línea, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, planteó volver a incluir a Andorra en la lista española de paraísos fiscales —dejó de serlo en 2011— y endurecer los criterios para incluir a otros territorios, como Bulgaria o Rumanía. De esta manera, el ciudadano o agente que vaya a deslocalizar su residencia en paraísos fiscales por tener nula o baja imposición tendrá que cumplir ciertas cláusulas existentes, como la de seguir pagando cinco años el IRPF en España.

"Ya existe en nuestra legislación, se aplica a ciertos paraísos fiscales, pero hay países como Andorra, que se han quedado fuera de esa lista", añadió Echenique, quien tachó de "censurable" este tipo de traslados. Asimismo, recordó que este problema "ya existía antes de que existiera Internet y YouTube", y que "cuantitativamente el fraude fiscal está radicado en su mayor parte en las multinacionales y los multimillonarios de toda la vida".

Echenique deslizó que este cambio podría adoptarse en el marco de la ley antifraude. No obstante, cabe recordar que la formación morada no ha registrado ninguna enmienda, al contrario que su socio de Gobierno, el PSOE, que presentó más de 30 correcciones al proyecto de ley. En este sentido, ¿cómo se podría incluir esta medida en la futura norma? Fuentes de Unidas Podemos señalan que hay una enmienda registrada por ERC que abre la puerta a incluir a Andorra nuevamente en esta lista y que "ya se negocia con el Ministerio de Hacienda para transaccionarla", esto es, recabar los apoyos suficientes para que esta corrección salga adelante en la comisión del ramo, que tiene competencia plena para aprobar dicha norma.​

¿Qué dice el proyecto de ley?

La propuesta legislativa, que llegó al Congreso el pasado mes de octubre, adapta el término de paraísos fiscales al de "jurisdicciones no cooperativas". Y sobre esto añade: "Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, resulta necesario ampliar el concepto de paraíso fiscal y para ello determinar la consideración de jurisdicción no cooperativa".

En esta línea, recuerda que la determinación de los países y territorios que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas "requiere de una actualización atendiendo a las revisiones y trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en el de la OCDE, cuyos criterios han permitido identificar una serie de jurisdicciones no cooperativas, así como exigir una serie de compromisos a efectos de abandonar dicha categoría en el ámbito internacional, dando lugar a listas de países que se hallan en constante revisión".

Asimismo, en la definición de jurisdicción no cooperativa, el texto contempla la "existencia de baja o nula tributación" entre uno de sus criterios, una situación que se dará cuando "en el país o territorio en cuestión se aplique un nivel impositivo efectivo considerablemente inferior, incluido el tipo cero, al exigido en España en un impuesto idéntico o análogo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de no Residentes".

¿Qué propone ERC?

Si bien, ERC pide ir más allá, pues se trata de un "concepto jurídico indeterminado". Esta falta de precisión, sostienen, "provocará una previsible litigiosidad de las empresas o personas afectadas". Por ello, plantean acotar el "nivel impositivo efectivo considerablemente inferior" a cualquier gravamen

inferior al 10% en el impuesto sobre Sociedades cuando se apruebe la tributación mínima anunciada del 15% de las bases imponibles. Esto es, el 10% serán dos tercios del tipo mínimo general del Impuesto sobre Sociedades.

"La enmienda no pretende ir en contra de Andorra"

"Igualmente, estos dos tercios del tipo efectivo sería el suelo de los gravámenes en el IRPF e IRNR, por debajo de los cuales se consideraría baja tributación. En estos tres impuestos, la aplicación de la regla de los dos tercios del tipo efectivo se calcula sobre el gravamen que resultaría en el estado español al aplicar a las Bases imponibles calculadas conforme a la normativa estatal", justifica la formación independentista.



De esta manera, siguiendo este índice, "Andorra podría estar por debajo de esos parámetros, como otros territorios", según apuntan fuentes de ERC a este medio. Y, por ende, el Gobierno podría incluir a este Estado dentro de la lista de jurisdicciones no cooperativas. No obstante, desde la formación catalana recuerdan que esta enmienda se registró antes de que estallara la polémica, que, por otra parte, no es nueva. Artistas, deportistas y otras personalidades han traslado en los últimos años su domicilio a otros territorios para pagar menos impuestos. "La enmienda no pretende ir en contra de Andorra", matizan estas fuentes, sino "aprovechar que se tramita una ley de este tipo para apretar un poco en este sentido porque si no, no se pueden cubrir las necesidades de una Estado de bienestar", añaden.

Más País y Compromís también han presentado una enmienda que va en la misma dirección. Con las mismas palabras y cifras que el partido anterior, estos dos partidos del Grupo Plural introducen esta modificación para "acotar el 'nivel impositivo efectivo considerablemente inferior' a cualquier gravamen inferior al 10%" en estos tres tipos impuestos.

Por el contrario, el PP ha registrado una enmienda en la que pide renunciar al criterio de la "existencia de baja o nula tributación" porque "deja abierta a interpretación el cumplimiento de los requisitos para inclusión en la lista de jurisdicciones no cooperadoras". Por ello, se remite a los criterios de la UE y de la OCDE.