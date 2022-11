Lo de Macarena Olona: Vox 2.0

Macarena Olona ha salido de Vox para defender lo mismo que defiende Vox bajo el paraguas de una fundación a la que quiere poner la etiqueta de apolítica. Cien días después de su ruptura con Santiago Abascal, Olona ha dado el paso al frente que venía anunciando y ha presentado la Fundación Igualdad Iberoamericana, de la que es fundadora única y presidenta, que ha registrado en Panamá y que, por tanto, tiene sede fiscal en Panamá. Según Olona todo surgió de una serie de ofrecimientos que no ha concretado para liderar un proyecto que una a "la hispanidad en torno a una solo voz contra la ideología de género", el concepto acuñado por la ultraderecha católica para atacar al feminismo. Esa sola voz, por ahora, es la suya.



El lugar elegido para la presentación en España (la primera puesta de largo de la fundación fue en Panamá hace una semana) fue una pequeña pero ostentosa sala de la Casa América de Madrid. Rodeada de periodistas, algún crítico de Vox y una seguidora que la comparó con Isabel Díaz Ayuso y Esperanza Aguirre- "puedo entender tu pasión por la presidenta Ayuso", le respondió- Olona anunció su propio lobby antifeminista con el que busca hacerse hueco en la ultraderecha sin carnet de partido. Un trampolín para las generales de 2023, a las que no descarta concurrir.

La abogada del Estado se ha dado hasta diciembre, cuando termina su excedencia, para decidir sobre su futuro. Entonces tendrá que resolver si la amplía o no: "A ver cuáles son las circunstancias", señala. En las próximas semanas viajará a Washington, República Dominicana, Colombia y Argentina, y también recorrerá España en una gira de conferencias para tratar de recoger las 500.000 firmas que necesita para presentar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que ya trabaja junto a "un ejército de voluntarios", aseguran desde su entorno.

Olona está buscando una sede en Madrid desde la que su equipo pueda trabajar, ya tiene una en Panamá, y abrirá un crowdfunding para sostener la fundación a través de donaciones. "No tengo ninguna relación con Mario Conde", dijo para negar las informaciones que apuntaban a posibles nombres que estarían detrás de su proyecto. "Bulos" que Olona cree que han salido de Vox.

Lo cierto es que la que cinco meses atrás se veía vicepresidenta de la Junta de Andalucía trata ahora de desmarcarse de su signo ideológico. "Estoy jugando un partido que no es político". "Una fundación sin corsé político y sin ideología". "Voy a recorrer España con el pie izquierdo y el derecho". "Ni izquierdas ni derechas". "Permítanme que camine con los zapatos del pueblo". Son solo algunas de las expresiones con las que se ha referido al proyecto al que acaba de dar a luz y que nace, según ella, para acabar con la "criminal ideología de género". En la diana de Olona están las políticas feministas contra la violencia de género y la protección de los menores.

El eslogan con el que la líder ultraderechista se dirigió este viernes a los medios de comunicación fue este: "El único partido que juego no es ni político ni un 11 contra 11, es un 47 contra 573". "47 millones de españoles contra los 573 millones del Ministerio de Igualdad", explicó. Misma batalla contra el feminismo, con el ministerio de Igualdad como objetivo, que abanderan desde la formación de Abascal.

Las diferencias ideológicas son inexistentes pero Olona cree que su mensaje puede tener más impacto si no sale de un partido político y no se asocia con ninguna sigla. Solo "es la batalla del bien contra el mal", declaró. Eso sí, si cristaliza volverá al tablero político: "Si la voluntad de los españoles es que vuelva a representarles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando mi irrupción en el ámbito político no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo gobierno de España".

Los recados a Abascal

Olona no solo se ha lanzado a por uno de los grandes estandartes ideológicos de Vox, sino que todo apunta a que en su proyecto recalarán los críticos de Abascal. Según el entorno de la alicantina, tiene "muchísimos" apoyos dentro de Vox y se siente muy "querida" por la gente que no entendió su salida.

Pese a evitar pronunciarse sobre la crisis interna que se ha abierto en Vox tras su salida, la que fue la gran apuesta política de la formación ultraderechista mandó este viernes varios mensajes a Abascal. El primero nada más empezar al subrayar que en el acto que había organizado no había "ningún tipo de censura" a los medios de comunicación, una práctica que define la relación de Vox con la prensa.

Las referencias al trato recibido por la dirección del partido que la catapultó a la primera línea política fueron constantes: "Muchos han querido que me fuese a mi casa con la cabeza gacha, literalmente. Pero lamento generarles esa inquietud, porque no me marcho a casa". La "intranquilidad" es para ellos, aseguró.