Incomodidad entre aliados de Sánchez en el Congreso por la "poca acción" del Gobierno

Sube el volumen del runrún en el Congreso sobre la "poca acción" del Gobierno —como la definen varias fuentes parlamentarias— durante los primeros compases de la legislatura. Sobre todo, teniendo en cuenta la perspectiva de los próximos meses, cuando las distintas citas electorales y el verano perfilan una actividad bajo mínimos en el Congreso. Varios de los grupos aliados de Sánchez muestran su incomodidad por ello y, en algunos casos, piden "creatividad" para superar las dificultades de la complejísima aritmética parlamentaria.

"El PSOE está en un momento de parar todo hasta que pasen las elecciones Europeas", deslizan fuentes de Compromís, uno de los partidos integrados en Sumar. "Nosotros no queremos parar; queremos avanzar en financiación o infraestructuras para el País Valencià". En Compromís tienen la sensación de que el PSOE no está por la labor. Fuentes de Podemos secundan esa postura: "Está claro que ha quedado todo aplazado hasta después de las Europeas".

También el entorno de Esquerra Republicana muestra un cierto grado de preocupación. "Es evidente que la aritmética parlamentaria es muy compleja", dicen, "pero el poder ejecutivo tiene que ser capaz de encontrar soluciones para ejecutar políticas y gobernar". No puede ser, continúan las mismas fuentes, que se haga "política de patada y hacia adelante" y se imponga "un clima constante de impasse".

Los aliados de Sánchez entienden la complejidad de la legislatura, pero piden "creatividad"

"El problema", explican desde ERC, "es que no hay una perspectiva para que después de las elecciones mejore esa aritmética parlamentaria". Será exactamente la misma. "Por eso, el Ejecutivo tiene que moverse y buscar fórmulas para sacar adelante su acción de Gobierno y ser proactivo, no conformarse con aguantar hasta que pasen las elecciones". Desde Compromís avisan, incluso, de que "si el Gobierno no da respuestas, la actitud con el mismo puede cambiar".

Desde el inicio de la legislatura, solo se han sacado adelante dos leyes en el Congreso de los Diputados: la Ley de Amnistía y la de Enseñanzas Artísticas. Ambas están ya en el tejado del Senado. Por otro lado, en estos momentos, hay casi una treintena de iniciativas legislativas en tramitación, muchas de ellas navegando en sus respectivos períodos de enmiendas. En la Cámara Baja, solo habrá Pleno en cuatro de las próximas diez semanas (contando la presente). Entre medias, las elecciones catalanas y vascas, además del puente de mayo.

Tampoco se avanzará, según varias fuentes, en las comisiones de Pegasus, Operación Cataluña o atentados del 17A. "Esas comisiones ya están constituidas, no debería de haber ningún problema para continuar con su recorrido", apuntan desde ERC. Está por ver con qué ritmo avanza la comisión de investigación de la adquisición de mascarillas en pandemia, que se ha constituido este mismo martes.

Hace pocos días, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó en La Moncloa las líneas de actuación del Gobierno para 2024, enmarcadas en el Plan Anual Normativo. Bolaños aseguró que el Ejecutivo va a aprobar hasta 50 leyes este año. Salió, así, al paso de esa creciente sensación de nerviosismo entre sus socios. Es algo, de todas formas, sobre lo que plantea dudas, en este caso, el PNV: "Teniendo en cuenta la dificultad de esta legislatura, nosotros no creemos que el PSOE tenga que centrar sus esfuerzos tanto en sacar adelante leyes, como en gobernar".

De hecho, el PNV llega al extremo de considerar "irreal" la previsión de La Moncloa de aprobar 50 leyes. "Gobernar no tiene por qué tener que ver con una gran producción legislativa", apuntan fuentes de la formación y observan, por otra parte, que el Ejecutivo "lanza Proyectos de Ley sin consensuar con los grupos parlamentarios del Congreso y generan mayor ebullición en la legislatura". "Lo que vaya a Pleno por parte del Ejecutivo tiene que estar absolutamente atado", zanjan.

Todo empezó con la renuncia a los Presupuestos

El grado de incomodidad de varios de los socios del Gobierno se acentuó con la decisión de La Moncloa de no tratar de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2024. "Nosotros hubiéramos querido continuar con la negociación presupuestaria para que las mejoras para la sociedad vasca hubieran llegado cuanto antes", comentan fuentes de EH Bildu, que también reconoce que el clima electoral ha traído consigo un período de stand by.

Varios de los aliados parlamentarios del Gobierno califican como una "decepción" la renuncia a los Presupuestos de 2024

"Y también nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera acelerado algunas leyes pendientes" antes de que las distintas citas electorales lo pusieran todo patas arriba. En cualquier caso, los abertzales apremian al Gobierno para que "esos avances se puedan aprobar por otras vías sin tener que esperar a los Presupuestos de 2025". Lo mismo dicen fuentes de Compromís o de Chunta Aragonesista. En EH Bildu, eso sí, abundan también en el papel de los propios aliados del Gobierno: "Las fuerzas que posibilitamos la investidura debemos demostrar capacidad de dialogar, todas somos imprescindibles para cualquier avance real".

Con todo, las distintas fuerzas parlamentarias que sostienen al Gobierno se esmeran en aclarar que son conscientes de la complejidad del dibujo parlamentario y de lo difícil que es legislar con los apoyos tan justos y con el condicionante de las tres elecciones —vascas, catalanas y europeas— en su cénit. De todas maneras, también se extiende por la mayoría de ellas la incomodidad por el clima de relajación, pocas ganas, impasse o stand by —todas ellas fórmulas empleadas por las fuentes citadas— y piden movimiento.