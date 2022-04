Mañueco cierra en su toma de posesión su compromiso con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha jurado su cargo en el Parlamento autonómico y ha anunciado oficialmente los miembros del primer Gobierno de España con la extrema derecha, que solo contará con tres consejeras.

El Ejecutivo autonómico presidido por Mañueco volverá a tener una Vicepresidencia, en este caso sin cartera asociada, asumida por Juan García-Gallardo (Vox), y diez consejerías, el máximo permitido por ley en Castilla y León. Siete gestionadas por el PP y tres por los ultraderechistas. Solo hay tres consejeras.

"Son los mejores hombres y mujeres para este Gobierno", ha defendido Mañueco cuando le han preguntado en rueda de prensa por la falta de paridad.



Las consejeros por el partido de ultraderecha son: Gerardo Dueñas (Agricultura), Mariano Veganzones (Industria y Empleo) y Gonzalo Santonja (Cultura, Turismo y Deportes).



Mientras que por parte de Mañueco se mantienen los siete representantes que le acompañaban hasta ahora: Jesús Julio Carnero (Presidencia), Carlos Fernández Carriedo (Portavoz y Economía y Hacienda), Juan Carlos Suárez-Quiñones (Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), Jesús Julio Carnero (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), Alejandro Vázquez (Sanidad), María González Corral (Movilidad y Transformación Digital), Isabel Blanco (Familia e Igualdad de Oportunidades) y Rocío Lucas (Educación).

La mayor novedad ha sido que Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia, sale del Gobierno.

Según ha dicho Mañueco, los consejeros tomarán posesión mañana.

La ausencia de Feijóo en la toma de posesión

La toma de posesión ha estado marcada por la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, quien ha vinculado su ausencia con la reunión programada con los sindicatos y la patronal.

Sí que arroparon a Mañueco su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. También estuvieron los expresidentes de Castilla y León Juan Vicente Herrera, Juan José Lucas y Jesús Posada y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Alfonso Fernández Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León. — efe

Ayuso ha defendido las razones dadas por Feijóo para ausentarse y ha considerado que Castilla y León debe celebrar un "gran pacto" de "socialismo-free" entre el PP y Vox.

Mientras que el propio Mañueco ha agradecido este martes el "respaldo" que "siempre" ha tenido del líder del PP "en lo político y en lo personal, desde hace muchos años, pero especialmente desde que es presidente del partido".

Abascal: "No había sitio más importante para estar hoy"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asistido a la toma de posesión de Mañueco y ha afirmado que "no había un sitios más importante en el que estar" que en Castilla y León, aunque ha evitado juzgar la ausencia de su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, en este acto.

"No me corresponde a mí juzgar las agendas de otros líderes, pero no dudo del apoyo de Feijóo a sus líderes territoriales", ha indicado Abascal a preguntas de los medios y ha manifestado que corresponde al propio Feijóo explicar su ausencia, porque para Vox "sí es una prioridad defender este Gobierno", ha recalcado.

