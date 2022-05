Miguel González, autor de 'Vox SA': "Normalizar que Vox puede gobernar es su objetivo número uno el 19J"

La apuesta de Vox por Macarena Olona para la presidencia de Andalucía fue fuerte. Santiago Abascal, con la vista puesta en el Gobierno de España, decidió enviarla como paracaidista al territorio más poblado, y por tanto decisivo para sus expectativas.

Así lo analiza, en un encuentro con Público en Sevilla, Miguel González, autor del sólido, trabajado y documentado libro Vox SA, El negocio del patriotismo español (Editorial Península), en el que el periodista del diario El País estudia con lupa el origen, el ideario, las finanzas y las estrategias del partido de ultraderecha: "A Vox no le importa ni Castilla y León ni Andalucía: lo que le importa a Vox es el Gobierno de España", dice.

"Todo está dirigido –prosigue González– a entrar en el Gobierno. Si para conseguir ese objetivo hubiera sido mejor quedarse en la oposición en Castilla y León, Vox se hubiera quedado, pero Vox llega a una conclusión: Vox sabe que hay muchos recelos en buena parte de la opinión pública. Hay mucho miedo y buscan acabar con ese miedo, de tal manera que cuando lleguen las generales, puedan decir, pero si ya estamos en Castilla y León y en Andalucia y no pasa nada: normalizar que Vox puede gobernar es su objetivo número uno".

La propia Olona lo ha dicho varias veces: lo que quieren el 19J es un resultado que le lleve a entrar en el Gobierno andaluz. Es un territorio en el que la ultraderecha, después de sacar doce diputados de 109 en 2018 y de quedarse a solo 8.000 votos de pegar el sorpasso al PP en las generales de noviembre de 2019, tiene unas altas expectativas.

En este momento, Vox, que ha sido la muleta parlamentaria de Juanma Moreno la pasada legislatura, al que le apoyó tres presupuestos, solo está en un gobierno de coalición con el PP: en Castilla y León. No pudo lograrlo en Madrid, donde el resultado, bajo el signo de la pandemia, de Isabel Díaz Ayuso, que se quedó cerca de la mayoría absoluta y sacó más votos que la izquierda, se lo impidió. Y busca que Andalucía no se le escape. De ahí, la apuesta por Olona, que, en su electorado tiene buena reputación. "En Andalucía, Vox se da cuenta de que tiene una figura que es Olona, que puede aportar más que la marca Vox".

Eso sí, Abascal, según analiza González, toma riesgos con esta decisión: "El temor fundamental es crear baronías territoriales, Abascal no quiere que nadie pueda decir que tiene poder propio. En Vox no hay federaciones regionales ni nada parecido. Ellos están en una contradicción: no quieren presentar a alguien que pueda decir, he sido yo quien he ganado, pero por otra parte, la etapa andaluza es demasiado importante en el camino a La Moncloa".

"Después de Castilla y León, –agrega González– un revés en Andalucía es un revés muy importante en su camino hacia el objetivo de la Moncloa. Después de sopesar las dos cosas, [Abascal] llega a la conclusión de que presentan a Olona para lograr entrar en el Gobierno andaluz e ir normalizándose como partido de gobierno. Y se arriesgan a presentar una persona que pudiera tener un poder propio. Es una decisión que toma Abascal, que es quien elige a los candidatos, por un lado, por el conocimiento personal que tiene de Olona y por otro porque conclye que en Andalucía hay que echar toda la carne en el asador: presentar a alguien que probablemente después de Abascal sea la persona con más popularidad de Vox".

Olona y el empadronamiento

Sobre la polémica del empadronamiento y la relación de la candidata ultra con Andalucía, González es claro: "Ella tiene cero relación con Andalucía: su padre es catalán, ella se ha criado en Alicante, ha estado en el País Vasco y en Madrid. La pusieron de cunera en Granada, como la podrían haber puesto en cualquier otro sitio, Y sobre el empadronamiento: hubo un diputado de Ciudadanos que dijo, aludiendo sin mencionarla, que había inmigrantes que se empadronan para obtener beneficios administrativos y que Vox los critica mucho y que es lo que ha hecho Olona. Empadronarse para conseguir un beneficio. Si tuviera a Olona delante [González no puede ir a las ruedas de prensa de Vox] le preguntaría por su domicilio fiscal. ¿Dónde está? ¿Usted donde paga impuestos? Sabemos que pasa sus vacaciones en Salobreña, pero ¿dónde paga? Me parece muy importante, sobre todo, si no paga el alquiler".

¿Quién es Olona? ¿Forma parte del núcleo duro de Abascal? Afirma González: "Vox ya ha tenido el éxito de las elecciones andaluzas y Vox no tiene candidatos. La fichan en el año 2019, a través de Linkedin. Se reúne con Abascal y con Iván Espinosa de los Monteros, le hacen la oferta y se decide. Ella no forma parte del núcleo fundador y ves cosas en ella que no tienen que ver con el ideario de Vox, como cuando supimos que se vacunó y cuando le preguntaron qué pasaría si le dijeran que es homosexual, ella dijo que querría ser la suegra preferida. Otro dicen que preferirían no tener nietos".

"Olona –abunda el autor– no forma parte del núcleo fundador de Vox, que se funda en 2013. Algunos se han ido –Vidal-Quadras– y se incorporan dos: Olona y Jorge Buxadé. Olona no forma parte del sanedrín que se reúne los lunes, que es el que decide la estrategia de Vox".

¿Y después?: "Ella había sido jefa de la Abogacía del Estado en el País Vasco, donde todo el mundo se conoce; había defendido a guardias civiles y se había enfrentado al Gobierno del PNV: algún caso lo había llevado a los tribunales. La mandan a Mercasa [una empresa pública que gestiona los mercados de mayoristas alimentarios]. Siempre se dice que [esa marcha del País Vasco] es una exigencia del PNV al gobierno de Mariano Rajoy para darle los presupuestos: pero no la dejan en la calle ni mucho menos. Allí, en Mercasa, impulsa una investigación y saca a la luz corrupción del PSOE, y entonces el PSOE la quita de en medio".

Con las autonomías, Vox tiene una relación hasta cierto punto, instrumental. "Ellos no tienen estructura regional. Ellos intentan que las subvenciones de los grupos municipales se ingresen en una cuenta en Madrid en la cual tenían disposición Ortega Smith y los de Madrid. Esa es una de las causas de la ruptura con los de Murcia: el grupo parlamentario es responsable de ese dinero, que es finalista y sirve para el mantenimiento del grupo. Entonces, lo que hacen es firmo un convenio por el que te presto unos servicios, igual que las multinacionales que tienen sede en Irlanda. A ver quién evalúa cuánto vale el servicio que presta la sede central al grupo autonómico. Ves el dinero que hay en las provincias y en las cuantas centrales y la inmensa mayoría del patrimonio de Vox está en las cuentas centrales".