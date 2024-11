Miles de personas exigen en Andalucía viviendas para la gente: "Menos Airbnb, más corral de vecinos"

Miles de personas en Sevilla, Málaga, Cádiz y Murcia han tomado este sábado las calles para defender la vivienda como un derecho.Los precios de los alquileres, la turistificación y los excesos especulativos que impiden el acceso a un piso son los ejes de unas protestas que inauguran una nueva oleada de reclamaciones. También se han producido manifestaciones en Tarifa y La Línea de la Concepción.

En Sevilla, una multitud se agrupó en el Palacio de San Telmo, la manifestación fue animándose con el paso del tiempo. A, ritmo de una batucada y a la voz de "No es turismobia, es lucha de clases", arrancó el paso por la Avenida de la Constitución, hacia las 12.10. Había mucha presencia de gente joven, los más afectados por la crisis de vivienda, quienes más dificultades encuentran. Amalia Vahí, de la Asociación vecinal Triana Norte y Nerea de Tena, miembro de Haciendo Barrio, Macarena, atendieron a los medios: "Lo que queremos es garantizar que ese piso, vivienda o bloque, no pierda esa función habitacional".

"El turismo se ha incorporado como un recurso económico para quienes ha heredado, pero todo tiene posibilidad de ser limitado. No olvides la función habitacional, no pienses solo en el bolsillo. El mercado inmobiliario está peleando con todas sus herramientas, pero hay que garantizar que ese piso, vivienda o bloque no pierda esa función habitacional", plantearon las portavoces del movimiento ciudadano que ha convocado esta protesta.

La marcha recorrió el centro de Sevilla, repleto de turistas, una torre de babel. Mientras se coreaban los lemas de la manifestación, —"ni gente sin casa, ni casas sin gente"; "la ley de vivienda es una puta mierda"; "menos construir y más intervenir"— la gente comía pimientos asados y papas aliñás y bebía vasos de vino y cortás en los bares que rebosan las calles.

Las plataformas convocantes llevan un tiempo preparando con mimo las manifestaciones con seriedad y alegría. Este viernes, en La Macarena, hubo un taller de creación de pancartas. Algunas de ellas pudieron verse este sábado. "Menos Airbnbs más corral de vecinos"; "La patria son tus vecinas"; "la vivienda es un derecho, no un negocio", "menos candaos y más macetas", "yo he heredado, pero a mis amigos los han echado"; "nací en La Alameda, pero me echaron a las afueras"; "se acabaron las casas vacías, los alquileres abusivos"; "la paz para los especuladores".

Detalle de la marcha por la vivienda en Sevilla, a su paso por la catedral, en pleno centro. — R. B.

Cada ciudad tiene su propia casuística, pero hay patrones comunes en todas ellas: acogen más turismo del necesario y acumulan miles y miles de viviendas vacías. La vivienda se ha colocado en los últimos meses en el tercer lugar entre las principales preocupaciones de los andaluces, tras el paro y el estado de la sanidad pública, según los sondeos que efectúa el Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente del gabinete de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

Las regulaciones acometidas hasta ahora por el Gobierno andaluz, que rechaza aplicar la ley de vivienda estatal y promueve una propia, con un modelo basado en el aumento de la oferta —el retorno del ladrillo— y por los ayuntamientos no han frenado los efectos de la turistificación, que expulsa a los habitantes del centro de las ciudades.

Desde Murcia, en la protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) añaden la problemática de las casas vacías, más de 100.000, aseguran, que podría contribuir a una solución.

Detalle de la marcha por la vivienda en Sevilla. — R. B.

Problema de clase y de poder

Para la plataforma Sevilla para vivir "es un problema estructural, de clase y de poder". "Las administraciones, aliadas con los fondos de inversión, los bancos, los propietarios y los rentistas han buscado en los últimos meses blanquear su complicidad en la gestión de la crisis habitacional", consideran.

Detalle de la marcha por la vivienda en Sevilla. — R. B.

El geógrafo Iban Díaz ha escrito este artículo titulado ¿Es la huelga de inquilinos la herramienta que necesitamos? en el que recoge la siguiente reflexión al respecto: "Actualmente el problema de la vivienda tiene muchas facetas y un sujeto fragmentado que hay que movilizar en un marco amplio. Además del colectivo de inquilinos, encontramos en nuestras ciudades una creciente cantidad de hogares que son expulsados del mercado y que ni siquiera pueden alquilar".

"Además —añade el profesor de la Universidad de Sevilla— el problema de las hipotecas sigue saltando esporádicamente al ritmo de la subida de los tipos de interés, los vecinos de las ciudades turísticas son desplazados por los alquileres de corta duración y las condiciones de habitabilidad de las viviendas en muchos barrios son denigrantes, independientemente del régimen de propiedad".