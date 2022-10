"Lula es un ladrón": Así miente la TV en España sobre las elecciones en Brasil

Vamos a centrarnos en algunas cosas que se están pudiendo escuchar en las televisiones en España sobre el resultado de este domingo en Brasil. Los hechos y los "hechos alternativos", la verdad y la mentira, convertidas en simples opiniones igualmente válidas. Qué más da, ¿no? Y hay otro elemento más que a mí me parece relevante, y es esa equiparación que hacen entre un ultraderechista como Bolsonaro y un progresista como Lula. Tampoco es que sea Lenin, ya que tiene un programa, digamos, socialdemócrata.

Pero aun así se plantea la elección como entre dos "extremos". "Pobres brasileños que tienen que elegir entre estas dos representaciones opuestas del mal". Me recuerda a la viñeta aquella en la que alguien preguntaba a dos personas por sus ideas. Entonces un nazi dice: "Soy racista, machista, fascista, islamófobo y homófobo, creo que Hitler tenía razón y me encanta salir de cacería con los colegas y dar palizas a toda persona que sea o piense diferente". Y el otro dice: "Yo estoy en contra de todo eso". Y entonces la que había preguntado dice: "¡Dios mío, sois idénticos!".

Eso es un poco lo mismo que se está pudiendo escuchar en las televisiones en las últimas horas. Solo que, para caracterizar a Lula como "la otra cara de la moneda" de Bolsonaro, más que hablar de sus ideas políticas, se miente para decir que es un corrputo y un ladrón. Así funciona. Y quizá podríais decir: "Bueno, pero eso es en Telecinco, el canal de Berlusconi, y encima es Eduardo Inda... Es un ejemplo como muy facha. Seguro que en otras cadenas se dicen otras cosas diferentes". Bueno, pues ya me adelanto a la pregunta y os digo que me temo que no se dicen cosas muy diferentes. Televisión Española esta misma mañana: "Es un señor que ha estado en prisión".

Y es que esto de la polarización siempre funciona igual, ya sea en Brasil o en el resto del mundo. El marco mental "polarización" es un estado de ánimo colectivo que se trata de instalar desde el poder y que es nocivo para los intereses de las mayorías. Así se equipara a partidarios de la justicia social con ultraderechistas y los presenta como parte de un mismo problema. Es un marco que trabaja para la reacción como freno al cambio social. La verdadera polarización que hay en el mundo, en Brasil, en España y en todos lados, es la desigualdad.

"Un triunfo moral para Bolsonaro", decían en Televisión Española. Y esta mañana seguían con lo mismo en televisión española, hablando de una victoria "muy ajustada" de Lula, a pesar de haber ganado por una diferencia de cinco puntos, que no son unas pocas décimas. Ese es el relato que hay también en muchos titulares de medios internacionales.

Clarín: "Sorpresiva y reñida elección en Brasil: ganó Lula da Silva pero irá a un balotaje con Jair Bolsonaro".

Le Monde: "En Brasil, Lula decepciona, Bolsonaro resiste tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales".

Der Spiegel: "Bolsonaro pierde, y sigue siendo el ganador".

Es verdad que había encuestas que daban ganador a Lula por más diferencia. Así que entiendo que ese balance de que Bolsonaro ha tenido un gran resultado lo hacen en relación a las expectativas generadas por las encuestas. Pero ese relato de que Lula ha ganado "por la mínima" en el fondo es funcional a los intereses electorales de Bolsonaro. Al ultraderechista le interesa generar un ambiente de cara a la segunda vuelta en el que parezca que se ha quedado a punto de ganar al líder del PT.