El avance de la campaña de vacunación sumado a la caída de los contagios de la cuarta ola hacen que se reabran debates como el del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que su Gobierno planteará de forma inminente abordar la supresión de la necesidad de llevarlas en espacios abiertos, algo que pretende que cristalice antes de que acabe el mes de junio.

Durante su intervención en el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, García-Page ha dicho que en todo caso se trata de un extremo que quiere afrontar "con coherencia nacional" y previo planteamiento al Gobierno de la nación de la mano del resto de autonomías. Cabe recordar que la norma por la que se rige el uso de mascarillas está contemplada en el decreto de nueva normalidad aprobado en el verano de 2020 y aplica a todo el territorio nacional.

No es la primera vez que esta cuestión abre el debate. Sanidad y autonomías revisaron la ley el pasado mes de marzo, cuando matizaron que todas las personas, a partir de los seis años, deberán utilizar la mascarilla en la vía pública en cualquier circunstancia. No como hasta ese momento, cuando el decreto permitía que los ciudadanos no la llevaran puesta al aire libre siempre que se pudiera respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Sin embargo, la mayoría de las autonomías ya se habían adelantado a este endurecimiento de la obligatoriedad y legislaron en verano de 2020 para eliminar la excepción que permitía pasear sin ella al aire libre. La polémica entonces surgió con lo que debía prevalecer en situaciones concretas, como en la playa o en la piscina.

¿Qué opinan el resto de comunidades?

Tras el pronunciamiento de Page, la presidenta de Balears, Francina Armengol, ha mostrado su rechazo a la propuesta. "En Balears no estamos todavía en la decisión de que haya que quitar la mascarilla", ha indicado la compañera de filas en el PSOE del presidente de Castilla-La Macha. En opinión de la balear, la flexibilización del uso de la mascarilla es una discusión que se deberá tener en el ámbito técnico y político, así como una decisión que se tendrá que tomar "de forma compartida y según la incidencia de cada comunidad".

Armengol ha asegurado que el Govern continúa planteando "una desescalada lenta y rigurosa". "En el momento que sea posible optaremos por empezar a quitando la mascarilla en el exterior", ha añadido, aunque ha advertido que "en este momento no estamos ahí". En este sentido, ha apuntado que es muy importante "la pedagogía": "Aprenderemos a llevar la mascarilla con nosotros y en según qué espacios ponerla y en según qué espacios no, creo que vamos a ir hacia ahí".



Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recogido la propuesta de su comunidad vecina y ya está estudiando la posibilidad. Así lo ha desgranado la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, aunque ha avisado que es "una valoración y todavía queda mucho por saber". "Ojalá que llegue pronto pero hay que hacerlo con sensatez. Hasta aquí, desde luego, ha sido la mejor herramienta contra el virus. Nos ha dado muy buenos resultados así que no hay prisa pero es normal que ya muchos ciudadanos se empiecen a inquietar", ha indicado.