El Congreso destierra el término "disminuidos" de la Constitución entre reivindicaciones de más reformas

"Estoy contento porque, hoy, la Constitución deja de decirme que soy menos válido que el resto de personas". Lo ha anunciado Vicenç Vidal, diputado de Més per Mallorca —una coalición integrada en Sumar— con una discapacidad visual, desde la tribuna del Senado, donde, al estar el Congreso en obras, se ha celebrado el Pleno en el que los diputados han desterrado el término "disminuidos" de la Carta Magna. Todas las formaciones han apoyado la reforma, excepto Vox, que ha votado que no. A partir de este punto, el Senado deberá ratificar la modificación.

El resultado de la votación, con todo, ha sido de 312 votos a favor, 32 votos en contra y cero abstenciones. Antes de que los 344 diputados que han emitido su voto, que se ha realizado por llamamiento, lo hicieran, ha intervenido en el debate el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cambiar una palabra no es cambiar una realidad", ha reconocido, "pero se necesitaba voluntad política para hacerlo". Con esas palabras, ha puesto en valor la capacidad que han demostrado, en especial, los dos grandes partidos —PP y PSOE— para entenderse y acordar esta primera reforma "enteramente social" de la Constitución.

Excepto Vox, que ha afeado varias cuestiones concretas relativas de la reforma del artículo 49 que proponen PSOE y PP, todas las fuerzas políticas se han deshecho en halagos por el cambio terminológico, aunque también han puesto el acento en que, además, es necesario acometer acciones, en el terreno de lo práctico, para que los cambios no se remitan al texto constitucional, sino que tengan incidencia en la vida de millones de personas con discapacidad que viven en España.

Pero no ha sido ese el episodio más conflictivo de la sesión, que ha presidido Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, por ausencia por enfermedad de Francina Armengol. Varios partidos —en concreto, Compromís, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Més per Mallorca— han afeado a PP y PSOE que la Mesa del Congreso vetara la inclusión de enmiendas para reformar la Carta Magna en otras direcciones además del objeto principal de la sesión.

Vidal, de Més per Mallorca, quería introducir una enmienda para que la Constitución contemple un senador por Formentera. Los cuatro diputados valencianos de Sumar, capitaneados por Compromís, veían en esta jornada el momento perfecto para debatir el reconocimiento del Derecho Civil valenciano en el texto constitucional. El PNV quiso introducir hasta 11 enmiendas. La Mesa las rechazó todas porque "no se ajustan a la reforma del artículo concreto".

Fuentes de Sumar conocedoras del asunto valenciano, a la salida del Pleno, insisten en que no comparten el argumento. Desde Compromís apuntan a que, visto que la Mesa mantiene su veto, activarán el plan B y llevarán el asunto al Tribunal Constitucional, al que involucrarán para que tome partido y decida si, como dice la Mesa, no cabían sus enmiendas en el proceso de reforma del artículo 49 o si, en cambio, sí podrían haberse introducido. "No queremos que pase de esta legislatura la introducción del Derecho Civil valenciano", insisten.

Más allá de las enmiendas, ha habido más críticas a la rigidez de la Carta Magna. La que, probablemente, más divide a la Cámara la ha puesto sobre la mesa el diputado de Esquerra Jordi Salvador i Duch. "No puede ser que esta Constitución incluya la inviolabilidad del rey, parece un tratado medieval", ha clamado.

