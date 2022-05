El líder del PP de Gijón y vocal de la Ejecutiva de Feijóo niega pagos a su tío político por encuestas favorables 

La causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción 4 de Gijón respecto a Asturbarómetro, la marca bajo la que se han realizado los sondeos electorales en los últimos años en el Principado de Asturias, salpica de lleno a Pablo González Menéndez, el presidente del PP de Gijón y vocal de la nueva Ejecutiva del PP de Feijóo. Está denunciado por presuntamente encargar encuestas ad hoc a su tío, José Fernando González Granda, el hombre que está detrás de la marca dedicada a encuestas y sondeos.

El juzgado ha abierto diligencias a la vista de la denuncia de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, una organización contra la corrupción, que ya ha traspasado las fronteras gallegas. Y ha señalado como investigado, de momento, a González Granda, tío de la esposa de González Menéndez, respecto del cual aún no ha ordenado ninguna diligencia.

Pablo González Granda asegura a Público que "desconoce completamente el procedimiento judicial que se pudiera estar tramitando frente a Asturbarómetro, del que no le consta que aparezca como investigado, toda vez que no ha recibido notificación alguna al respecto".

Así mismo, el nuevo vocal de la Ejecutiva conformada por Alberto Núñez Feijóo asegura a este diario que "nunca ha encargado sondeos a Asturbarómetro ni le ha abonado cantidad alguna". Las declaraciones de Pablo González Menéndez llegan a Público por escrito, sin posibilidad de repreguntar, y días después de que fuera requerido por estos periodistas para contrastar con él los datos incluidos en la denuncia que ha dado pie a la causa judicial sobre Asturbarómetro.

Pese a que su tío declaró exactamente lo mismo en el juzgado, el juez continúa con las diligencias tendentes a esclarecer si Asturbarómetro actuó como una herramienta a favor del PP gijonés y en concreto de su líder. Porque no existe una estructura empresarial detrás, ni siquiera es una mercantil dada de alta, ni tiene trabajadores a su cargo. "La marca soy yo", dijo Alberto González Granda al juez el pasado 6 de mayo.

Las encuestas electorales realizadas por Asturbarómetro [la marca está registrada desde 2004 a nombre de la esposa de González Granda] casi siempre dieron un mejor vaticinio al PP del resultado electoral que finalmente logró. Fueron publicadas en los principales periódicos asturianos. Pero hay una en la que se ha fijado especialmente el juez: la del 29 de agosto de 2021.

En dicho sondeo sobre intención de voto, la marca manejada por el tío de González Menéndez predijo en el consistorio gijonés 11 concejales al PSOE, 6 al PP y un empate entre Vox y Foro de 3 concejales. En la presente legislatura, el ayuntamiento está gobernado por el PSOE e IU, y el PP sólo tiene dos concejalas, tras la destitución del portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, que dejó el PP y se pasó al grupo municipal de los no adscritos y en cuyo cese la citada encuesta de Asturbarómetro fue esencial.

Los líderes del PP gijonés usaron los datos de Asturbarómetro para determinar que el PP era el grupo peor valorado del consistorio y justificar así la destitución de López-Asenjo, según consta en la denuncia de la plataforma anticorrupción. El juez quiere saber si los datos de aquella encuesta obedecieron a la realidad o fueron cocinados ex profeso.

Según declaró el tío de González Menéndez ante el juez, él lleva 25 años haciendo el trabajo de investigación para Asturbarómetro de manera totalmente gratuita. González Granda, inspector de Educación jubilado, no ha querido trasladar su versión a Público, pese a que este diario le llamó y le ofreció la posibilidad de dar su testimonio.

Pero no era él quien hacía las encuestas con las que se elaboraron las conclusiones de los sondeos electorales. "Había cuatro o cinco encuestadores autónomos coordinador por C. G. P.", dijo ante el juez, según ha podido saber Público. Con los datos recabados, González Granda asegura que "los interpreta y obtiene conclusiones", consta en el sumario de la causa.

C. G. P. , en conversación con este diario, ha confirmado que trabajó para Asturbarómetro. "Yo soy autónomo. Es un lío del PP de Gijón y yo no sé nada". No ha querido contestar a la pregunta de quién le pagó a él, si el PP, si el dueño de Asturbarómetro o los diario que encargaron las encuestas.

Investigación del Tribunal de Cuentas

Con respecto a la investigación que ha abierto el Tribunal de Cuentas por el uso irregular de fondos municipales del grupo popular en el Ayuntamiento en la etapa en la que formaba parte de él, Pablo González Menéndez asegura que "toda la documentación ha sido entregada a la interventora municipal, sin que, a día de hoy exista algún requerimiento pendiente de cumplimiento".

Según alertó un informe de la interventora municipal fechado en marzo del año pasado, entre el 2015 y el 2019 el grupo había transferido a las cuentas del partido cerca de 87.000 euros de fondos municipales que no estaban justificados documentalmente, y que correspondían además gastos que no están incluidos entre aquellos en los que puede incurrir un grupo municipal, como por ejemplo el mantenimiento de la sede de la formnación el abono de intereses por descubiertos bancarios.

La interventora también advirtió que tras la salida de Pablo González Menéndez la cuenta corriente del grupo había quedado a cero, cuando debía tener un saldo positivo con el dinero transferido por el Ayuntamiento para el abono de las cotizaciones sociales de los trabajadores del PP en el Consistorio.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado elevar el caso a su sección de enjuiciamiento e investigar los hechos, tras lo que podría reclamar la devolución de las cantidades, si considerara que fueron malversadas, embargar los bienes de los responsables si fuera así y, en su caso, informar a la justicia ordinaria si considerara que hay "indicios de responsabilidad criminal".

González Menéndez subraya en su escrito a Público que él sólo fue portavoz del grupo municipal entre marzo del 2018 y mayo del 2019, "que a día de hoy, no ha recibido requerimiento alguno del Tribunal de Cuentas, ni ha sido informado por este Organismo de que exista una investigación abierta en su contra".

Lo cierto es que Público sí ha tenido acceso a la providencia del citado Tribunal en la que ordena investigar las cuentas de esa etapa.

El PP no valora el caso

El portavoz del Comité Ejecutivo Federal del PSOE, Felipe Sicilia, reclamó el lunes por la mañana a Alberto Nuñez Feijóo, que "sea ejemplar con la corrupción", en respuesta a una pregunta de Público sobre la imputación de una familiar del líder del PP de Gijón.

Por su parte, el coordinador del PP, Elías Bendodo, se limitó a responder que su partido es "muy respetuoso" con las investigaciones judiciales, tras ser preguntado por Público en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección nacional por las acusaciones contra González Menéndez, al que Feijóo acaba de nombrar vocal de su ejecutiva.