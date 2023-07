Míriam Nogueras (JxCat): "Rufián no ha conseguido absolutamente nada en Madrid"

Míriam Nogueras (Dosrius, Barcelona, 1980) encabeza la lista de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 23J. Muy crítica con la estrategia negociadora con el Gobierno de ERC, su principal partido competidor, afirma que la suya es la única formación que ha defendido los intereses de Catalunya en el Congreso esta legislatura. "Nos hemos encontrado muy solos", apunta Nogueras, diputada desde 2015.

Ante la desmovilización del independentismo que quedó plasmada en las urnas en las pasadas elecciones municipales, Nogueras explica que entiende el descontento y propone revertirlo con "hechos". "Cuando algunos deciden hacer de muleta del gobierno del PSOE, lo que logran es que Catalunya haya retrocedido en todos los aspectos y que se haya intentado anestesiar un movimiento impecable". También huye del marco PSOE-Sumar y PP-Vox: "Esto no es un debate de derechas e izquierdas. Aquí las elecciones van de Catalunya y España".

¿Cómo valora el trabajo realizado por Junts en esta legislatura?

Hemos presentado más de 13.000 iniciativas, hemos hecho mucho trabajo parlamentario. Proporcionalmente somos uno de los partidos que más ha trabajado. Lo que hemos seguido defendiendo, que ha sido siempre Catalunya, lo hemos hecho tanto como hemos podido. Pero nos hemos encontrado muy solos en la defensa de los intereses de Catalunya. En prácticamente todas las leyes que se han aprobado en Madrid, hemos perdido recursos, competencias... La valoración propia, buena; hemos intentado que todas aquellas leyes que perjudicaban a Catalunya no salieran. Pero nos hubiera gustado que esta legislatura hubiera servido para Catalunya.

¿En qué sentido?

Éramos 23 diputados independentistas y hubiéramos podido cambiarlo todo, pero desgraciadamente una parte decidió que escogía las supuestas izquierdas españolas en lugar de Catalunya. Cuando algunos deciden hacer de muleta del gobierno del PSOE, lo que consiguen es que Catalunya haya retrocedido en todos los aspectos y que se haya intentado anestesiar un movimiento impecable y que había logrado mucho. El balance de esta legislatura es nefasto.

¿Es una legislatura perdida?

Absolutamente. Para los intereses y aspiraciones nacionales, y a nivel de recursos y competencias también. Tenemos muchas menos de las que teníamos hace cuatro años. La estrategia de una parte del independentismo ha sido un fracaso absoluto.

Su grupo parlamentario se quebró prácticamente al inicio de mandato. ¿Cómo ha afectado esto a la labor parlamentaria?

En el momento en que eres ocho es algo y en el momento en que eres la mitad es más complicado. Hemos tenido mucho más trabajo. Pero no es éste el problema. Estamos satisfechos del trabajo que hemos hecho y esperamos en esta legislatura ser más y ser determinantes y decisivos para hacer lo que hubiéramos podido hacer muchos años atrás.

Las municipales mostraron un independentismo desmovilizado. ¿Cómo quiere hacer frente Junts a esto?

No viene de las municipales, hace tiempo de esto... Nuestro "Ja n'hi ha prou" ["Ya basta", el lema de la campaña] es también eso. Somos conscientes de que la gente está cansada de escuchar discursos y que no se traduzcan en acciones y hechos. Lo compartimos. No estamos aquí para arreglar o salvar al reino de España. Estamos aquí por otras cosas y la gente nos ha votado por eso. El 14 de febrero de 2021 el 52% de votantes nos dieron confianza a los partidos independentistas para poder ejecutar un mandato claro, que es que nuestro país se convierta en un Estado independiente de Europa. Y no lo hemos hecho. Desde la parte de responsabilidad que tenemos en Madrid lo intentamos, pero es evidente que con los diputados que somos nosotros solos no podemos cambiarlo todo. Nos hubiera gustado mucho que en esta defensa de Catalunya, no sólo a nivel parlamentario, sino también de actitud, y judicial, hubiéramos estado todos.

¿Y qué perspectivas tienen para estas elecciones en este contexto de desmovilización?

Nos presentamos para ir a ganar. Para poder hacer todo esto que debería haberse hecho.

¿La pérdida de la unidad es lo que ha generado esta desmovilización?

No es que vayamos cada uno a la suya. Había un acuerdo, desde el acuerdo de Govern, y hasta situarnos en el 1-O, y la estrategia era clara. Era: nos han votado para hacer la independencia, nuestra responsabilidad es llevar a nuestro país a convertirse en un Estado. En el momento en que parte del independentismo decide que se rinde y que se alía con el PSOE, nosotros no hemos roto nada. Han sido unos que se han ido, y que esperamos que ahora vuelvan. Los estamos esperando. No se pueden cambiar las reglas del juego a media partida. Parte del independentismo, que ha priorizado partido a país, lo ha hecho. Desde las europeas, cuando [Carles] Puigdemont le propone a [Oriol] Junqueras ir de número uno, hasta el inicio de cada contesta electoral, donde Junts propone hacer una lista unitaria de país y la respuesta ha sido que no, siempre. No es que cada uno hayamos ido por nuestra cuenta, es que ha habido unos que no han querido, que se han ido.

¿El resultado de las municipales ha cambiado algo?

Las municipales han sido un baño de realidad para todos y espero que esto sirva para que algunos vuelvan. Que el independentismo haya cogido otras vías sin previo aviso ha hecho que la gente se pueda descolocar y todo esto acaba desmotivando. Cuando hemos sido fuertes, cuando hemos logrado cosas importantes, ha sido porque lo hemos hecho juntos.

Rufián en Madrid no ha conseguido absolutamente nada: la mesa de diálogo ha sido un fracaso, Catalunya no está mejor que hace cuatro años... Esta mesa de diálogo falsa ha servido a [Pedro] Sánchez para que vaya por Europa a contar que el conflicto con Catalunya ha terminado. Esta estrategia ha sido un fracaso absoluto. Nosotros seguiremos con la estrategia que tenemos hasta ahora y les esperaremos. Si estamos todos, los resultados son muy diferentes.

Desde algunos sectores independentistas se está promoviendo la abstención. ¿Les preocupa?

Que la gente piense que no vale la pena votar nos preocupa, pero al mismo tiempo entendemos el descontento y el cansancio. El voto es algo muy personal y sólo faltaría criminalizar a aquellos que deciden qué hacen con su voto. Los días que quedan nuestro objetivo es intentar convencer a esta gente de que está cansada de que nosotros no hemos hecho lo que han hecho los demás. Y que si nosotros ganamos y tenemos la clave nada será como ha sido hasta ahora. A veces parece que nos olvidemos de lo que ha pasado, que no hace tanto. Tenemos a un presidente en el exilio. En un país democrático no hay políticos exiliados. Todo esto ha pasado y está pasando, y eso agota, pero nosotros intentaremos convencer a estos votantes de que vale la pena [votar].

¿Con qué estrategia?

Somos un partido que molesta y ha sido muy invisibilizado. Nos hemos encontrado muy solos en la estrategia de confrontación y esto ha hecho que todo el aparato mediático y político español se haya esforzado mucho, en colaboración con algunos de aquí desgraciadamente, para invisibilizarnos. Somos conscientes de que nuestro mensaje no ha llegado a todo el mundo. Nuestro objetivo ahora durante la campaña es explicar mucho lo que hemos hecho y lo que hacemos. Que es no pasar ni una. No hemos regalado ni un solo voto de los nuestros a cambio de nada. Ni un voto nuestro servirá para que sigan sin pagarnos en Catalunya, para que sigamos teniendo unos servicios nefastos de Rodalies, sin tener infraestructuras adecuadas en el siglo XXI, para que teniendo un gasto de 15.000 millones de euros en sanidad tengamos que celebrar que tenemos un presupuesto de 11.000...

¿Qué proponen para revertirlo?

Con nuestros votos esto no ha ocurrido ni ocurrirá. Hasta la fecha, el catalanismo siempre ha intentado que esto no ocurriera y no ha salido adelante. Porque han confiado en un Estado que siempre, gobierne quien gobierne, ha roto los acuerdos con Catalunya. Siempre. Esta infrafinanciación no viene de este gobierno de [Pedro] Sánchez y Podemos, en los anteriores las cifras son similares. En algunos temas son peores en esta legislatura, en otros son peores. Pero siempre se ha incumplido. Cuando de los votos de Junts depende que se apruebe una ley o no, Catalunya no ha perdido absolutamente nada.

¿Puede poner un ejemplo?

Lo hemos hecho con la ley de Equidad, de la sanidad a nivel español. El Gobierno [español] la presentó en el Consejo de Ministros. Era una ley que dinamitaba el sistema de salud en Catalunya. Todo el sector nos pidió que esta ley no saliera. Presentamos una enmienda a la totalidad que podía salir adelante y como el Gobierno [español] lo sabía, empezaron las negociaciones. Acabamos firmando con la ministra que esta ley nunca vería la luz. Y que si el Estado quería hacer una ley para arreglar el problema que ellos tienen, nosotros estaríamos, pero sin tocar ni una coma del sistema de Catalunya y cobrando todo lo que nos deben. Y así es como hemos negociado cuando nuestros votos han sido determinantes.

Junts no ha participado en la mesa de diálogo.

Nos han excluido. Las personas que propuso Junts, una de las cuales era yo, estuvimos vetadas. No nos quisieron. Esta mesa empezó fatal desde el primer día. Estas cosas deben recordarse porque han pasado. No es una mesa de diálogo, es una mesa entre PSOE y ERC, que han demostrado que son incapaces de sacar adelante una solución al conflicto. Y es más, ha sido un beneficio absoluto por Sánchez.

Para Junts, ¿no debería negociarse?

Como he explicado, negociamos, pero negociamos distinto. Con la ley de Equidad lo hicimos, con otras también. Quienes no tienen ganas de hablar de lo que tenemos que hablar son los que están al otro lado, por eso nosotros decimos que la pelota está en el tejado del reino de España. El Estado español tiene clarísimo lo que queremos los partidos catalanes, especialmente Junts, y por tanto el balón está en su tejado.

¿Existe margen para esta negociación?

Esto habrá que preguntárselo al reino de España. Por el momento no han mostrado ni una sola intención de solucionar ese conflicto. Y solucionarlo no significa resolver los temas judiciales a nivel personal. No es esto. Es dar respuesta a lo que el 52% de ciudadanos de Catalunya han votado.

¿Cómo debería llegarse hasta aquí?

Con la confrontación, es evidente. La única manera en la que hemos conseguido dar pasos adelante es creernos que somos una nación. Es lo primero que tenemos que hacer, no actuar como autonomías, que es lo que están haciendo algunos. Creernos que la gente nos ha votado y que la gente está ahí, y que ahora nos toca a nosotros. Tener una actitud desacomplejada. No estamos pidiendo nada que no sea posible ni extraordinario, sino que la gente decida el futuro político de su país.

¿Habría que volver a hacer un referéndum?

Nuestro referéndum válido es el del 1-O. Si alguna vez tuviera que haber un sustituto, lo único que lo cambiaría sería un referéndum pactado, lo que es muy poco probable con este Estado. Lo primero que hace un Gobierno [español] cuando se constituye es convocar a la comisión delegada de Inteligencia. En 2012 [Mariano] Rajoy creó estas órdenes, una directiva de inteligencia, y en el punto número dos, la orden era neutralizar el independentismo catalán. Lo primero era acabar con el terrorismo yihadista. En el momento en el que Sánchez entra en la Moncloa lo mantiene. Si alguien cree que en algún momento habrá una mesa de diálogo donde el Estado hará nada para facilitar que nosotros seamos un Estado independiente, es que no sabe dónde está.

El relato de la campaña se está centrando en la dicotomía PSOE-Sumar y PP-Vox. ¿Esto dónde coloca Junts?

Esto no es un debate de derechas e izquierdas. Aquí en Catalunya las elecciones van de Catalunya y España. Gobierne quien gobierne, Catalunya ha perdido siempre. Por tanto, da igual, éste es un debate que deben tener en el reino. El PSOE que nos dice que tenemos que frenar a la derecha, en el 2016 facilitó un gobierno del PP. Esto ocurrió ayer y nos olvidamos.

Los mismos que dicen que frenarán a la derecha, llevan cinco años gobernando y no sólo no le han frenado, sino que ha crecido. Y han colaborado. El real decreto de los fondos europeos lo saca adelante Sánchez porque negocia con Vox [aprobado en 2020 con los votos de PSOE, Podemos, PNV, Bildu, Compromís, Más País, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, así como la abstención de Vox].

¿Votar a Junts es voto útil contra la ultraderecha?

Es el único voto útil contra la ultraderecha. El voto a Junts es por dos: para acabar con PP y Vox y por Catalunya. Es el único voto por Catalunya, y lo hemos demostrado. Estos últimos cuatro años en Madrid somos el único partido que ha velado por los intereses de Catalunya. Para todas las leyes para defender derechos fundamentales siempre hemos estado, nosotros y muchos partidos españoles; pero para defender Catalunya sólo estamos nosotros. Para defender a los ciudadanos y trabajadores de Catalunya. Mantener esta coherencia tiene ese precio, que es que te invisibilicen. En esta supuesta batalla por los derechos fundamentales [en Catalunya], las izquierdas españolas no han estado.

¿En qué sentido?

Las supuestas izquierdas españolas han estado cinco años gobernando y los ciudadanos de Catalunya que somos independentistas y estamos procesados hemos tenido que ir a Europa en busca de justicia porque aquí no la hemos encontrado. Y no solo no han hecho nada por acabar con ese poder judicial fascista, sino que han aplaudido sus sentencias. Cuando ocurrió el 1-O, la tesis de que nosotros habíamos hecho un golpe de Estado sale de la ultraderecha. Y esa tesis que acaba haciendo que se justifique que nosotros vayamos al exilio o a la cárcel, que se nos pueda llamar terroristas... Esa tesis los primeros que la compran son el PSOE y el PP. Vox es la acusación popular en el juicio del Procés. Y cuando sale la sentencia de ese juicio los primeros que aplauden son los socialistas. Que no nos engañen.

¿Investiría Pedro Sánchez bajo alguna condición?

Si nosotros somos la clave, nada será como ha sido hasta ahora. No regalaremos ni un solo voto a ningún presidente que pretenda seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora.

El líder de Junts en Barcelona, Xavier Trias, no cerró la puerta a un pacto con el PP para investir a Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué opina?

Hay un partido llamado Junts per Catalunya que tiene una dirección ejecutiva y decide. Si de todos los partidos tenemos que coger todas las opiniones, pues... Casualmente, sólo se hace con Junts eso. Nosotros hemos dejado clarísimo que nunca vamos a investir a un partido de derechas fascista español. Nos molesta que lo tengamos que ir repitiendo. Lecciones de frenar a la derecha no nos las puede dar nadie. Puigdemont está en el exilio porque hay un fascismo español en las instituciones y lo estamos sufriendo los independentistas. Llevamos años avisando en el Congreso: hoy nos toca a nosotros y miráis hacia otro lado. Cuando os toque a vosotros estaréis solos porque habrán eliminado a todos los que molestan.

Jaume Giró quería ser cabeza de lista en el Congreso pero finalmente dio marcha atrás. ¿Hay una pugna de liderazgos en Junts?

Con todos los respetos a Jaume, y además hemos hablado de ello, estamos en el mismo partido, y además es fantástico que los partidos puedan dar la opción a la militancia de escoger quiénes quieren que sean sus representantes. En este caso, a pesar de que no se acabó presentando nadie, las primarias se hicieron igualmente. Ojalá pasara esto en otros partidos. En Junts estamos tranquilos y contentos de cómo funcionamos.

¿Qué líneas deben marcar la próxima legislatura?

Que ya basta. Cuando nos lo enseñaron por primera vez [el lema], fue: ¿dónde hay que firmar? Es que es esto. Y depende de nosotros que se acabe.