El libro sobre Villarejo del periodista de 'Público' Carlos Enrique Bayo es "la historia del poder en España"

El periodista de investigación y exdirector de Público Carlos Enrique Bayo ha estado arropado, este lunes, en la presentación de su libro sobre Villarejo por Pablo Iglesias y el comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, antiguo jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Ambos han relatado cómo las 'cloacas de Interior' les han perjudicado.

El libro de Bayo,Villarejo: El poder de los secretos (Akal), repasa la trayectoria de José Manuel Villarejo, el comisario jubilado que se enfrenta a cientos de años de cárcel por sus negocios privados al calor de su papel como policía.

Ha arrancado la presentación del libro este lunes en Espacio Ecooo, en Madrid, Pablo Iglesias, conductor de Canal Red, exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, que ha destacado que el libro de Bayo es en realidad "la historia del poder en España".

"Hay una dimensión en la que Villarejo tiene que ver con el poder político, pero también con el económico; y esto es crucial para entender que hay apellidos del Ibex 35 que son intocables", ha dicho Iglesias, que ha prologado la obra.

"Y ahí es donde el trabajo de Bayo en Público adquiere un gran valor, porque decir determinadas cosas que han ocurrido en este país te coloca en una lista de malditos", ha remarcado Pablo Iglesias, que además ha dicho: "Todo el trabajo de Público de estos años se ha convertido en referencia para estudiar las cloacas".

En Villarejo: El poder de los secretos, Carlos Enrique Bayo, que ha contado en la presentación con el apoyo de su madre, la histórica feminista Lidia Falcón, se adentra en todos y cada uno de los episodios cruciales de la peripecia vital de un personaje como Villarejo, al que las exclusivas de este diario sacaron del anonimato impune en el que estuvo instalado durante décadas.

La historia reciente de España

La obra de Bayo recoge y clarifica la faceta de Villarejo como sindicalista policial al servicio de la cúpula franquista; su fortuna haciendo negocios con los recursos del Ministerio del Interior; los secretos que atesoró y con los que negoció; cómo se conformó una red de expolicías franquistas que protegían a la élite; la trama judicial a medida de los clientes de Villarejo; y las operaciones Catalunya y Kitchen.

"Quiero empezar refiriéndome a Julian Assange, un periodista que lleva años sufriendo injustamente --ha dicho Carlos Enrique Bayo--. La cloaca mediática ha camuflado la realidad y jueces y fiscales han permitido que se vayan de rositas presuntos periodistas". El que fuera director de Público se ha referido al comisario Marcelino Martín-Blas, "al que quisieron equiparar con Villarejo, en una ficticia guerra de comisarios".

Bayo ha cedido la palabra a Martín-Blas, una de las víctimas de las cloacas de Interior, que se encuentra imputado en la operación Kitchen, sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. Villarejo le ha señalado como el responsable o cooperador de varias operaciones que se están investigando, como Kitchen.

"El motivo de estar aquí es mi agradecimiento porque es uno de los poco periodistas que ha creído en mí", ha indicado el comisario Martín-Blas. "Soy policía, no lo puedo evitar. De los 70.000 policías, 69.980 son buenos, muy preparados y honrados", ha continuado el policía jubilado.

"Yo he sufrido las consecuencias. Esto no viene de ahora. El primer encontronazo que tuve fue en 1996, siendo yo jefe de la unidad de Seguridad Privada y fui muy tonto porque creí que podría luchar y enfrentarme a quien fuera, pero me cesaron. Esa fue la primera vez", ha relatado. Después llegaron otros dos ceses por negarse a acceder a irregularidades planteadas por los integrantes de las cloacas policiales, en las que Villarejo fue un miembro destacado.

La corrupción periodística

Pablo Iglesias se ha referido a la corrupción periodística que contribuyó a difundir las noticias falsas que Villarejo y su círculo fabricaron para involucrar a Podemos en una supuesta financiación ilegal, algo que quedó demostrado como falso.

"Yo también aparezco como víctima --ha dicho Iglesias--. Villarejo es la realidad de buena parte del periodismo en España, y esto era un tabú hasta hace poco. Todo el mundo tenía claro que había políticos y empresarios corruptos, pero también hay periodistas corruptos".

"La mentira es un arma ideológica, eso es Villarejo: el que daba palizas a morosos, es alguien que se ha hecho rico desde la extorsión, ha trabajado para grandes empresarios, pero era también una fuente para periodistas", ha dicho también Iglesias.

Las cloacas políticas necesitan a las policiales

"La ideología de cualquier funcionario es determinante a la hora de su praxis, y la derecha siempre ha tenido clara la necesidad de penetrar en el ámbito judicial", ha remarcado el exlíder de Podemos.

"Claro que hay en los mandos de la judicatura un perfil conservador, al igual que la inmensa mayoría de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es muy importante que la izquierda entienda y defienda la libre sindicación en este sector. Que un policía pueda ser del Opus Dei pero no de Comisiones Obreras es una barbaridad", ha explicado Iglesias en una de sus intervenciones.

Por su parte, Carlos Enrique Bayo ha hecho hincapié en que los jueces del extinto y franquista Tribunal de Orden Público pasaron "automáticamente a la Audiencia Nacional y de la noche a la mañana pasaron de dictar sentencias antidemocráticas a dirigir el Poder Judicial en España. Eso está contado claramente en el libro".