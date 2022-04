Más Madrid y Unidas Podemos exigen explicaciones a Miguel Ángel Rodríguez por su empujón a una periodista

Más Madrid y Unidas Podemos han pedido este martes la comparecencia del jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en la Asamblea regional después de que este propinara un empujón a la periodista de La Sexta, Andrea Ropero. El incidente tuvo lugar durante la toma de posesión del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y fue grabado por las cámaras, generando una ola de condenas por parte de políticos y periodistas contra la actitud de Rodríguez.

Tal y como ha expresado por Twitter la líder de la oposición en Madrid, Mónica García, "el matonismo con la prensa es incompatible con la democracia", por lo que su grupo parlamentario ha registrado la petición de comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso para que dé explicaciones sobre lo ocurrido el martes. García también ha mandado un abrazo a Andrea Ropero, aclarando que "estos comportamientos son intolerables."

La portavoz regional de Unidas Podemos, Carolina Alonso se ha sumado a las protestas de Twitter, alegando que en el equipo de Ayuso no están "acostumbrados a que los periodistas no les bailen el agua, y eso que se dejan dinerales para tenerles callados". El grupo presentará su propia solicitud y planea desarrollar otras acciones políticas en relación con el caso, según han informado a Efe.

Por su parte, Rodríguez ha negado que le diera un empujón a Ropero y sostiene que solo le cogió el brazo. Sin embargo, las cámaras demuestran la arrogante y paternalista actitud del político con la periodista. En las imágenes la propia Ropero le increpa "No hace falta que me empuje", a lo que Miguel Ángel Rodríguez responde: "No la he empujado, lo que hace falta es que no haga usted el ridículo".