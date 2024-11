Mazón arranca una huida hacia adelante con la reconstrucción como coartada

"Si no soy capaz de liderar la recuperación, asumiré la responsabilidad y no iré a la reelección". Hubo que esperar a las cuatro y media de la tarde, en el segundo turno de intervención del president de la Generalitat, Carlos Mazón, para escuchar esta frase con la que ha intentado amarrar su futuro político. Tras más de dos semanas en las que el shock inicial dio rápidamente paso a las presiones, Mazón está decidido a aguantar —tal y como contó este periódico— con la reconstrucción como coartada.

Si Génova esperaba un movimiento de calado, se ha encontrado únicamente, por ahora, con el anuncio de una comisión de investigación y una remodelación del Govern: una nueva consellera de Interior y Emergencias (antes estaban en la misma cartera que Justicia) y una vicepresidencia y consellería "para la recuperación".

"Ese es y será mi empeño. Ese es mi compromiso con todos los valencianos y esa es mi responsabilidad", ha señalado este viernes durante su comparecencia en Les Cortes Valencianes. Una cita clave para Mazón y para el Partido Popular en su conjunto, que había puesto las expectativas altas. Alberto Núñez Feijóo prometió un día antes que "mucha gente" se sentiría "parcialmente reconfortada con la clase política" después de escuchar las explicaciones del president valenciano. Dijo también que haría autocrítica, aunque lo que verdaderamente hizo Mazón fue repartir culpas.

En discurso inicial —más de sesenta hojas y dos horas y media de intervención— señaló sobre todo a la Confederación Hidrográfica y a la AEMET, siguiendo el camino que Feijóo le señaló desde el primer día. Mazón defendió que la información que tuvieron el 29 octubre fue "fragmenta, inexacta y tardía"; "que es legítimo preguntarse si los sistemas de medición y alera ofrecían todas las garantías posibles"; y que "todo se ejecutó tal y como siempre se había hecho", pero que la DANA "superó" los protocolos "porque también demostró que nuestros sistemas de protección y alerta tienen grietas". Justificó que mantuvo su agenda de ese día siendo "plenamente consciente de cómo estaba la situación" y confiando en la presencia de la consellera Salomé Pradas en la reunión del Cecopi y no dio explicaciones sobre su vacío de más de tres horas en una comida con una periodista, incomunicado según algunos medios de comunicación.



Mazón llegó a decir que el sistema ES-Alert de protección civil "no estaba previsto", cuando lo está desde 2023 y se ha utilizado decenas de veces ya en España. Así, el barón valenciano del PP culpó a todos

—incluso, haciendo suyo el discurso antipolítica, a "todo el sistema"— para exculparse él, mientras decía hacer autocrítica. No era lo que su partido estaba esperando que hiciera: le habían pedido otra "actitud".

Entonces llegó el receso del pleno. Una hora para comer de la que el president de la Generalitat volvió con un mensaje que calmó la presión interna: "Si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita València voy a asumir las consecuencias políticamente no optando a la reelección". La oposición, Compromís y PSPV-PSOE, le pidieron que dimitiera, pero Mazón no soltará el cargo.

"Yo no me aferro a ningún cargo, me aferro a mi responsabilidad no agarrándome a ella, simplemente la asumo(...)De verdad que creo profundamente en asumir esa responsabilidad, creo que no sobran manos, nos hace falta dar todos un paso adelante", explicó ya por la tarde. El president no quiso hablar de su futuro en intervención inicial y lo dejó para la tarde. El cambio de actitud fue evidente. A las puertas Les Corts se concentraron decenas de ciudadanos pidiendo su dimisión.



Un motivo para justificar su permanencia

El PP cree haber dado un buen motivo para justificar la permanencia de Mazón en el cargo y nadie ve ahora otra salida que no sea la de dejar que sea él quien siga al frente. "Nadie querría ocupar ese lugar ahora", justifican fuentes populares a Público. Así, el primero en ligar el futuro del president valenciano a la reconstrucción fue el barón con más peso en el PP, Juan Manuel Moreno Bonilla: "Tiene que seguir trabajando hasta que haya una recuperación definitiva", dijo este jueves en una entrevista en Onda Cero.

Un día después, una hora antes de que Mazón diese explicaciones en el parlamento autonómico, era Feijóo quien decía que el president se iba a "comprometer" a gestionar una reconstrucción que "será un trabajo largo, durísimo" e "ingente en el que ya no caben las equivocaciones" que han tenido en la gestión.

Mazón gana tiempo y el PP intentará competir con Pedro Sánchez por la atribución de responsabilidades en las labores de recuperación de las zonas afectadas. Como activo político el presidente de la Generalitat sigue igual de "quemado" —así lo describe un barón popular de peso— y el partido le ve "sin salidas". Para Génova, lo que está en juego en los próximos meses en València es, sobre todo, la imagen de gestión del PP, que necesita los votos de esa comunidad para llevar a Feijóo a La Moncloa.

Un examen difícil en verano de 2025

Sobre el futuro de Mazón, aunque ha dejado claro que tienen intención de aguantar toda la legislatura, hasta 2027, el año que viene podría enfrentarse a un examen decisivo. En cumplimiento de los estatutos del PP, en verano de 2025 debería celebrarse el XVI Congreso del PP en País Valencià, donde se vota la presidencia del partido. El último congreso, en el que eligieron líder de la formación gracias al apadrinamiento del entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, fue en julio de 2021. ¿Estará en condiciones de disputar el liderazgo del PP valenciano en poco más de seis meses?