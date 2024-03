Comisión atentados de Barcelona: Junts insiste en desclasificar papeles del CNI y el PSOE abre la vía de Secretos Oficiales

La cuestión es encontrar un 'desatascador'. Todavía no hay acuerdo en el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en 2017. Las discrepancias, según todas las fuentes que ha consultado este medio, se centran en la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —que Junts per Catalunya se ha marcado como uno de sus objetivos— y en las comparecencias de exdirectores del propio CNI. El PSOE no se cierra, pero pide "concreción" a los posconvergentes.

En la propuesta de plan de trabajo que lanzó Junts se incluye "desclasificar los documentos de los servicios de inteligencia españoles en base al Derecho a la Verdad que tienen las más de 300 víctimas (16 mortales) y sus familiares". No en vano, el objeto de la comisión, cuya creación obtuvo Junts a cambio de dar mayoría al PSOE en la Mesa del Congreso de los Diputados, es investigar la presunta vinculación entre el CNI y los terroristas que perpetraron el atentado en Barcelona y Cambrils. Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, dijo en una rueda de prnsa que la información clasificada tiene que tratarse con "rigor" y de forma "muy concreta y detallada".

El objetivo de Junts con la comisión es investigar la presunta vinculación entre el CNI y los terroristas que perpetraron el atentado

No es, por tanto, un "no" drástico. De hecho, según ha podido saber Público, los socialistas han introducido en la negociación varias posibles vías para desenredar la situación y poder sacar adelante el plan de trabajo, primer paso para que despegue la comisión. Una es la esperable: "Negociar en base a unos documentos concretos" con Junts, en línea de lo que apuntó López.

Otra vía, algo más creativa, tiene que ver con la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja. El PSOE cree que se puede vehicular a través de ella la consulta de los documentos clasificados que quieren ver los junteros. En ese caso, el contenido de los papeles no se puede desvelar, pero sí pueden ser escudriñados por parte de los miembros de la Comisión de Secretos Oficiales, a la que pertenecen Míriam Nogueras (Junts) y Gabriel Rufián (ERC).

La mayor parte del interés de Junts en la comisión se centra en el punto cuatro de su propuesta de plan de trabajo, a la que ha tenido acceso Público: "Aclarar la relación entre los servicios secretos españoles (CNI) y el Imán de Ripoll, Adbelbaki Es Satty, cerebro del atentado yihadista".

Para ello, consideran indispensable que se desclasifiquen los documentos que puedan estar relacionados con el atentado. El PSOE les pide cautela en ese sentido y concreción. Por otra parte, mete en la ecuación la variable de la Comisión de Secretos Oficiales. Es decir: no desclasificar los papeles (o no todos ellos), pero que Junts los pueda consultar. Por el momento, no hay acuerdo.

Esa consulta de los documentos del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales podría ser, de hecho, útil para los miembros de la Comisión de los atentados de 2017. ¿Por qué? Porque una vez consultados y si hacen acopio de altos grados de ingeniería dialéctica, los diputados, con la información obtenida en la consulta de los papeles, podrían afinar en la formulación de preguntas —siempre sin desvelar secretos oficiales— cuando llegue el momento de las comparecencias.

Ello, partiendo de la base de que si exdirectores del CNI terminan pisando el Congreso para someterse a las preguntas de la comisión pueden acogerse a la Ley de Secretos Oficiales para no responder.

¿Para cuándo otra posible sesión?

En el entorno de la comisión no descartan que pueda reunirse la Mesa de la misma incluso antes de Semana Santa casi como una medida de presión para que no se eternice la negociación. La reunión prevista para el pasado martes terminó suspendiéndose por la falta de acuerdo, aunque las conversaciones no cesan. Eso sí, ni unos ni otros parecen tener prisa. "Las elecciones en Catalunya han cambiado los tiempos de todo", desliza un diputado en conversación con Público.

En cualquier caso, ni las fuentes del Partido Socialista consultadas ni las de Sumar avalan esa eventual vinculación que ve Junts entre el CNI y Adbelbaki Es Satty, pero ambas formaciones están por la labor de que la comisión despegue, toda vez que se trata de un mandato de la mayoría de la Cámara. "No vemos al PSOE excesivamente cerrado con Junts", apuntan fuentes de Sumar.

Con todo, los primeros pasos de las tres comisiones de investigación (atentados de 2017, Pegasus y operación Cataluña) están costando y el calendario podría llevar las primeras comparecencias incluso a los días posteriores de las elecciones catalanas, habida cuenta de que la semana previa a las citas electorales (en los próximos dos meses hay unas vascas y unas catalanas) se entienden como inhábiles. Además, la Ley de Comparecencias obliga a avisar a los comparecientes con 15 días de antelación. Las comisiones de Pegasus y operación Cataluña ni siquiera se han reunido, por el momento, para votar su plan de trabajo.