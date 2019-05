La Mesa del Congreso pide un informe sobre la suspensión de los presos y tomará la decisión el viernes

La Mesa del Congreso ha acordado este jueves solicitar un informe jurídico a los letrados de la Cámara para que detallen cómo proceder con la situación de los diputados del procés, en prisión preventiva, y su posible suspensión como parlamentarios. Según fuentes del órgano, la intención de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, es la de reunir de nuevo a la Mesa este viernes para analizar el informe y tomar una decisión definitiva sobre los presos.

Tras una reunión que ha durado más de tres horas, los miembros del órgano han acordado, sin unanimidad, solicitar este informe a los servicios jurídicos, después de que el Tribunal Supremo rechazase informar sobre la manera de proceder con la suspensión, como había pedido Batet. Los miembros del órgano se han posicionado entre dos opciones que estaban sobre la mesa en la reunión, según fuentes parlamentarias: suspender este mismo jueves a los diputados presos o solicitar un informe a los letrados y tomar la decisión el viernes. Finalmente se ha impuesto esta segunda opción.

La presidenta ha afirmado que no ha habido una votación formal en este sentido, sin embargo, desde Ciudadanos han reiterado que sí que ha existido esta votación que, según el diputado de Cs Juan Carlos Girauta, se ha saldado con cinco votos a favor de la petición del informe (PSOE y Unidas Podemos), frente a cuatro en contra, y a favor de la suspensión inmediata de los presos (PP y Ciudadanos).

Batet ha explicado que solicitar el informe responde a la necesidad de obtener la "seguridad y las garantías jurídicas" para que la decisión sobre la suspensión y el procedimiento a seguir no sean calificados de "decisión política": "El objetivo de la Me y el de esta Presidencia es preservar el sistema constitucional, esta Cámara y las funciones y garantizar que las decisiones que se tomen al respecto sean conforme a Derecho y con la máxima seguridad jurídica. Para que la decisión no sea ni discrecional ni política, solicitamos un informe a la Secretaría General de la Cámara sobre los escritos presentados por los diputados que pertenecen a distintas formaciones", ha dicho sobre las solicitudes de los grupos referidas a los presos.

La presidenta ha rechazado pronunciarse sobre si el PSOE apoyará la suspensión de los presos en la reunión del viernes, ya que, según ha avanzado, esperarán al informe para tomar una decisión "sobre el fondo" del asunto. Batet también ha rechazado que el Tribunal Supremo remita un suplicatorio a la Cámara para poder juzgar a los diputados presos, ya que entiende que, una vez queda rechazada por el Tribunal, no tiene sentido que el Parlamento insista: "El Tribunal Supremo ha sido muy claro al respecto y ha dicho que no procede la petición de suplicatorio. En todo caso, corresponde al Supremo, y ellos ya han dicho que no procede".

La vicepresidenta tercera de la Mesa y diputada del PP, Ana Pastor, ha manifestado que, a su juicio, la petición del informe a los letrados era innecesaria, ya "los informes se piden cuando existen dudas jurídicas sobre un tema, pero en este caso la ley es clarísima: tanto el Reglamento del Congreso como la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que cuando existen prisión, tiene que haber suspensión. La ley es inequívoca, clara y de obligado cumplimiento".

La diputada del PP se ha mostrado disconforme con la petición de Batet al Tribunal Supremo sobre la forma de proceder con la suspensión: "El Supremo ha advertido a la Presidencia de la Cámara que no es un órgano de consulta del Parlamento". También ha pedido que se aplique ya la ley "sin dilación: los diputados están suspendidos por ley, y se debe hacer efectiva esa suspensión".

Desde Ciudadanos, se ha advertido a la Presidencia que si el viernes no procede con la suspensión de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull (JxCat), exigirán la dimisión de Batet: "El Tribunal Supremo ha sido bastante claro. La señora Batet no puede arrodillar a la democracia española ante los golpistas. ¿Qué pretende, provocar un conflicto institucional?", ha asegurado Juan Carlos Girauta, diputado de Cs, que ha acusado a Batet y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplices del golpismo".