Moreno le pone una corona al escudo de Andalucía y provoca una bronca política

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció este domingo en rueda de prensa después de la videoconferencia de presidentes que mantuvo con Pedro Sánchez y sus homólogos de las CCAA. Lo hizo detrás de un atril en el que, de manera inesperada, podía verse estampado un nuevo símbolo, el escudo de la Comunidad Autónoma rodeado por laurel y ceñido por una corona. Debajo, la leyenda, en mayúsculas: presidente de la Junta de Andalucía.

El asunto, la exhibición de ese símbolo, de indudables reminiscencias monárquicas, ha causado una polvareda política de cierto calibre y le ha caído al vicepresidente Juan Marín, quien trató de quitarle hierro a la polémica. "Cuando los partidos de la oposición no tienen nada que aportar y no son capaces de exigir a Sánchez que no enfrente a Andalucía, recurren a lo fácil, a la burla, y no está el tiempo para burlarse de nadie", dijo Marín.

El vicepresidente recurrió a las medallas de Andalucía, que se entregan cada año, para defender la decisión presidencial de utilizar el símbolo con la corona. Marín recomendó acudir "a la hemeroteca" para recuperar fotografías de los actos de entregas de las Medallas de Andalucía y de los títulos de Hijos Predilectos de la comunidad autónoma de "los últimos cuatro años del Gobierno de Susana Díaz", que se entregan cada 28 de febrero, para ver "que no se ha cambiado nada". "Ese es el escudo y el sello", dijo Marín.

La Plataforma Ciudadana Andalucía Viva, a través de su portavoz, el escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra Juanma Moreno (PP) por lo que considera una alteración de escudo de Andalucía "unilateral e ilegal” y, en definitiva, una "ofensa al pueblo andaluz" y a su "memoria".

La queja señala que "la Ley 6/2006 sobre el Gobierno de Andalucía habilita al presidente de la Junta, en su artículo 15, en su "derecho inherente" a "utilizar la bandera y el escudo de Andalucía como distintivo" cuando represente a la Comunidad en el ejercicio de su cargo, sin que ello implique la facultad exorbitante de modificarlo unilateralmente y a su antojo".

Además, agrega que la Ley 3/82 de 21 de diciembre sobre el Escudo y la bandera de Andalucía determina "las situaciones en las que debe utilizarse". También se recuerda en la queja que "el artículo 9 de la misma ley establece incluso la protección penal del escudo 'en idénticos términos a los que se acuerden las leyes estatales para los símbolos del Estado', de forma que la atribución de los laureles y especialmente de la corona al escudo es un hecho inaudito e injustificable en la heráldica nobiliaria y vexilología militar, únicamente reservado a la Monarquía y en quien ella establezca", según recoge Europa Press.

"El escudo de Andalucía fue diseñado por Blas Infante tomando como referencia el de la ciudad de Cádiz, propuesto en la Asamblea de Ronda de 1918 y aprobado en la Asamblea de Córdoba de 1919. Desde entonces se vino usando hasta el advenimiento de la dictadura, hasta volver a recuperarse por el pueblo andaluz y regularse institucionalmente en el primer Estatuto de Autonomía de 1981", añade la queja.

Así, remacha Andalucía Viva, está "compuesto por la figura de un Hércules prominente entre dos columnas, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu, sujetando y domando a dos leones que representan la fuerza de los instintos animales, con una inscripción a los pies de una leyenda que dice: 'Andalucía por sí, para España y la Humanidad', sobre el fondo de una bandera andaluza. Cierra las dos columnas un arco de medio punto con las palabras latinas 'Dominator Hércules Fundator', también sobre el fondo de la bandera andaluza", y "sin que en ningún momento aparezcan laureles ni corona alguna".

El rey del sur

La oposición arremetió contra Moreno por este asunto. El PSOE de Andalucía anunció este lunes que presentará "una iniciativa" en el Parlamento autonómico para que el Gobierno de la Junta "aclare qué ha ocurrido" con el escudo de Andalucía que el presidente "se ha sacado de la manga para saciar su vanidad y ansia de protagonismo".

Así lo ha trasladado el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, a través de unas declaraciones difundidas desde su cuenta de Twitter en las que, en nombre de los socialistas andaluces, exige al presidente de la Junta que "retire de manera inmediata" ese "nuevo escudo".

Antes, la secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, había considerado "una frivolidad" que la Junta "se dedique" a hacer escudos en estos momentos de pandemia por el coronavirus, por lo que revlamó que, de ser así, lo retiren "cuanto antes y cumplan el Estatuto de Autonomía".

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, criticó también que Moreno, "en plena pandemia" del coronavirus esté "más preocupado en ocultar sus propios complejos coronándose a sí mismo rey del sur" con un escudo fake de Andalucía.

Por ello, reclamó al presidente que "rectifique el acto de apropiación y manipulación cometido sobre el escudo de Andalucía". Según Rodríguez, a la confluencia andaluza de Podemos e IU le habría gustado ver este domingo al presidente de la Junta "centrado en resolver la crisis sanitaria que nos ha arrebatado nuestras vidas como las conocíamos, y en las consecuencias económicas que se nos vienen", y no a Moreno "yendo a lo suyo, cambiando los símbolos que representan a todos los andaluces por los suyos propios".

El Estatuto de Autonomía "establece claramente cuáles son los símbolos de la comunidad autónoma --que perviven desde 1918-- y cuáles pueden ser sus usos, entre los que no se recoge la aplicación presentada ayer (este domingo) por el presidente", agregó Rodríguez.

Así, la presidenta del grupo de Adelante remachó que Andalucía "no es un reino, sino un pueblo que se ha dotado a sí mismo de sus propios símbolos, y ningún partido político está en disposición de apropiárselos porque pertenecen a toda la ciudadanía" y exigió al Gobierno andaluz que sean "tan estrictos en la aplicación de la legalidad al uso de símbolos como lo han sido contra los homenajes a republicanos en algunos ayuntamientos, o contra dirigentes políticos que usan lazos de colores para mostrar sus reivindicaciones", recoge Europa Press.