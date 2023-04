Sílvia Pérez Cruz: "A veces me he escondido para no molestar, pero ahora es el momento de brillar"

Cinco vidas, cinco colores.



Cinco etapas de la vida. La idea que me ha ayudado a ordenar el disco fue pensar en una vida entera, dividida en movimientos para tener una mayor libertad creativa, tanto en las letras como en la producción.

Cuando muchos artistas lanzan un tema, usted publica un disco de 21 canciones y 69 minutos de duración. Lo suyo es la música cocinada a fuego lento.



No lo sé hacer de otra manera. Soy consciente de que propongo un recorrido muy largo en los tiempos que vivimos, aunque para esa gente que escucha canciones sueltas ya me he encargado de cuidar cada una de ellas, de modo que tengan fuerza por sí solas. Antes, tuve que recapacitar y plantearme: "Quizás puedo hacer este recorrido, a ver qué me propone este viaje".

Niñez, juventud, madurez, vejez y renacimiento. Comencemos por el principio: ¿qué le evoca la infancia? ¿Un olor, una comida, una canción?



La música y el paisaje, aunque el olor a calle en invierno y el olor a mar en verano también evocan mi infancia.

¿Volvería atrás o la madurez es la mejor etapa de su vida?



Eso de volver atrás me cuesta hasta pensarlo... Tengo ganas de saber cómo vivir lo que viene. Me hace mucha gracia que las mujeres de más de cuarenta años me cuentan que es la mejor etapa de su vida, mientras que los hombres me dicen que no es tan mala como parece: es curioso que lo vivan de maneras diferentes. Mi vida es muy intensa y me siento en crecimiento. No volvería atrás.

¿Qué ha perdido y qué ha ganado?



Vas ganando en peso, que es precisamente el siguiente movimiento del disco [dedicado a la vejez]. La voz se asienta y tú ya sabes un poco cómo eres, es decir, has intentado gestionar cómo sufrir menos y cómo disfrutar más de lo bueno. Ahora estoy en el momento de cuidar mi jardín, de elegir las flores que me hacen bien y de brillar. Como me dijo Liliana Herrero: "Hacete responsable de tu luz". A veces me he escondido para no molestar, pero ahora busco el equilibrio entre la humildad y la seguridad, lo hago todo con amor y quiero enseñarlo con las ventanas abiertas.

La cantante Sílvia Pérez Cruz publica nuevo disco, 'Toda la vida, un día'. — Sony

Esas etapas vitales que dan sentido al disco también se reflejan en la nómina de colaboradores, con veteranos de la talla de Pepe Habichuela, Carmen Linares o la propia Liliana Herrero.



Hay una reivindicación de la belleza en todas las etapas de la vida. Nos perdemos muchos momentos preciosos de artistas que han llegado a su madurez y nos están ofreciendo un mensaje importante para todos, mientras que nos centramos solo en la juventud, que también es necesaria. Ojalá nos mezclemos más.

¿De quién sigue aprendiendo?



De la gente más cercana, sobre todo de mi hija, que ya tiene quince años. Se habla muy mal de la adolescencia, pero yo la reivindico. Su relación con los sentimientos es muy pura. Hablan del amor, de la verdad y de la justicia de una manera muy real, porque no tienen el caparazón que nos hemos ido construyendo. Me encanta escuchar a la gente de esa edad.

¿Cree que los adultos son injustos con los adolescentes?



Sí. Además, los adolescentes hoy lo tienen más complicado. Los sentimientos son los mismos, pero hay más herramientas para hundir y ridiculizar al otro. Deben gestionar a un público mucho más amplio en un momento en el que se sienten muy expuestos y vulnerables.

A los 39 años recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2022, un reconocimiento del Ministerio de Cultura que a muchos artistas les ha llegado después de una larga trayectoria.



Me siento muy agradecida y emocionada, porque soy consciente de que somos miles de artistas haciendo cosas. El texto que acompaña al premio me parece un abrazo [el jurado valoró "la calidad creativa e interpretativa de su carrera", "la naturalidad, la versatilidad y la audacia de sus propuestas", y "su inquebrantable compromiso con la belleza"].

¿Teme la vejez?



De momento, no. Intento buscar referentes jóvenes y viejos, aunque en el arte hay una juventud en la mirada que es más fácil de mantener viva. Me gusta rodearme de gente de edad, pero que está muy conectada con la vida. Me fascina la lentitud en el hacer, en el escuchar, en el mirar... Ese peso me interesa realmente y, de hecho, los colaboradores del disco me parecen mucho más jóvenes que la juventud de hoy en día. Tienen un alma que ya que quisiéramos muchos.

La cantante Sílvia Pérez Cruz publica nuevo disco, 'Toda la vida, un día'. — Sony

¿Ha soñado alguna vez que perdía la voz? ¿Le da miedo?



¿La pérdida o el cambio? Porque la voz va cambiando y, a veces, la perdemos, lo que te hace valorarla, cuidarla y entenderla, porque el instrumento es tu propio cuerpo y se ve afectada si no estás bien. Cada edad se nota en la voz, por eso me gusta estar en contacto con varias generaciones, porque así puedes entender cómo evoluciona. Con el tiempo, la voz gana peso y pierde velocidad, pero en esa lentitud profunda la poesía va tomando forma y la palabra tiene mucha más importancia. Es otro caminar, y yo quiero saber disfrutar de cada paso.

¿Ve algo imposible?



Tengo que aprender que hay cosas imposibles, porque tiendo a pensar que [todo] es posible... Soy una persona que ve la luz y a la que le cuesta ver la oscuridad. Sin embargo, hay oscuridades que a veces son imposibles de iluminar.