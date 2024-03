Desclasificar documentos del CNI, la divergencia entre PSOE y Junts en la comisión de los atentados de Barcelona

La única de las tres comisiones de investigación que pactó el Partido Socialista (PSOE) con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya cuyas reuniones ya han despegado en el Congreso es la referente a los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en 2017. Este martes, 19 de marzo, tiene lugar su tercera sesión. En la segunda, no se llegó a un acuerdo en el plan de trabajo de la comisión, imprescindible para que empiece a funcionar. El punto de discrepancia entre PSOE y Junts —o el principal— es la desclasificación de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La propuesta de plan de trabajo de Junts, a la que ha tenido acceso Público, desgrana los objetivos que, según su criterio, debería tener la comisión, cuya creación ellos mismos introdujeron en la negociación con el PSOE para darle mayoría en la Mesa del Congreso en agosto, en los primeros compases de la legislatura.

El objeto principal, tal y como señalan en el escrito, debería ser, y para ello negociarán, "el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils", "aclarar cuáles fueron las presuntas responsabilidades políticas o de cualquier otra índole en los atentados" y "proponer medidas de restitución o compensación para todas las personas afectadas" por los mismos.

A continuación, en el documento, los junteros hacen hincapié en la necesidad de que se desvelen "los documentos de los servicios de inteligencia españoles en base al Derecho a la Verdad que tienen las más de 300 víctimas (16 mortales) y sus familiares". Y esa, según las fuentes socialistas consultadas, es una divergencia que, al menos la semana pasada, frenó el avance de la comisión. "Quieren desclasificar documentos que no se pueden desclasificar", deslizan.

Patxi López: "No se puede abrir esa información clasificada de cualquier manera. Por tanto, habrá que estudiarlo muy en detenimiento"

En cualquier caso, por el momento, el PSOE no ha pronunciado un "no" rotundo. Patxi López, portavoz de la formación en el Congreso, ya habló en la misma línea hace una semana, el 12 de marzo. "Están pidiendo papeles que son información clasificada", explicó en rueda de prensa: "Eso se tiene que hacer con mucho rigor y de manera muy concreta y muy detallada. No se puede abrir esa información clasificada de cualquier manera. Por tanto, habrá que estudiarlo muy en detenimiento".

Lo que quiere Junts per Catalunya es, en definitiva y como expresan en su propuesta de plan de trabajo, "aclarar la relación entre los servicios secretos españoles (CNI) y el imán de Ripoll, Adbelbaki Es Satty, cerebro del atentado yihadista".

Esquerra Republicana, en su propuesta, solicita que se puedan recabar los documentos necesarios para que se lleve a cabo con diligencia la labor de la comisión de investigación, pero, en su caso, no solicitan que se desclasifiquen documentos de los servicios de inteligencia españoles, como sí hace Junts. Fuentes de otros partidos, como es el caso, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), apuntan, como punto de partida, que ellos siempre están a favor "de dar luz" a archivos calificados como secretos.

Este martes, a las 13 horas, está prevista la tercera reunión de la comisión, donde los grupos reanudarán las negociaciones, volverán a poner en común sus planes y tratarán de llegar a un acuerdo. Cosa distinta son las comparecencias que unos y otros pidan y que también deberán acordarse para elaborar una lista definitiva.

Pegasus y 'operación Cataluña'

Precisamente en ese punto se encuentran las otras dos comisiones que acordaron las formaciones independentistas con el Gobierno: la del caso Pegasus —sobre el espionaje a figuras independentistas (y otras) a través de los programas Pegasus y Candiru— y la de la operación Cataluña, sobre la actuación de las cloacas del Estado en el procés. Tal y como adelantó este medio, existe una discrepancia, especialmente, en las comparecencias que solicita ERC para la comisión de Pegasus y las que quiere el PSOE. Uno de los más peliagudos puntos de fricción será la petición de ERC de que comparezca el propio Pedro Sánchez.

En la comisión de la operación Catalunya, Esquerra pretende llevar al Congreso a jueces, entre ellos Manuel García Castellón, que, actualmente, acusa a Tsunami Democràtic de terrorismo. Ahí, el PSOE se ha plantado y ha dicho que impedirá que los jueces comparezcan. "Desde el rigor", subrayó Patxi López, "los jueces no pueden venir a comisiones [parlamentarias] para hablar de cuestiones que hayan formado parte de lo que ellos hayan juzgado".

Las tres comisiones, por tanto, se encuentran todavía en una fase muy embrionaria, aunque todos los grupos interesados ya han marcado sus posiciones de salida y, al mismo tiempo, evidenciado las discrepancias con los otros. En el centro de la mesa de negociación, la desclasificación de documentos, la comparecencia de figuras políticas de varios Gobiernos —las dos formaciones independentistas también piden a multitud de cargos políticos y policiales vinculados al Ejecutivos del Partido Popular— y, también, la de jueces.