Mar García Puig: "Las madres también podemos tener malestar y desafiar el modelo de la 'mala madre'"

Editora de profesión y "temporalmente" diputada en el Congreso por En Comú Podem (Unidas Podemos) –así se define en sus perfiles de redes sociales–, Mar García Puig plasma en su primer libro, La historia de los vertebrados (Random House), su vivencia desde que fue electa. "El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. [...] Al anochecer, cuando yo contaba contracciones en la sala de dilataciones, el país contaba escaños. Y ambas cuentas confluyeron en una nueva vida para mí, porque uno de esos escaños iba a ser mío. El mismo día del nacimiento de mis hijos, me convertí en diputada del Congreso".

Mar García Puig (Barcelona, 1977) es licenciada en Filología inglesa y tiene un máster en Lingüística. Su experiencia profesional como editora, así como los conocimientos adquiridos por los cuadros de ansiedad y depresión sufridos tras convertirse en madre de mellizos y en diputada al mismo tiempo le han permitido combinar el relato de sus experiencias a lo largo de estos casi ocho años con multitud de referencias literarias, mitológicas, poéticas y científicas.

La historia de los vertebrados es una suerte de "justificación de que las madres también podemos tener malestar y desafiar esa culpa y ese modelo de la 'mala madre', aunque luego en la dedicatoria le pida perdón a mis hijos. O sea, que en realidad es algo que te martillea y aquí da igual a cuántas feministas hayas leído –está muy bien hacerlo y avanzas–, pero seguimos con ese peso de la culpa", resume en una entrevista con Público.

"Te sientes mala madre al aceptar que hay sentimientos y malestar vinculados a la maternidad"

Destaca que, pese a todo, no se "arrepiente" de ser madre, pero reivindica la oportunidad de reconocer el dolor asociado a la maternidad, de que no es oro todo lo que reluce. "Parece que si lo dices, eres menos válida como madre, que culpas a tus hijos y todo esto pesa. También, a las madres siempre nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y está el peso de abrirte y que se te someta a un juicio social y político", subraya.

¿Por qué no se vincula tanto la maternidad con la salud mental? "Se ha empezado a hablar de maternidad y de modelos de maternidad. También, por otro lado, hemos empezado a hablar de salud mental, pero esta conexión no se hace y creo que es por el peso de la culpa sobre una misma. Te sientes mala madre al aceptar que hay sentimientos y malestar vinculados a la maternidad".

"He llegado a un punto de aceptación de que soy una persona que convive con la ansiedad"

Mar García Puig reconoce que no ha querido ahondar en el factor biológico para explicar la ansiedad y la depresión "porque ya viene dado de siempre". Por ende, prefiere hablar del término "locura": "Aunque lo médico está ahí y la medicación es un instrumento, hay más dimensiones, como la social. Se aborda el tema de la salud mental desde un punto de vista reduccionista, de que si es biológico y químico, del capitalismo, etc. Y no se dice que hay una parte humana, que te enfrenta a las debilidades y a las situaciones extremas de la vida".

En este sentido, "tenemos que aceptar que, posiblemente, la locura no tiene cura y hay momentos en los que lo humano y la propia naturaleza de la vida te lleva a situaciones extremas, como puede ser la maternidad. Hay que aprender a convivir con ello, lo biológico está y como se ha asociado siempre a las mujeres y la maternidad, no he querido poner el peso ahí", zanja.

Tras estos ocho años, ¿se puede superar una situación así? "He superado la fase aguda y también he llegado como a un punto de aceptación de que soy una persona que convive con la ansiedad, como mucha gente, que el malestar psíquico es algo presente en la vida y como siempre, es aprender a gestionarlo, aunque no me gusta esa palabra. He encontrado ciertos consuelos y formas de sentirme acompañada y no vivirlo tan sola. El libro es una reflexión de cómo busqué esos consuelos", profundiza.

Maternidad, salud mental y política

La diputada de los comunes, perteneciente al grupo de Unidas Podemos, cuenta a Público que no quiso poner en el libro el nombre del partido al que pertenece ("aunque se pueda intuir en qué grupo parlamentario estoy"). "Creo que es un tema bastante transversal y, de hecho, ha habido como esta especie de oleada de dimisiones de mujeres políticas que correspondían a espectros muy diferentes. Entonces, yo sí que creo que, más allá de individualidades, es algo sistémico aquí y fuera de aquí".

Ella, como cualquier otro compañero del hemiciclo, "ha fantaseado con la idea de dejarlo en diversos momentos". ¿Qué le ha llevado a seguir? "El mundo de la política tiene esas dos vertientes. Tiene una parte que es muy gratificante, que es una oportunidad y es un privilegio poder estar aquí, representar y tener voz pública y eso ha acabado pesando en la balanza sobre todo lo otro. Y después, no nos engañemos, estar aquí como diputada te supone una cierta comodidad económica, que es una ayuda fundamental; te supone unos privilegios y, porque en mi caso además tengo una una red que me ha estado apoyando. Si no hubiera tenido todo esto, creo que hubiera sido mucho más difícil. Además, yo siempre lo he vivido como algo temporal, como como una época de la vida, pero si hubiera tenido que construir una carrera a largo plazo, se me hubiera hecho mucho más difícil", argumenta.

"No se me escapa que, pese a decir que me he vuelto loca, sigo teniendo una cierta credibilidad"

Durante la entrevista, García Puig recuerda en varias ocasiones que es consciente de sus privilegios. "No se me escapa que, pese a decir que me he vuelto loca, sigo teniendo una cierta credibilidad al ser diputada, pero me han escrito mujeres que no lo pueden decir en su trabajo o compartir con su familia". E insiste: "Si hubiera tenido otra situación me hubiera jugado incluso la custodia de mis hijos".

Pero esta posición privilegiada no evita que sus señorías carezcan, por ejemplo, del derecho al permiso de maternidad o paternidad. Ni hablar de la conciliación. "Parece que al estar en una posición de privilegios, tenemos que renunciar a nuestros derechos", comenta. "El poder simbólico y representativo que tiene el Congreso en la sociedad también tiene un peso. Por eso lo he querido contar porque desde aquí visibilizamos modelos sociales", añade.

Desde que llegó a esta institución hasta ahora afirma que no ha habido ningún cambio en este sentido. "Mis hijos están sanos, pero son asmáticos, y sigo sintiéndome culpable por dejar mis tareas en el Congreso cuando mis hijos han sido ingresados". Así, entre las vivencias que cuenta en su libro recuerda cuando su hija estuvo en la UCI y se vio obligada a acudir al Congreso a votar. Este es un ejemplo de tantos otros: "Un compañero diputado me contó hace poco que tenía a su madre en el tanatorio y sin embargo, estaba en el Congreso votando".

Tras la publicación de La historia de los vertebrados, muchos diputados se han visto reflejados en la historia de Mar García Puig. "Está siendo bastante bonito porque se me están acercando compañeras de otras bancadas, pero también compañeros. El otro día vino un diputado del PSOE, que es padre separado, con custodia compartida. También, me escribió un chico que había sido diputado en Aragón, uno de Andalucía. Y luego, por supuesto, compañeras de otras bancadas".

Y es que, más allá de la maternidad, también están los cuidados y otro tipo de situaciones complicadas de conciliar con la política. "El reglamento sigue siendo el que es y, si paramos a cualquier diputado que se quisiera sincerar tendría mil historias para contar". Por ello, incide en seguir visibilizando situaciones y experiencias como la suya. "Aquí legislamos y no es ninguna tontería que si un partido se define feminista, tiene que serlo fuera, pero también dentro".