La ley ELA se perfila como uno de los escasos horizontes de entendimiento de la legislatura

Cuando los diputados y diputadas votan en el Congreso, una pantalla dentro del hemiciclo ilustra el sentido del voto de cada uno de ellos. Es muy raro verla completamente teñida de verde, señal de unanimidad entre todos los grupos. Especialmente, si se atiende al clima de choque político que se ha extremado en las últimas semanas en la Cámara. Sin embargo, algunas veces pasa. En esta legislatura ha ocurrido en algunas ocasiones. Dos de ellas, a razón de las leyes ELA.

Cinco grupos parlamentarios han presentado proposiciones de ley (PL) sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en lo que va de legislatura. En la pasada, ya lo hizo Ciudadanos, pero su PL, que fue fue admitida a trámite, cayó con la convocatoria electoral del 23 de julio. Vox, Junts per Catalunya, Partido Popular (PP) y, por último, Partido Socialista (PSOE) y Sumar de forma conjunta encabezan varias iniciativas en paralelo.

Una de ellas, la de Vox, no fue admitida a trámite, pero tanto la que presentó Junts per Catalunya como la que promovió el PP lograron la unanimidad de la Cámara en su toma en consideración, primer paso del trámite parlamentario. Todo el hemiciclo de color verde. Después, PSOE y Sumar presentaron otra que consideran "más ambiciosa". Con todo, son tres proposiciones de ley en liza. Las dos primeras ya están inmersas en su recorrido en comisión parlamentaria, donde se abre un período de enmiendas antes de devolver la ley al Pleno para que se vote de forma definitiva y se mande al Senado. La que registraron PSOE y Sumar todavía no se ha sometido a la toma en consideración.

Hasta cinco grupos han presentado, esta legislatura, proposiciones de ley sobre la ELA

Las tres iniciativas comparten el fondo de la cuestión, aunque difieren en algunos puntos. No obstante, tanto el voto a favor de todos los grupos que ya se ha producido en la toma en consideración de las proposiciones de Junts y PP, como la predisposición pública que los grupos proponentes demuestran para sacar adelante este amparo legal para las personas con ELA son señales de entendimiento. Fuentes parlamentarias socialistas deslizan, además, que lo más probable es que se negocie y se incorporen puntos de las distintas iniciativas en una sola ley que será la que, finalmente, terminará prosperando. Es uno de los pocos horizontes claros de entendimiento de la política española.

No es poca cosa. Los grandes acuerdos transversales escasean en esta legislatura. Las dos únicas leyes que se han aprobado en el Congreso y, por tanto, se han enviado al Senado —la Ley de Amnistía y la de Enseñanzas Artísticas— han salido adelante con los votos del Gobierno y sus aliados. En la de Enseñanzas Artísticas, el PP se abstuvo y Vox votó en contra. La Ley de Amnistía, que ha centrado la actualidad parlamentaria desde la constitución de Las Cortes, cuenta con la plena oposición de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Hasta ahora, en cualquier caso, el gran acuerdo PP-PSOE de la legislatura es la modificación de la Constitución para eliminar la palabra "disminuidos".

Diferencias entre las tres leyes

La principal diferencia entre las tres iniciativas legislativas es que las de Junts per Catalunya y Partido Popular se centran en la esclerosis lateral amiotrófica, mientras que la que han promovido PSOE y Sumar es más amplia. Contempla a todas "las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas". Junts defiende, ante la crítica de otros grupos como ERC que considera que la ley debería ampliarse más allá de la ELA, que "la ELA es singular" —en palabras de la diputada Pilar Calvo— y que, por tanto, merece una ley específica. Con todo y con eso, la iniciativa que presenta Junts incorpora una disposición adicional para ensanchar la ley y cubrir a las personas con otras enfermedades neurodegenerativas o crónicas.

Las iniciativas de Junts y PP ya se encuentran en su paso por Comisión

Por tanto, la amplitud de la ley no parece un escollo para que salga adelante un gran acuerdo. De hecho, en las intervenciones de varios grupos parlamentarios durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley que promueve, en este caso, el Partido Popular, se animó a los de Alberto Núñez Feijóo a ampliarla, en el período de enmiendas, al resto de enfermedades neurodegenerativas.

Es la línea que siguieron PSOE y Sumar cuando presentaron su propia iniciativa, el mismo día en que se votó la toma en consideración de la del PP. Los partidos del Gobierno proponen una ley que se asienta en varios principios: simplificar trámites para la acreditación de la discapacidad; agilizar, también, la revisión del grado de dependencia, que deberá gestionarse en tres meses "en aquellos casos en los que se determine la necesidad de un trámite de urgencia" o en crear ayudas para las personas con electrodependencia.

La iniciativa que promueve el Partido Popular, además de incluir también mejoras en la velocidad de los diagnósticos o en el terreno de la asistencia y los tratamientos, incide en la inversión en tecnología e innovación. Además, propone que se reconozca a todos los enfermos de ELA, de partida, un 33% de discapacidad. Junts eleva, en su proposición de ley, ese nivel de discapacidad al 65% y añade que, al cabo de un año de ese primer diagnóstico, los enfermos obtengan el grado cuatro de discapacidad total. Además, también abunda en que se trabaje para asegurar una buena asistencia, tanto en los centros como domiciliaria a las personas que sufran la enfermedad.

Tiempos en el Congreso

Algo en lo que también coinciden todos los grupos es en que si algo no tienen las personas con ELA es tiempo. La enfermedad avanza rápido y, tal y como apuntó Juan Carlos Uzué, exfutbolista y enfermo de ELA, y otros afectados por la enfermedad en una jornada en el Congreso de los Diputados, el factor tiempo es fundamental. Juega muy en contra de los enfermos que el proceso parlamentario se eternice, pero el clima electoral y los festivos de las próximas semanas hacen difícil tanto que se pueda encajar el Pleno para tomar en consideración la PL de PSOE y Sumar, como que se puedan dar grandes avances en comisión, donde ya se encuentran las iniciativas de PP y Junts per Catalunya.

La iniciativa de PSOE y Sumar no aparece en el orden del día del Pleno de la semana del 8 al 12 de abril, que ya es público. La siguiente es la previa a las elecciones vascas y, por costumbre parlamentaria, no se colocan sesiones plenarias. Quizá podría encajarse en la semana del 22 al 26 y es la única opción hasta los comicios catalanes. Las siguientes dos semanas no hay Pleno debido al puente de mayo y la semana previa de las elecciones catalanas. Tampoco hay Pleno la siguiente con motivo de la festividad de San Isidro (15 de mayo).