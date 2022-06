Moreno aspira a emular a Ayuso y asume que tendrá que contar con Vox

Al día siguiente de un debate electoral en el que quiso pasar de puntillas y le llovieron las críticas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una entrevista en esradio, hizo una serie de afirmaciones de calado y en cierto sentido pendulares. Moreno, en su estrategia de ensanchar su base electoral, busca votos a derecha e izquierda, y este martes cerró una puerta que había abierto él mismo hace unos días y aseguró que repetir las elecciones era "un fracaso".

También asumió que tendrá que contar con Vox y que su objetivo es poder gobernar en solitario, como Isabel Díaz Ayuso –a la que quiere emular– en Madrid.

"Ir a otras elecciones sería un fracaso. Sería negativo porque tenemos que hacer los presupuestos 2023. Tenemos que actualizar los presupuestos por la inflación, contra la que Sánchez no hace nada. ¿Qué modelo me gusta? El de Isabel Díaz Ayuso. Ese es el modelo que a mí me gusta. Gobierna en solitario, tiene un gobierno monocolor con apoyos puntuales de Vox en asuntos importantes. Ese es el modelo que a mí me gustaría. Lo voy a intentar pelear, otra cosa es que los números no salgan o Vox no quiera. Las cosas se tiene que ver una vez producidas las elecciones. No es bueno hacerlo antes de las elecciones, porque tiende a confundir a los ciudadanos. Voy a intentar conseguir, como algunos dicen, hacer un Ayuso", dijo el presidente en la entrevista.

Moreno, para ello, sabe que su partido tiene que dar el do de pecho en estos últimos días. "Con el PSOE es evidente que no me voy a entender por razones obvias, por su larga herencia de corrupciones y de dejación de funciones en Andalucía. Hay que salir a ganar el partido por el máximo número de goles posibles. Cuantos más votos tengas, más fortaleza tienes. Y eso es lo que hacemos en el PP. Quiero acercarme lo más posible a esa mayoría suficiente. Las encuestas fallan. Pero hay una tendencia que nos dice que nos faltan 5 ó 6 escaños para una mayoría suficiente. Hasta que no sucedan las elecciones no nos podemos poner en la fase de la gobernabilidad de Andalucía".

24 horas después, el péndulo con el que parece viajar el presidente giró de nuevo, y Moreno trató de matizar sus palabras del día anterior en esradio. El presidente, esta vez, incluyó también al resto de partidos –no solo a Vox, como en Esradio– en la gobernabilidad de Andalucía. "Quiero tener la capacidad junto con los andaluces de gestionar sin tener que depender de nadie ni tener que enseñar a gobernar a nadie. Si finalmente los andaluces deciden que no hay una mayoría, la segunda opción sería gobernar en minoría con apoyos puntuales del resto de fuerzas políticas. Apoyos puntuales de Vox y de otros partidos también, de todos", dijo en Añora (Córdoba), según recoge Europa Press, en una visita en la que se reencontró con la vaca a la que la pasada campaña, la de 2018, provocó un momento surrealista al hablarle y decirle: "¿Tú vas a votar al PP o no? Di que sí, hombre". Este miércoles, Moreno dijo, junto a la vaca, que lleva por nombre Fadie: "Espero que me dé suerte".

"Con Olona he tenido brevísimos contactos"

Sobre su eventual socia, Macarena Olona, Moreno, en la entrevista, una vez más evitó censurar sus palabras xenófobas y antifeministas. Sí dijo lo siguiente: "Le falta recorrido andaluz. Andalucía es muy compleja y grande. Le falta conocer. Con Olona he tenido brevísimos contactos. Ayer estuve hablando un poco con ella [en el debate] y estamos en esa etapa de preámbulo y vamos a ver qué sucede el 19J".

El presidente explicó, en la misma entrevista, su estrategia para las andaluzas con toda claridad: "Las realidades sociológicas de Castilla y León y Andalucía no son iguales. Una es conservadora, y tradicionalmente Andalucía ha sido de centro izquierda. Esto requiere que tengamos que hacer un partido de bases más amplias. No tenemos por qué condicionar nuestro futuro. Ahora mismo tenemos que tratar de captar votos. Tenemos votantes socialistas más jacobinos, decepcionados con Sánchez. Tenemos unas posibilidades de acercarlos a nosotros. Votantes del PP que se han ido a Vox y que ven en el PP una capacidad de gestión. Al final, señalar los problemas es muy fácil, yo puedo ponerme ahora, pero lo difícil es resolverlos, para eso se necesitan equipos y equipos muy rodados. Hasta el 19J vamos a salir a convencer y una vez que hablen los andaluces, hablaremos de la mejor vía para la gobernabilidad de nuestra tierra".

"El principal problema que podemos tener –añadió Moreno– es el exceso de confianza, las encuestas no ganan elecciones". El PP está, dijo, "segmentando campañas de concienciación en los lugares donde la gente se va a la playa".

Para el PSOE andaluz, la posición de Moreno obedecía a que "esta mañana, al levantarse, se dio cuenta de que había perdido el debate". "A su derecha tenía lo que él mismo ha creado, la ultraderecha venida arriba. Pero fue él quien dijo que le parecía muy bien el gobierno con Vox de Castilla Y León. Tiene un problema y sus votantes también. Entiendo que haya mucha gente que ha votado al PP que no se siente bien con esa colación de ultraderecha. Sigo pidiendo con Moreno Bonilla un cara a cara. Moreno Bonilla comparte modelo de Díaz Ayuso que se diferencia muy poco de Vox", afirmó Espadas.

Los socialistas buscan frenar la fuga de votos moderados que las encuestas revelan que se lleva Moreno. Por eso les interesa empujarlo lo más posible hacia Vox.