María Jesús Montero acusa a Ione Belarra de hacerle el juego a la derecha por sus críticas al Gobierno

"Su Gobierno lleva un año en un giro a la derecha enormemente preocupante. ¿Piensan ustedes corregir el rumbo?". Es la pregunta que le ha hecho este miércoles la secretaria general de Podemos Ione Belarra a la vicepresidenta primera María Jesús Montero durante la sesión de control celebrada en el Congreso.

En un momento en el que Podemos ha elevado sus exigencias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el enfrentamiento dialéctico entre ambas ha sido duro. "Nos conocemos bien y su partido y el mío también nos conocemos bien porque hemos compartido Gobierno y proyecto político para mejorar la vida de la gente", ha comenzado Montero.

La ministra del Gobierno de Pedro Sánchez ha destacado que "respeta" a Belarra a nivel personal o también que Podemos decidiera participar en la política desde fuera del Gobierno. "Lo que no respeto es que ustedes siempre sentencien que cuando no participan de un Gobierno o institución entonces el otro no es de izquierdas", ha continuado. Montero ha reivindicado que el PSOE es "la izquierda transformadora que cambia la vida de la gente" y que le hubiera gustado que Podemos estuviera dentro del Gobierno.

Belarra ha tomado la palabra y ha cargado contra el "revisionismo histórico peligroso" de los socialistas ya que fueron ellos quienes echaron a Podemos del Gobierno. "Ahora no hay ese ruido que tanto les molestaba. La realidad es que ustedes solo saben hacer medidas que puede hacer el PP", ha afirmado Belarra. En este punto ha criticado el fin a las ayudas al transporte o la "especulación en la vivienda".

También ha sacado a colación la líder de Podemos el caso Koldo y ha acusado a los socialistas de usar la "vieja técnica de M.Rajoy" al referirse a José Luis Ábalos "como ese ministro del que usted me habla". "Si quieren Presupuestos van a tener que romper relaciones con Israel y bajar los alquileres, creo que es lo mismo exigible a un Gobierno progresista", ha añadido.

"Ese discurso no lo compra nadie. No puede ser los que ustedes se erigen como únicos legítimos para repartir carnés de izquierda", ha señalado Montero. "Cuidado, porque muchas de las posiciones que ustedes adoptan le hacen el juego a la derecha. No se equivoquen en el diagnóstico y la solución", ha advertido Montero.