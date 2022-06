El poder mediático jalea al unísono la cumbre de la guerra y la inflación

Empezamos con un tweet de ayer de El Nega de los Chikos del Maíz, que resume bastante bien cuál está siendo el espíritu del poder mediático ante esta cumbre de la OTAN en Madrid. Dice El Nega: "Los niveles de vergüenza ajena, servilismo y genuflexión que se están dando con la cumbre de la OTAN, están alcanzando límites ciertamente insospechados. Acabo de ver a un periodista en La Sexta que casi se corre en directo enumerando los platos del menú del chef solidario. Igual pensaba que el menú también era para él. Pobrecillo. No es que se trate de un consenso absoluto en el que no hay la más mínima crítica o discrepancia, que lo es, es que están eufóricos. Al borde del orgasmo. Gozando. Les falta tirar confeti. Ahora alabanzas a Erdogan. No puc mes".

Una muestra muy evidente de ese consenso absoluto pro otanista en el discurso mediático y de la voluntad de convencer al país de que esto es maravilloso y nos viene genial es lo que se ha podido escuchar en la Cadena SER ayer y hoy. Así que, si os parece, nos vamos a centrar un poco en eso.

Nos toman por idiotas. Si os fijáis, Angels Barceló dibujaba una pinza, una alianza entre la izquierda y la derecha en relación a la masacre de Melilla: "el PSOE tiene a la oposición y a sus socios atacándole por la masacre de Nador". Claro que sí. Seguro que es Unidas Podemos y la izquierda la que está coincidiendo con los planteamientos de la derecha en esta cuestión; Sánchez, Robles y Marlaska aplaudiendo la represión policial criminal y haciendo el mismo discurso de Abascal sobre la inmigración no es nada que se parezca a una coincidencia con la derecha, los que coinciden con el PP y VOX son los de Podemos para atacar al pobre PSOE.

Todo esto "da prestigio", Sánchez se puede hacer fotos con presidentes extranjeros, es un hito por mucho que algunos se empeñen en negarlo, tiene un enorme valor político que Biden haya dicho dos palabras: "socio indispensable". (No sé si a alguien más este peloteo humillante le trae la mente la imagen de Aznar con los pies encima de la mesa, o igual es cosa mía). Termina el editorial Barceló vinculando dos conceptos a la OTAN: seguridad y bienestar. Por favor, que vega ya un exorcista y saque a Margarita Robles del cuerpo de Angels Barceló.

En su editorial, tres veces en treinta segundos dice la palabra "éxito" Angels Barceló para calificar la cumbre de la OTAN. Al menos podría haber buscado un sinónimo, por una cuestión de estilo. Ya os dijimos que cuando El Nega decía que solo les falta tirar confeti, no iba nada desencaminado.

Angels Barceló verbaliza un marco mental según el cual la situación política doméstica es menos "plácida" que la situación internacional vinculada a la cumbre. No sé yo si calificar de "más plácida" la situación internacional con todo lo que está pasando es algo presentable; no quiero ser injusto con la comparación pero la verdad es que me ha recordado un poco a aquel ministro del PP que hablaba de una "extraordinaria placidez" refiriéndose al franquismo.

Y segundo comentario, que es realmente a lo que iba: si os fijáis, la SER se cuida de separar explícitamente la cumbre de la OTAN del problema de la inflación. "Ya fuera de la OTAN tendrá que meterse de cabeza en la inflación", dice Barceló.

Antena 3 también nos habla de la maravilla de la OTAN y la cantidad de dinero que se van a dejar en nuestra ciudad las delegaciones en productos de lujo; por ejemplo, no sé... una sandía, una botella de aceite de oliva o un depósito de gasolina. Igual se compran eso.

Toda esta euforia mediática otanista en realidad no se corresponde con el clima de opinión real que existe en la población; la semana pasada ya contamos aquí en La Base, con datos demoscópicos, que la opinión favorable al fin de la guerra y la preocupación por cómo todo esto empobrece a los europeos es mayoritaria en España y en Europa. Pero los medios de comunicación están desplegando un discurso de abierta criminalización de todo aquel que ose protestar contra la cumbre. Así lo trataban en el informativo de Telemadrid del día de ayer.

Dos veces se califica de "muy violentos" a quienes se iban a manifestar por la tarde contra la cumbre. Y eso que la manifestación todavía no había ocurrido, pero Telemadrid ya había decidido que los manifestantes futuros son violentos. De hecho, ilustra su información con imágenes de archivo de disturbios, por si quedaba alguna duda. La OTAN no es violenta, la OTAN defiende la paz y los derechos humanos. Los violentos son los que se manifiestan a favor de la paz.