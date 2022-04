Luis Medina pide al juez que no acepte al Ayuntamiento de Madrid como perjudicado por el caso de las mascarillas

Luis Medina ha pedido al juez Adolfo Carretero Sánchez que no acepte al Ayuntamiento de Madrid como perjudicado por el caso Mascarillas. Su abogada ha señalado que el Consistorio no puede ser acusación particular porque "ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos", según recoge en el escrito al que Público ha tenido acceso.

Este caso investiga los contratos adjudicados por el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida (PP) en marzo de 2020 a una empresa de Malasia. En esta operación intervinieron Luis Medina y Nati Abascal, quienes se habrían llevado un millón de euros en comisiones por poner en contacto a su amigo Alberto Luceño, empresario textil, con el Ayuntamiento.

La defensa de Medina ha interpuesto un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid contra el auto del pasado 12 de abril en el que el magistrado Adolfo Carretero daba por personados en la causa al Ayuntamiento de Madrid como acusación particular y al grupo municipal del PSOE y Podemos como acción popular.

El Ayuntamiento no sufrió una estafa

Los abogados del Marqués de Villalba han recordado que el Ayuntamiento nunca tuvo motivos para denunciar una estafa por los tres contratos firmados con la empresa malaya para adquirir mascarillas, guantes y test rápidos de covid.

Sobre el primero de los contratos, los letrados han subrayado que "no hubo problema alguno ya que se recibieron todas, eran de la calidad que esperaban e incluso manifestó que el precio le pareció barato, al estar en aquel momento el mismo tipo de mascarillas en el mercado a 40 euros".

Devolvieron 3,62 millones de euros de los 4,53 millones de euros que habían costado esos guantes

Respecto a los guantes, el Ayuntamiento pidió un modelo de 40 milímetros, hasta el codo, pero el lote que fue entregado por Medina y Luceño —el otro investigado en la causa— "no eran de la calidad que se esperaban" y para solucionar el problema devolvieron 3,62 millones de euros de los 4,53 millones de euros que habían costado esos guantes. Lo que realmente ocurrió fue que Medina eliminó su elevada comisión de dicha operación.

En cuanto a los test de anticuerpos, "el problema consistió en que uno de los lotes tenía poco reactivo, pero ese líquido ya les había llegado y, a día de hoy, no le consta a mi parte que no funcionaran, puesto que el Ayuntamiento lo habría reclamado", afirma la abogada de Luis Medina.

La defensa ha señalado que "el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución"

Por este motivo, la defensa ha concluido que "el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación". Además, ha señalado que no puede aceptarse al Consistorio como perjudicado porque ha firmado y aceptado los contratos investigados, y por esa participación a lo largo de la instrucción podría derivarse algún tipo de responsabilidad".

Este escrito ha sido presentado en el mismo día en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juzgado a que inste a Medina a depositar una fianza por valor de 891.227,07 euros por su posible responsabilidad civil valorada en su caso en 1.216.989 euros.