Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Liberum: el bastión ultra contra el hermano de Sánchez

El pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias ha querido emular su éxito por la querella contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, arremetiendo judicialmente de nuevo contra el entorno del presidente; esta vez contra su hermano menor, David Sánchez Pérez-Castejón, por presuntamente cobrar de la Diputación de Badajoz sin realizar ninguna labor como director de la Oficina de Artes Escénicas de dicha diputación.

David Sánchez, que se hace llamar David Azagra en el mundo de la música, es director de orquesta y lleva siete años trabajando para la diputación pacense.

En lo que parece un nuevo caso de lawfare de manual, la organización de extrema derecha Manos Limpias presentó, el pasado mes de junio, una denuncia contra David Sánchez y varios responsables de la Diputación de Badajoz por presunto tráfico de influencias en el nombramiento del hermano del presidente del Gobierno, así como otros delitos contra la Administración Pública, como malversación y delitos fiscales.

La denuncia de Manos Limpias recayó en el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, a cargo de la jueza Beatriz Biedma, que la admitió a trámite y abrió diligencias previas, declarando personas investigadas a Sánchez; Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz; y el funcionario Alejandro Cardenal.

En dos meses, la jueza ya ha practicado varias diligencias, entre ellas, ordenar un informe patrimonial sobre David Sánchez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tras admitir como acusación popular a todas las entidades que lo han solicitado: Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, la Fundación Abogados Cristianos y Liberum.

Todas estas organizaciones son del mismo perfil ideológico: la extrema derecha. Y todas, salvo Liberum y Abogados Cristianos, están personadas también en la causa contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

Sin embargo, esto no es óbice para la jueza Biedma, que no solo no ve intereses espurios o mala fe en el afán de estas organizaciones ultraderechistas en personarse en la investigación, sino que ha ordenado su unificación bajo una única dirección letrada, que dirigirá Manos Limpias.

Un frente ultra como acusación popular

Dice la jueza que "no puede afirmarse, según las propias alegaciones de las acusaciones populares, que el interés legítimo perseguido (...) no sea el interés común en la búsqueda de la verdad y la justicia".

La magistrada ha rechazado la petición de David Sánchez de no permitir la personación de la Asociación Liberum, bajo el argumento de su falta de legitimación, ya que esta entidad persigue, como fines sociales, la defensa de los derechos humanos, según consta en su página web.

Liberum nació en 2021 "con el propósito de restaurar los derechos y libertades usurpados en el transcurso de la pandemia". ¿Qué tienen que ver estos fines con el hermano del presidente del Gobierno?, venía a preguntarse el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, en un recurso contra la admisión de la personación de Liberum. El recurso fue desestimado.

La defensa de Sánchez planteaba que los delitos que se investigan en la causa, como la malversación y la prevaricación, no guardan relación alguna con el concepto de derechos humanos que dice defender Liberum. "Es bien sencillo de comprobar, repasando la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948", decía Cortés en su recurso con algo de sorna.

La instructora defiende a ultranza la figura de la acusación popular, "como forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia" por ser "una manifestación del principio democrático y debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los ciudadanos en el proceso penal", consta en un auto de la jueza.

La UCO descarta delitos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró el informe solicitado por la jueza sobre el patrimonio de David Sánchez Pérez-Castejón y analizó dónde tiene este su domicilio fiscal, si en España o en Portugal.

Esta cuestión adquiere gran importancia en esta causa, ya que el principal indicio que esgrimía Manos Limpias para denunciar a David Sánchez es que reside en la localidad portuguesa de Elvas, fronteriza con Badajoz, a 18 kilómetros con la capital pacense. Y en esta pequeña ciudad Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo— sobre la trama en la que participó un exasesor del exministro Ábalos—, tiene radicadas algunas de sus empresas.

Esta aparente casualidad ha servido de base para que la jueza Biedma emprenda una investigación que podría rozar lo prospectivo, es decir, lo hipotético. Así, ordenó una investigación de las cuentas, inmuebles y automóviles, entre otros activos, de David Sánchez, para ver lo que cobra y quiénes son sus pagadores.

La UCO ha confirmado que Sánchez tiene ingresos mensuales de la Diputación de Badajoz y las rentas de un piso en Madrid que tiene alquilado; además, ha constatado que el domicilio fiscal de Sánchez es Elvas, donde reside y ha comprado una casa. Esto es compatible con que su centro de trabajo esté en España, concretamente en Badajoz, según la UCO.

En el informe, al que ha podido acceder este diario, los investigadores descartan delitos fiscales, constatando que Sánchez ha tributado correctamente a la Hacienda española como trabajador no residente.